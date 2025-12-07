تمرين عسكري إسرائيلي على حدود لبنان لرفع جهوزية الجيش

- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تمرين عسكري في مزارع شبعا وجبل الشيخ لتعزيز الجهوزية واليقظة، وسط توقعات بمحاولات استهداف من حزب الله بعد اغتيال القائد العسكري هيثم علي الطبطبائي. - التمرين يأتي في ظل ظروف جوية عاصفة قد تسهل هجمات حزب الله، ويهدف إلى تحسين استعدادات الجيش في المناطق الجبلية الحساسة. - إسرائيل لا ترى أفقاً لتسليم حزب الله سلاحه وتستعد لتصعيد محتمل، بينما تحاول واشنطن منع تدهور الوضع إلى مواجهة شاملة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه سيُجري تمريناً عسكرياً الأحد في منطقة مزارع شبعا وجبل الشيخ قرب الحدود مع لبنان. وأوضح أنّ التمرين سيتخلله نشاط مكثف لقوات الأمن والآليات في المنطقة، إلى جانب سماع أصوات انفجارات، لافتاً الانتباه للإسرائيليين أن هذه الأصوات لن تكون نتيجة لحدث أمني.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية، السبت، عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إنّ الهدف من التمرين هو رفع مستوى الجهوزية واليقظة لدى القوات العاملة في منطقتي مزارع شبعا وجبل الشيخ. وبحسب الصحيفة، يأتي التمرين في سياق تعزيز جيش الاحتلال لاستعداداته في منطقة يتوقع أن يحاول حزب الله استهدافه فيها، لا سيما بعد اغتيال القائد العسكري في الحزب، هيثم علي الطبطبائي، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووفقاً للصحيفة العبرية، يأخذ جيش الاحتلال في الحسبان أنّ الأحوال الجوية العاصفة والضباب قد توفر ظروفاً مناسبة لمحاولة عناصر حزب الله تنفيذ هجوم أو عملية ضد قواته في المناطق الجبلية، ولهذا السبب يُجري التمرين في جبل الشيخ ومزارع شبعا تحديداً.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد نقلت، الأربعاء الماضي، عن مسؤول إسرائيلي بارز، لم تسمّه، قوله إن إسرائيل لا ترى أي أفق لإمكانية موافقة حزب الله على تسليم سلاحه، ولا جدوى من الاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان المعلن عنه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مؤكداً أن إسرائيل ستحدد توقيت التصعيد "الذي لا مفر منه" بما يخدم مصالحها.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، بأن المؤسستين الأمنية والعسكرية في إسرائيل تستعدان لاحتمال اندلاع تصعيد كبير مع حزب الله، وسط تقديرات أميركية بأن استمرار الهجمات الإسرائيلية قد يدفع المنطقة نحو انفجار يصعب احتواؤه، في وقت تكثّف فيه واشنطن تحركاتها الدبلوماسية لمنع انزلاق الوضع إلى مواجهة شاملة.