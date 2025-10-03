تنافس صيني هندي على قيادة الجنوب العالمي

- دعا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في خطابه بالأمم المتحدة إلى التركيز على احتياجات الدول النامية ومعالجة التنمية غير المتوازنة، محذراً من الأحادية وعقلية الحرب الباردة، بينما أكد وزير خارجية الهند على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة لتكون أكثر تمثيلاً وعدالة. - عقدت الصين والهند اجتماعات منفصلة مع دول الجنوب العالمي، حيث قدمت كل منهما نفسها كمدافع عن مصالح الدول النامية، مع محاولات للتعاون رغم التنافس. - تسعى الصين والهند لمواجهة الهيمنة الغربية بطرق مختلفة، حيث أطلقت الصين مبادرة التنمية العالمية، بينما تدعو الهند إلى ممارسات اقتصادية عادلة وشفافة.

حث رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في خطابه أمام الجمعية العامة في نيويورك، يوم الجمعة الماضي، العالم المتقدّم على إيلاء المزيد من الاهتمام لاحتياجات البلدان النامية ومعالجة التنمية غير المتوازنة وغير الكافية على نحو فعّال. وقال، فيما بدا أنه تقديم للصين باعتبارها المدافع الأول عن النظام العالمي، إن العالم يدخل مرحلة جديدة من الاضطرابات والتحوّلات، محذراً من عودة الأحادية وعقلية الحرب الباردة والتقويض المستمرّ للنظام العالمي. ولفت إلى أن البشرية باتت مجدّداً عند مفترق طرق. من جهته، قال وزير خارجية الهند سوبرامانيام جايشانكار، في كلمته أمام الجمعية العامة، السبت الماضي، إن الأمم المتحدة تمرّ بأزمة حادة ناجمة عن مقاومة الإصلاحات، محذِّراً من أن استمرار الوضع الراهن يقوّض دور المنظمة في مواجهة التحديات العالمية. وأضاف أن مجلس الأمن بحاجة إلى توسيع تركيبته وإعادة هيكلته ليصبح أكثر تمثيلاً وعدالة، وأن معظم الأعضاء يتطلّعون بشغف إلى التغيير، مشدّداً على أن بلاده مستعدة لتحمّل مسؤوليات أكبر في هذا الإطار.

أولوية الجنوب العالمي

وكانت الصين والهند، اللتان تتقاربان بعد سنوات من العلاقات المتوترة، قد عقدتا اجتماعات منفصلة مع دول الجنوب العالمي على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي. وتحدّثت كل دولة على حدة بلسان الدول النامية، وقدمت نفسها باعتبارها المدافع الأول عن المصالح المشتركة للجنوب العالمي، وهو ما يُبرز التنافس الهادئ على قيادة العالم النامي بين الجارتين النوويّتين. وفي الاجتماع الأول استضافت الهند، برئاسة جايشانكار، ممثلين من نحو 20 دولة، بما في ذلك كوبا وجزر المالديف ونيجيريا وإندونيسيا وسنغافورة وجامايكا. وسلّط الاجتماع الضوء على التحديات التي تواجه الجنوب العالمي، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا وغزة، والأحداث المناخية المتطرفة وتقلبات التجارة. في المقابل، استضافت الصين اجتماعاً برئاسة لي تشيانغ، حضره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، بالإضافة إلى مسؤولين من أكثر من 30 دولة، بما في ذلك باكستان والعراق ونيجيريا وأنغولا. واعتبرت، على لسان تشيانغ، أنّه مع تزايد الأحادية والحمائية، يجب أن نظل ملتزمين بالتنمية، ونكرس كل جهودنا لها، ونعمل معاً لجعل المكاسب أكبر. في السياق، ذكرت وسائل إعلام صينية، الأحد الماضي، أنه كان من المتوقع أن تُشكّل الدولتان الأكثر سكاناً في العالم جبهةً موحّدةً في ظلّ مواجهة التجارة العالمية والتعددية ورياح معاكسة متزايدة على وقع الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي بدأت في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي. لكن دبلوماسيتهما المتوازية تُظهر تنافساً مستمراً على النفوذ. وتابعت: تواصل الهند وضع نفسها كبديل ديمقراطي للصين، مشيرة إلى أن التعددية نفسها قدّمت "آفاقاً مخيبة للآمال للغاية" في معالجة تحديات العالم النامي.

