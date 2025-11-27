تناقضات أميركا بشأن تايوان تربك الصين

- التوترات الأمريكية-الصينية حول تايوان تتصاعد مع تحركات إدارة ترامب، حيث أجرى اتصالات مع قادة الصين واليابان، مشيراً إلى أن تايوان ليست أولوية قصوى، مما يعكس رغبة في استقرار العلاقات الصينية الأمريكية. - تايوان تعلن عن زيادة إنفاقها الدفاعي بمقدار 40 مليار دولار لتعزيز الجهوزية القتالية ضد الصين بحلول 2027، بينما تثير مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان غضب بكين، في ظل تهديدات الصين باستخدام القوة. - الولايات المتحدة تسعى لتحقيق توازن بين دعم تايوان والحفاظ على علاقات مستقرة مع الصين، وسط تنافس دائم ومصالح اقتصادية مشتركة، مع غموض في سياسة ترامب بشأن الدفاع عن تايوان.

تثير التحركات الأميركية تجاه تايوان الكثير من التساؤلات، خصوصاً في ظل الاتصالات التي يجريها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بكين والكشف عن لقاء سيجمعه بنظيره الصيني شي جين بينغ في إبريل/نيسان المقبل. وبعد تصاعد التوترات بين بكين وطوكيو على خلفية تصريحات سابقة لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، التي أشارت فيها إلى إمكانية نشر اليابان قواتها العسكرية في حال نشوب صراع في مضيق تايوان، برز إجراء ترامب يوم الاثنين الماضي اتصالين هاتفيين مع شي وتاكايتشي. وأشار ترامب في المكالمة مع شي إلى أن الولايات المتحدة تدرك مدى أهمية قضية تايوان بالنسبة للصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، فيما قال شي لترامب وفق الخارجية الصينية إن عودة تايوان إلى الصين "جزء لا يتجزأ من النظام الدولي بعد الحرب". في المقابل، نقلت شبكة فوجي الإخبارية اليابانية، عن تاكايتشي قولها إن ترامب شرح الوضع الحالي للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين، بما في ذلك مكالمته الهاتفية مع شي.

في تعليقها على ذلك، قالت وسائل إعلام صينية إن الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما ترامب مع شي وتاكايتشي هذا الأسبوع، يشيران إلى أن واشنطن منخرطة في عملية توازن دقيقة بشأن قضية تايوان، وإن المكالمتين تهدفان أيضاً إلى توجيه رسالة إلى اليابان وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين، مفادها أن تايوان ليست على رأس أولويات إدارة ترامب ولا ينبغي لها أن تعطّل استقرار العلاقات الصينية الأميركية. ولفتت إلى أن الخطوة التي اتخذتها واشنطن تشير إلى أن إدارة ترامب غير راغبة في السماح باستخدام قضية تايوان لاختطاف العلاقات الصينية الأميركية، مشيرة إلى أن المشكلة الرئيسية الآن هي أن اليابان من غير المرجح أن تستسلم تحت الضغط الدبلوماسي من بكين، والذي استدعى مكالمة هاتفية من ترامب.

وو شين بو: ترامب يريد حالياً الحفاظ على الاستقرار في العلاقات الصينية الأميركية قدر الإمكان

ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست عن عميد معهد الدراسات الدولية بجامعة فودان في شنغهاي، وو شين بو، قوله إن المكالمتين الهاتفيتين أظهرتا أن ترامب يريد حالياً الحفاظ على الاستقرار في العلاقات الصينية الأميركية قدر الإمكان، وإن الرئيس الأميركي يدرك بوضوح حساسية قضية تايوان وأهميتها بالنسبة لبكين. وأضاف: هذا لا يعني فقط أنه يتعامل مع تايوان بحذر، بل قد يُذكّر حلفاءه، بمن فيهم اليابان، بتوخي الحذر. وتابع: إذا تصاعد الاحتكاك بين الصين واليابان، فقد تنجرّ واشنطن إلى هذا الصراع، مما يؤثر على العلاقات الصينية الأميركية، فضلاً عن الوضع الإقليمي الأوسع.

ومع ذلك كانت الإدارة الأميركية قد وافقت في وقت سابق من الشهر الحالي، على بيع طائرات مقاتلة وقطع غيار لتايوان بقيمة 330 مليون دولار في أول صفقة من نوعها منذ تولي ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي. وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إن عملية البيع سوف تعزز قدرة المتلقي على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال الحفاظ على الجاهزية التشغيلية لأسراب طائرات إف-16 وسي-130 وغيرها من الطائرات. وهي خطوة لاقت ترحاباً في تايبيه بينما أثارت غضب بكين.

تايوان نحو رفع إنفاقها الدفاعي

وبرز أمس الأربعاء إعلان الرئيس التايواني لاي تشينغ تي أن حكومته ستقترح زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 40 مليار دولار على مدى ثماني سنوات، وقال إن الجيش يسعى إلى بلوغ "مستوى عالٍ" من الجهوزية القتالية المشتركة ضد الصين بحلول عام 2027. وبعد الإعلان عن خطة الإنفاق البالغة 40 مليار دولار في مقال رأي بصحيفة واشنطن بوست، قال لاي في مؤتمر صحافي في تايبيه "الهدف النهائي هو بناء قدرات دفاعية قادرة على حماية تايوان الديمقراطية بشكل دائم". وأضاف "لقد كثفت السلطات في بكين في الآونة الأخيرة جهودها الرامية إلى تحويل تايوان الديمقراطية إلى تايوان تابعة للصين، الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً لأمننا الوطني ولحرية تايوان وديمقراطيتها".

