تمديد صلاحية جيش الاحتلال و"الشاباك" لاختراق الكاميرات الخاصة

- تسعى وزارة الأمن الإسرائيلية لتعديل قانون يتيح للجيش و"الشاباك" اختراق الكاميرات الخاصة دون علم أصحابها، مما يحول صلاحيات الطوارئ إلى دائمة، حتى في أوقات الروتين، مع تقليصات جزئية في نطاق الصلاحيات. - القانون الأساسي، الذي أُقر خلال الحرب على غزة، منح أجهزة الأمن صلاحيات اختراق الحواسيب والكاميرات دون موافقة أصحابها، مبرراً ذلك بالخطر الأمني المحتمل من اختراقات معادية. - المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أبدى تحفظه على القانون، مشدداً على ضرورة تقليص الصلاحيات لضمان الحد الأدنى من المساس بالحقوق الأساسية.

تسعى وزارة الأمن الإسرائيلية إلى تعديل قانونٍ بهدف تثبيت الصلاحيات التي مُنحت خلال الحرب للجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" لاختراق كاميرات خاصة دون علم أصحابها. وبينما يُزيل مشروع القانون الاستناد إلى مبرّر "حالة القتال"، فإنه يسمح باستمرار الجيش و"الشاباك" في استخدام الأداة أيضاً في أوقات الروتين، متضمناً تقليصات جزئية في نطاق الصلاحيات.

وطبقاً لما كشفه موقع "شومريم (الحرّاس)" الإسرائيلي، المتخصص في التحقيقات الاستقصائية، في تقرير أورده أمس الأحد، فإن مذكّرة القانون الجديدة التي نشرتها وزارة الأمن تطلب تمديد الصلاحيات الخاصة التي منحت للجيش و"الشاباك" لسنة إضافية بهدف مواصلة اختراق الكاميرات الثابتة الخاصة، مشددة على أن الصلاحيات "ستبقى سارية المفعول من دون علاقة بالحرب"، وهو ما يعني أن الطلب، المتوقع تصديقه، سيحوّل صلاحيات الطوارئ إلى صلاحيات دائمة، وما كان في البداية إجراء مؤقتاً على خلفية الحرب، سيصبح جزءاً ثابتاً وأساسياً من صندوق أدوات "الشاباك" حتّى في أوقات الروتين.

أمّا القانون الأساسي، فقد أُقر بعد شهرين من اندلاع الحرب على قطاع غزة، ومنح أجهزة الأمن صلاحيات اختراق حواسيب المستخدمين وتفعيل كاميرات ثابتة والقيام بأنشطة من خلالها من دون معرفة أصحابها أو موافقتهم. وبرر القانون في حينه هذا الإجراء الذي ينتهك خصوصية الإسرائيليين، ومن ضمنهم فلسطينيو الداخل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أيضاً، بـ"الخشية من اختراق عناصر معادية للمعلومات البصرية التي قد تعرض أمن الدولة وعمليات الجيش الإسرائيلي للخطر".

ومنذ سُنّ القانون باعتباره أمراً مؤقتاً، مُددت صلاحيّته أربع مرات تحت ذريعة "استمرار القتال"؛ غير أنّ التعديل الجديد يسعى لتغيير قواعد اللعبة، فمذكّرة القانون تقترح شطب كل إشارة إلى العمليات العسكرية المهمة وإلى الحرب، بحيث يمكن تفعيل الصلاحيات دون أي علاقة بحالة الحرب أو الطوارئ.

في الشرح المرفق بالمذكّرة، كُتب أن "موقف الجهات المهنية هو أنه في ضوء الخصائص الفريدة للحيّز السيبراني، فإن الحاجة لأدوات إضافية من أجل مواجهة مناسبة لمحاولات جهات معادية الوصول إلى معلومات بصرية من كاميرات ثابتة ما زالت قائمة". وفي محاولة لتخفيف حدّة الانتقادات المتوقّعة، تضمّنت المذكّرة تقليصاً في نطاق الصلاحيات. فبالنسبة للجيش، ستُقيَّد الصلاحية بالحفاظ على استمرارية الأداء العملياتي، من دون الذريعة الواسعة لـ"أمن الدولة". أمّا بالنسبة لـ"الشاباك"، فستُعرَّف الصلاحية بأن هدفها "منع المساس بأمن الدولة، وحماية الأشخاص والمنشآت، وتعزيز المصالح الأمنية الحيوية".

وفي وقت سابق، أبدى المعهد الإسرائيلي للديمقراطية تحفظاً على القانون في صيغته الأولى. وفي رأي قانوني نشره عند سنّه، اعترف المعهد بـ"الذرائع الأمنية"، لكنه شدّد على واجب تشديد الصلاحيات وضمان أن يكون مساسها بالحقوق الأساسية في الحدّ الأدنى الضروري فقط. ودعا المعهد إلى توضيح ما إذا كان القانون يتعلق فقط بالكاميرات الخاصة في الحيّز العام، مقترحاً منح الصلاحية لجهة واحدة، الجيش أو "الشاباك"، وذلك بهدف منع الازدواجية وتشتت الصلاحيات الذي يمسّ بالخصوصية.