جيانغ قوه: الصين والهند تريدان مواجهة الهيمنة الغربية

ورأى الباحث في العلاقات الدولية في مركز النجمة الحمراء في بكين، جيانغ قوه، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن كلّاً من الصين والهند تنطلقان في دعوتهما لإصلاح النظام العالمي وتوسيع نطاق مشاركة الدول النامية في المؤسسات والمنظمات الدولية، من قاعدة واحدة، تتمثّل في إدراك كل دولة أهمية الشراكة والتعاون والتنسيق بين دول الجنوب العالمي في مواجهة الهيمنة الغربية على المنصات الدولية الفاعلة. غير أن البلدين يختلفان، بحسب جيانغ، في سبل تحقيق هذه الأهداف والإطار الذي يمكن من خلاله الحفاظ على تماسك الدول النامية. ومن ناحية الصين، أطلقت بكين مبادرة التنمية العالمية التي اقترحها الرئيس شي جين بينغ في عام 2021، لتنفيذ مشاريع تنموية تستهدف دول الجنوب العالمي، وتعمل بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية لمساعدة البلدان الأقل نمواً في العالم على الانضمام إلى نظام التجارة العالمي من دون أي قيود أو اشتراطات غربية. وأوضح أن الهند ترى في المبادرة الصينية احتكاراً يهدف إلى تعظيم مكاسب بكين. وتنسجم هذه الرؤية، وفق الباحث الصيني، مع نظرة الغرب لجهود الصين الدولية، بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق، التي تعتبرها غطاء اقتصادياً لتحقيق أهداف سياسية توسعية.

وكان وزير الخارجية الهندي قد دعا، خلال الاجتماعات في نيويورك، إلى ممارسات اقتصادية عادلة وشفافة تعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على الإنتاج وتعزيز الأمن الاقتصادي. وأكد أهمية سلاسل التوريد المرنة والموثوقة التي من شأنها أن تقلل الاعتماد على أي مورد واحد أو أي سوق واحدة، في إشارة إلى الصين، كأحد المبادئ العامة في نهج موحد تجاه الشؤون الخاصة بدول الجنوب العالمي.

رؤية الهند ودور الصين

وفي تعليقه على ذلك، قال أستاذ العلاقات الدولية في معهد وان تشاي للأبحاث والدراسات في هونغ كونغ ليو مينغ، في حديث مع "العربي الجديد"، إن نظرة الهند ورؤيتها لمسار التنمية في دول الجنوب العالمي تبدوان واضحتين، من خلال تصريحات وزير الخارجية الهندي في اجتماعاته على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أن الهند لا تريد استبدال الهيمنة الأميركية بأخرى صينية، ولديها هواجس بشأن التهديد الصيني تتوافق مع التصوّر الغربي، خصوصاً ما يتصل بدور بكين كمركز للتصنيع وقفزاتها العملاقة في التطور التكنولوجي، وهيمنتها على معظم الأسواق العالمية.

ليو مينغ: الهند لا تريد استبدال الهيمنة الأميركية بأخرى صينية

يشار إلى أنّ الهند كانت من أوائل الدول التي حظرت تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني "تيك توك"، الذي لا يزال نشطاً في الولايات المتحدة، كما حظرت أيضاً الاستثمارات الصينية في قطاعات استراتيجية معينة. وتشترك الدولتان في نزاع حدودي طويل الأمد في جبال الهيمالايا، والذي أدّى في عام 2021 إلى اشتباكات ضارية، أسفرت عن مقتل ما لا يقلّ عن 20 جندياً هندياً وأربعة جنود صينيين. لكن في الأسابيع الأخيرة، ومع مواجهة كل منهما رسوماً جمركيةً أميركيةً باهظةً في عهد ترامب، بدا أن البلدين يقتربان بعضهما من بعض دبلوماسياً، رغم الخلاف الأخير بشأن قيادة الجنوب العالمي.