أعلن الرئيس التايواني أن حكومته ستقترح زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 40 مليار دولار على مدى ثماني سنوات

في المقابل، حذرت الصين من أنها "ستسحق" أي محاولات أجنبية للتدخل في شؤون تايوان، وذلك بعدما أعلنت اليابان عن خطط لنشر صواريخ على جزيرة قريبة من تايوان. وقال بينغ تشينجن، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في الصين، في مؤتمر صحافي أمس، رداً على سؤال حول النشر المزمع "لدينا إرادة راسخة وعزيمة قوية وقدرة قوية على الدفاع عن سيادتنا الوطنية ووحدة أراضينا...سوف نسحق كل التدخلات الأجنبية". وأضاف أن "نشر اليابان أسلحة هجومية في المناطق المتاخمة لمنطقة تايوان الصينية أمر خطير للغاية، حيث يخلق عمداً توترات إقليمية ويثير مواجهة عسكرية".

وتعتبر بكين تايوان جزءاً لا يتجزأ من الصين، ويمكن إعادة توحيدها بالقوة إذا لزم الأمر. ولا تعترف معظم الدول، بما فيها اليابان والولايات المتحدة، بالجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي كدولة مستقلة. مع ذلك، تعارض واشنطن أي محاولة بالقوة لتغيير الوضع الراهن، وتلتزم بتزويد الجزيرة بالأسلحة.

مصالح مشتركة

وفي تعليقه على تناقضات البيت الأبيض في العلاقة مع تايوان والصين، قال مدير معهد الجنوب للدراسات الدولية الصيني، وانغ خه، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن صفقات السلاح عادة ما تكون معدّة بشكل مسبق، والصفقة الأخيرة بين واشنطن وتايبيه غير مرتبطة بالتطورات في مضيق تايوان وتأزم العلاقة بين الصين واليابان. وأضاف أن ترامب التزم منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الحالي، بسياسة تتسم بالغموض بشأن مستقبل الجزيرة وإمكانية الدفاع عنها في حال تعرضت لهجوم مباغت من الجيش الصيني، كما رفض مراراً تقديم ضمانات لقادة الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم بهذا الشأن، فضلاً عن أن اتصاله برئيسة الوزراء اليابانية بعد الأزمة التي تسبّبت بها تصريحاتها الاستفزازية، يعكس حقيقة الموقف الأميركي الراغب في تهدئة الخلافات مع بكين، قبل العام المقبل الذي من المنتظر أن يشهد انفراجة في العلاقات على وقع زيارات متبادلة بين ترامب وشي.

لونغ يوان: يدرك الرئيس الأميركي أهمية استقرار العلاقات مع بكين، لأن ذلك يجلب بالضرورة فوائد اقتصادية كبيرة لواشنطن

من جهته، رأى الأستاذ في جامعة تايبيه الوطنية (تايوان)، لونغ يوان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن أي تقارب بين بكين وواشنطن مرتبط بتحقيق مصالح مشتركة، ولكن هذا لا يعني أنه يجب قراءة هذه التطورات على منحى التخلي عن تايوان، مشيراً إلى أن الصين والولايات المتحدة ستظلان دائماً في حالة تنافس وهناك أزمة ثقة قائمة والهوة تتسع، لكن العلاقات قد تتحسن وفق الظروف والمعطيات وتقلبات المشهد الدولي. وأضاف أن ترامب يسافر إلى الصين في إبريل/نيسان المقبل، وهناك اجتماعات مقررة بين زعيمي البلدين، لذلك يدرك الرئيس الأميركي أهمية استقرار العلاقات مع بكين، لأن ذلك يجلب بالضرورة فوائد اقتصادية كبيرة لواشنطن، وبالتالي يمكن فهم الازدواجية الأميركية (تزويد الجزيرة بالأسلحة، وتبني خطاب متزن بشأن مسألة تايوان لا يُغضب بكين).

يشار إلى أن تايوان أحد أهم الملفات العالقة بين الصين والولايات المتحدة، خصوصاً أن بكين لا تريد أن يتم تجاوز سياسة "صين واحدة" التي شكّلت الأساس الذي قامت عليه العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن. ودأبت على تحذير الإدارة الأميركية من التدخّل في شؤون الجزيرة. أيضاً يعتبر الملف التجاري واحداً من أكثر الملفات سخونة بين البلدين، بما ينطوي عليه من قضايا شائكة، مثل: التعرفات الجمركية، والمعادن النادرة، والمشتريات الزراعية. يضاف إلى ذلك أيضاً الخلاف بشأن عسكرة بحري الصين الجنوبي والشرقي، والتنافس التكنولوجي، واتهامات التجسس المتبادلة.