تمسك أفغانستان بموقفها يخيب آمال باكستان خلال مفاوضات في الرياض

علم "العربي الجديد" أنّ العاصمة السعودية الرياض احتضنت جولة مفاوضات، الأحد الماضي، بين أفغانستان وباكستان للوصول إلى تسوية للخلافات بين البلدين الجارين، من دون تحقيق أي اختراق على صعيد الأزمة، حيث لا تزال الحكومة الأفغانية التي تتزعمها حركة طالبان تصرّ على موقفها الرافض للتعاون مع إسلام أباد في ما يخص ملف "طالبان الباكستانية"، معتبرة ذلك شأناً داخلياً باكستانياً لا دخل لها فيه.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الأفغانية لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ وفداً من حكومة طالبان ترأسه نائب وزير الداخلية حاجي رحمت الله نجيب زار الرياض وأجرى جولة من مفاوضات مع الوفد الباكستاني. وذكر المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ الوفد الأفغاني ضمّ أيضاً عضو اللجنة السياسية في الحركة أنس حقاني، والناطق باسم وزارة الخارجية الأفغانية عبد القهار بلخي، وأشار إلى أن المفاوضات استمرت لأقل من 40 دقيقة، وتم خلالها تبادل الاتهامات بين الطرفين.

وأوضح المصدر ذاته أن الوفد الباكستاني كرر المطالب السابقة، وهي: العمل ضد مسلحي وقيادات "طالبان الباكستانية" الموجودين على أراضي أفغانستان، مع طلب موقف واضح من قيادة حركة طالبان بخصوص "طالبان الباكستانية"، مضيفاً أنّ إسلام أباد أبدت استعدادها لفتح المعابر الحدودية مع أفغانستان وتغيير تعاملها مع اللاجئين الأفغان مقابل قبول "طالبان" بتنفيذ مطالبها. لكن في المقابل أصرّ وفد أفغانستان، بحسب المصدر ذاته، على موقفه بخصوص عدم وجود قيادات وعناصر "طالبان الباكستانية" في أفغانستان، رافضاً أيضاً أي نوع من التعاون مع إسلام أباد بهذا الخصوص. كما أكد الوفد الأفغاني أنّ كابول لا تريد فتح المعابر مع باكستان، وبالتالي انتهت الجولة بدون أي نتيجة، بينما كانت إسلام أباد تراهن كثيراً على الوساطة السعودية.

يشار إلى أن الجانب الأفغاني لا يبدو راضياً عن تقديم أي تنازل، لا سيما بعد سلسلة من التطورات في الأيام الماضية، والتي تعتبرها الحكومة الأفغانية خطيرة واتهامها باكستان بمحاولة إسقاط حكومة "طالبان" والإساءة لصورتها في الخارج. ومن تلك التطورات تصريحات الناطق باسم الجيش الباكستاني الجنرال أحمد شريف قبل يومين التي ادعى فيها أن الحكومة الأفغانية "تشكل خطراً على أمن العالم كله"، وأنها "تصدّر الإرهاب إلى العالم"، مستغلاً في ذلك مقتل اثنين من رجال الأمن في واشنطن على يد مواطن أفغاني، ومقتل صينيين في هجوم على الأراضي الأفغانية الطاجكية في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

في المقابل، يعتبر مسؤولون في الحكومة الأفغانية وفي حركة طالبان أنّ الهجوم على الصينيين على الحدود الأفغانية الطاجيكية تقف وراءه الاستخبارات الباكستانية، وأنها تريد نقل الصراع الثنائي بينهما إلى دول المنطقة. ولم يستبعد السفير الأفغاني لدى الدوحة سهيل شاهين قبل يومين في تصريح له أن تكون الاستخبارات الباكستانية وراء هجوم واشنطن، موضحاً أن حكومة طالبان تطلب من واشنطن إجراء تحقيق في القضية.

كما رفضت حكومة طالبان مطلب الحكومة الباكستانية بفتح المعابر. ووصل وفد باكستاني يوم الأحد إلى معبر طورخم الحدودي من أجل فتحه، ولكن المسؤولين على الجانب الأفغاني تلقوا أوامر من كابول بعدم السماح بفتح المعبر. وأعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي مساء أمس أنه لن يُسمح لأي لاجئ أفغاني بالبقاء في باكستان، ووجه أوامره لمراكز الشرطة بطرد اللاجئين الأفغان من كل المناطق التي تحت إدارتها.