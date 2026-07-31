تنافس متصاعد على المحيط الهادئ: ساحة مواجهة مستقبلية؟

- التوترات الإقليمية في المحيط الهادئ: أطلقت الصين صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، مما يعكس التوترات المتزايدة بين القوى الكبرى في المنطقة، ويبرز تهميش دول جزر المحيط الهادئ في ظل المناورات الأمنية الخارجية. - الصراع بين القوى الكبرى: تتهم الصين الولايات المتحدة وحلفاءها بمحاولة عسكرة جنوب المحيط الهادئ، بينما ترى واشنطن أن التقارب الصيني مع الدول الجزرية يشكل تهديداً، مما يزيد من التوترات الإقليمية. - استراتيجية الصين في المنطقة: تسعى الصين لتعزيز نفوذها عبر توسيع السيطرة البحرية والدبلوماسية الاقتصادية، مستهدفة التأثير على صناعة القرار في الدول الجزرية الصغيرة وتعزيز علاقاتها التنموية معها.

يكشف إطلاق الصين التجريبي صاروخاً باليستياً عابراً للقارات في المحيط الهادئ في السادس من يوليو/تموز الحالي، والذي حدث في اليوم نفسه الذي وقّعت فيه أستراليا وفيجي تحالفهما التاريخي "محيط السلام"، عن تناقض متزايد في الدبلوماسية الإقليمية. فقد دأب قادة منتدى جزر المحيط الهادئ على الدفاع عن مفهوم محيط السلام، ساعين إلى حماية المحيط الهادئ من عسكرة القوى العظمى. إلا أن قرار بكين استخدام المنطقة كساحة تجارب للردع الاستراتيجي يُظهر مدى سهولة تهميش الدور الدبلوماسي للدول الجزرية الصغيرة بفعل المناورات الأمنية الخارجية.

ورغم أن المسؤولين الصينيين وصفوا عملية الإطلاق بأنها روتينية، فإن الرسالة الاستراتيجية كانت واضحة لا لبس فيها بأن التنافس بين القوى الكبرى يتزايد امتداده إلى جنوب المحيط الهادئ. وتكمن المشكلة بالنسبة لدول المحيط الهادئ في أنه بينما تُعطي هذه الدول الأولوية للتهديدات غير التقليدية، كالتغير المناخي، وارتفاع مستوى سطح البحر، والبنية التحتية الرقمية، تستمر القوى الخارجية في بسط نفوذها العسكري القوي عبر مياهها.

في تقدير هذا الموقف، يرى مراقبون أنه للحفاظ على محيط السلام كإطار حوكمة فعّال بدلاً من كونه مجرد شعار أجوف، ينبغي أن يحدث أمران. أولاً، يجب على دول جزر المحيط الهادئ ممارسة الرقابة الجماعية، لضمان خضوع أي ترتيب أمني ثنائي أو نشاط عسكري لمشاورات إقليمية. ثانياً، يجب على القوى الخارجية، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وأستراليا، أن تُواءم التزاماتها الأمنية مع الأولويات التي حددتها دول المحيط الهادئ، مثل الوعي بالمجال البحري والاستجابة للكوارث ومرونة البنية التحتية، بدلاً من عرض القوة من جانب واحد. وأشار هؤلاء إلى أنه بدون قواعد واضحة تقيّد السلوك العسكري للقوى الكبرى، فإن المحيط الهادئ معرّض لخطر أن يصبح مسرحاً للمواجهة ذات المحصلة الصفرية بدلاً من أن يكون ملاذاً للسلام.

تقارير دولية مخاوف صينية من توسع "ناتو" في آسيا والمحيط الهادئ

استقطاب في المحيط الهادئ

حسب الرؤية الصينية، فإن واشنطن وطوكيو وحلفاءهما في المنطقة يريدون فقط تحويل جنوب المحيط الهادئ إلى قاعدة عسكرية واستغلال دول جزر المحيط، بل حتى تسليحها باعتبارها طليعة الاستراتيجية الأميركية في منطقة المحيطين. وتلفت بكين إلى أن اليابان سرّعت في السنوات الأخيرة من توسعها العسكري بحجة "التهديد الصيني"، وهو ما يتجاوز بكثير احتياجات الدفاع عن النفس، وأنها تزيد الآن "بشكل عدواني" من وجودها في دول جزر المحيط، وتوسع قدراتها العسكرية في المنطقة.

