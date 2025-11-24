تمديد حظر التجوّل في حمص وعودة تدريجية للهدوء

- مددت إدارة الأمن الداخلي في حمص حظر التجول حتى الخامسة عصراً بعد توترات إثر مقتل زوجين وكتابة شعارات طائفية بدمهما، مما استدعى تدخل الأمن والجيش وتعليق دوام المدارس. - عادت الأوضاع إلى الهدوء نسبياً مع انتشار قوات الأمن في محيط زيدل، وبدأت تحقيقات مكثفة لتحديد هوية الفاعلين، وسط دعوات للالتزام بالقانون. - أعلن الدفاع المدني السوري العثور على رفات بشرية في بئر بريف حلب، محذراً من الاقتراب منها للحفاظ على الأدلة الجنائية.

أعلنت إدارة قيادة الأمن الداخلي في حمص وسط سورية، تمديد حظر التجوّل في عدد من أحياء المدينة حتى الساعة الخامسة عصراً، بعد أن كان قد فُرض يوم أمس من الساعة الخامسة مساءً وحتّى الساعة الخامسة من صباح اليوم الاثنين. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي في منشور عبر قناة محافظة حمص على "تليغرام"، أن القرار يشمل أحياء العباسية، الأرمن، المهاجرين، الزهراء، النزهة، عكرمة، النازحين، عشيرة، زيدل، كرم الزيتون، كرم اللوز، حي الورود، ومساكن الشرطة.

ودعت الإدارة جميع السكان في هذه الأحياء إلى الالتزام بالتعليمات حفاظاً على سلامتهم، وضمان استكمال الإجراءات الميدانية الجارية، وأكدت مصادر أمنية لـ"العربي الجديد"، أن الهدوء عاد نسبياً إلى مدينة حمص، إثر توترات شهدتها المدينة عقب حادثة مقتل زوجين صباح أمس، وكتابة شعارات طائفية بدمهما في بلدة زيدل جنوب مدينة حمص، فيما علقت مديرية التربية في حمص دوام المدراس. وأعقب الحادثة هجمات من أقارب الضحايا على أحياء في حمص، تخللها تخريب للممتلكات، ما استدعى تدخلاً واسعاً من قوات الأمن والجيش.

وأوضحت المصادر أن قوات الأمن تنتشر في محيط قرية زيدل مع تشديد الحراسة على بعض الأحياء مثل المهاجرين ووادي الذهب، وسط مخاوف من جانب الأهالي من تجدد التوترات. وكانت وسائل إعلام رسمية نقلت عن مصدر أمني قوله إنّ الجريمة في بلدة زيدل استهدفت إشعال فتنة، داعياً الجميع إلى الالتزام بسيادة القانون، وقال المصدر: "أعدنا الاستقرار إلى المنطقة التي شهدت اضطرابات في مدينة حمص، والأهالي قابلوا الانتشار الأمني بارتياح وتعاون"، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراء تحقيقات مكثفة لتحديد هوية الفاعلين وملاحقتهم وتقديمهم للقضاء.

وأكد المصدر أن قوى الأمن الداخلي المنتشرة في حمص "ستمنع بحزم أي محاولة لضرب السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي في المنطقة". وفي تعليقها على هذه التطورات، دعت نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية نجاة رشدي، إلى المحاسبة وحماية المدنيين، واحترام سيادة القانون. وقالت رشدي عبر منصة "إكس"، أمس الأحد، إنها تتابع عن كثب التطورات المقلقة في حمص، بما في ذلك تقارير عن وقوع هجمات ضد المدنيين والممتلكات، مضيفةً أنها تتابع الجهود التي تبذلها السلطات الانتقالية لمعالجة الوضع، وأكدت الحاجة إلى إعادة الهدوء، وضمان حماية المدنيين، واحترام سيادة القانون، ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف.

العثور على رفات بشرية في ريف حلب

من جهة أخرى، أعلن الدفاع المدني السوري أنه بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، عثر أمس الأحد على رفات بشرية داخل بئر في منطقة عزيزة بريف حلب. وقال الدفاع المدني على معرفاته الرسمية، إن الفريق المختص عمل على جمع الرفات التي كانت داخل بئر تجميعي، وهي رفات عظمية مكشوفة ومختلطة تعود لشخصين مجهولي الهوية وفق المعطيات الأولية. وأوضح أن الفرق المتخصصة في البحث عن المفقودين اتخذت إجراءاتها فور التأكد من خلو الموقع من الألغام والذخائر غير المنفجرة. ودعا الأهالي إلى عدم الاقتراب من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية أو العبث بها، لافتاً إلى أن أي تدخل غير متخصّص قد يؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية الأساسية في تحديد هويات الضحايا، والكشف عن مصير المفقودين، وتعقّب المتورطين في جرائم الاختفاء القسري.