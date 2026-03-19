تل أبيب تعلن عن إصابة 3834 إسرائيلياً منذ بدء الحرب على إيران

- أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن إصابة 3834 شخصاً منذ بداية الحرب على إيران، مع استمرار علاج 74 حالة، بينها حالة حرجة وست حالات خطيرة. - قُتل 14 إسرائيلياً منذ بدء الحرب، وسط تعتيم إعلامي على الخسائر، وتحذيرات من نشر صور لمواقع الاستهداف. - تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، بينما ترد إيران بصواريخ ومسيّرات، مما يزيد من حدة الصراع الإقليمي، مع توسيع إسرائيل لسياسة الاغتيالات ضد مسؤولين إيرانيين.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، إصابة 3834 شخصاً منذ بداية الحرب على إيران، بينهم 74 يتلقون العلاج حالياً. وقالت الوزارة، في بيان، إنه منذ بدء الحرب وحتى يوم الأربعاء 18 مارس/ آذار 2026، الساعة 6:00 مساء، جرى إجلاء 3834 مصاباً إلى المستشفيات، لا يزال 74 منهم يتلقون العلاج. وأوضحت أن من بين الحالات التي تتلقى العلاج حالياً حالة واحدة حرجة، وست حالات خطيرة، و11 حالة متوسطة، و56 حالة طفيفة.

يُشار إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية كانت قد أعلنت مساء الثلاثاء أن عدد الذين نُقلوا إلى المستشفيات بلغ 3727، ما يعني أن 107 أشخاص أُصيبوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وبحسب معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب، قُتل 14 إسرائيلياً منذ بداية الحرب الحالية. ويأتي ذلك وسط تعتيم تفرضه إسرائيل على حصيلة الخسائر الناتجة عن تداعيات الحرب مع إيران، وتحذير جيش الاحتلال الإسرائيلي من نشر أو تداول صور ومقاطع لمواقع الاستهداف.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون. وترد إيران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، كما تستهدف ما تصفه بمصالح أميركية في دول عربية، ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى ويلحق أضراراً بأعيان مدنية، وهو ما تدينه الدول المستهدفة.

وتواصل إيران العمليات العسكرية على نطاق أوسع، إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد أميركية وتجمعات إسرائيلية بصواريخ متعددة، فيما أعطى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس الضوء الأخضر لتوسيع سياسة الاغتيالات ضد مسؤولين إيرانيين، مع استمرار محاولات استهداف منشآت الغاز في المنطقة، ما يعكس اتساع رقعة الصراع وتزايد مخاطره الإقليمية.

(الأناضول، العربي الجديد)