تعتبر بكين أن واشنطن وطوكيو وحلفاءهما في المنطقة يريدون فقط تحويل جنوب المحيط الهادئ إلى قاعدة عسكرية واستغلال دول جزر المحيط

في المقابل، تنظر الولايات المتحدة وكذلك حلفاؤها إلى التقارب الصيني مع بعض الدول الجزرية باعتباره تهديداً، وكانت زيارة رئيس وزراء جزر كوك، مارك براون، إلى الصين، مطلع العام الماضي، قد أثارت مخاوف حلفاء واشنطن من هيمنة بكين على الدول الجزرية في منطقة المحيط الهادئ. وأعربت نيوزيلندا في حينه عن مخاوفها بشأن تعميق التعاون بين جزر كوك والصين. وسارعت وسائل إعلام غربية إلى توجيه أصابع الاتهام إلى الصين، محذرةً من أن جزر كوك على وشك الوقوع تحت النفوذ الصيني.

مقاربة الصين

في قراءته المقاربة الصينية، يقول الباحث في المعهد الصيني للدراسات الآسيوية، ليو وانغ، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه بالنسبة لبكين هناك إيمان راسخ بأن الحفاظ على النظام والازدهار العالميين، لا سيما في عالم يزداد تعدداً للأقطاب وترابطاً، ينبغي أن يعتمد على هيكل قوة متوازن وهادئ بين القوى العظمى، إذ تحتاج هذه الدول الجزرية (دول المحيط الهادئ) إلى التعاون في إدارة التحديات المشتركة المتزايدة، والوساطة، حيثما أمكن، عبر مؤسسات دولية كالأمم المتحدة. ويضيف: بالتالي في هذا النظام السلطوي اللامركزي، تقع على عاتق القوى العظمى مثل الصين والولايات المتحدة مسؤولية توجيه ومساعدة القوى الأضعف، بدلاً من السيطرة عليها أو التلاعب بها، كما تفعل الآن واشنطن، علماً أن أي عمل أو محاولة لإجبار دول أخرى على التبعية العسكرية أو السياسية، أو انتهاك سيادتها دون موافقة المجتمع الدولي، يُعدّ أمراً غير مقبول.

ليو وانغ: الهيمنة الأميركية الراسخة في المحيط الهادئ تشكل تهديداً محتملاً لمصالح الصين الاقتصادية المحلية والإقليمية المتنامية

ويعتبر ليو أن الهيمنة الأميركية الراسخة في المحيط الهادئ تشكل تهديداً محتملاً لمصالح الصين الاقتصادية المحلية والإقليمية المتنامية، متابعاً: عليها اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها، من بينها توسيع نطاق سيطرتها البحرية الحالية والدعوة إلى آليات جديدة للتعاون الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتُعد الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية الصينية المتزايدة على طول الساحل الآسيوي تجليات ملموسة لهذا الهدف. ويلفت إلى أن هناك تدابير دفاعية تتخذها الصين قبل أن تتعرض مدنها الداخلية ومراكزها الاقتصادية الساحلية الرئيسية للخطر، مشيراً إلى أن هذا التحشيد، سواء عبر اقتناء أو تطوير الأسلحة لمواجهة واحتواء أنظمة الحرب الجوية والبحرية والصاروخية والفضائية الأميركية، هو ما يُفسّر على أنه محاولة من بكين لبسط نفوذها على دول المحيط الهادئ.

في ضوء ذلك، تشير تقديرات أميركية إلى أن تحدي الصين لهيمنة الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ ليس سوى البداية. إذ تبذل بكين جهوداً أكبر لإقصاء الوجود العسكري الأميركي من دائرة النفوذ الآسيوي، واستبدال الولايات المتحدة في نهاية المطاف كقوة عظمى إقليمية، بل وحتى عالمية. استناداً إلى ذلك، يُنظر إلى دعم الصين لنظام عالمي متعدد الأقطاب قائم على توازن القوى على أنه مناورة تكتيكية لإضعاف النفوذ الأميركي ودفع الصين نحو الهيمنة تدريجياً انطلاقاً من المحيط الآسيوي.

وحول ذلك، يقول دا مينغ؛ الباحث في مركز يون لين (تايوان) للأبحاث والدراسات، في حديث مع "العربي الجديد"، إن الصين بالفعل زادت من وتيرة أنشطتها في منطقة المحيط الهادئ، وأصبح نفوذها ملحوظاً مع النمو السريع في المساعدات والاستثمارات في البنية التحتية. ويضيف أن هذه الإجراءات التي تبدو في ظاهرها سلمية وتحمل طابعاً إغاثياً، تندرج ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى التأثير على صناعة القرار في الدول الجزرية الصغيرة، من خلال ربطها بمشاريع تنموية تشرف عليها بكين، وهذا بطبيعة الحال يعزز من فرص التقارب على حساب علاقة هذه الدول مع واشنطن.