- أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، مكلفًا وزير الحرب بالتنسيق مع إسرائيل ومصر لإعداد تقرير حول تأمين الحدود المصرية مع غزة، وتحديد شبكة الأنفاق هناك. - التعديل، الذي دعمه النائب جون غوتهايمر بتمويل من "إيباك"، يهدف لمنع حماس من استخدام الأنفاق لتهريب الأسلحة، ويشمل إعداد تقرير بالتنسيق مع مصر وإسرائيل. - رفض مجلس النواب إلغاء بند يوسع التعاون العسكري الأميركي الإسرائيلي، مما يمنح إسرائيل نفوذًا عسكريًا استثنائيًا، ووافق على ميزانية دفاعية قياسية بقيمة 1.15 تريليون دولار.

كلّف مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي أقرّه مجلس النواب الأميركي الأربعاء، وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث بالتنسيق المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر لإعداد تقرير بشأن اتخاذ خطوات لتأمين الحدود المصرية مع قطاع غزة، وما وصفه بـ"تعزيز تدابير الأمن الدولي على الحدود بين مصر وقطاع غزة"، على أن يتضمن التقرير تحديد شبكة الأنفاق القائمة على الحدود بين مصر والقطاع ورسم خريطة لها.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الخطوات المحددة التي سيتم اتخاذها لتأمين الحدود المصرية مع قطاع غزة؟ ما هي طبيعة التعاون الصناعي العسكري المقترح بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويستهدف التعديل، الذي وافق عليه مجلس النواب بناءً على طلب النائب الديمقراطي جون غوتهايمر، الذي يحصل على تمويل من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "إيباك"، وهي جماعة ضغط تعمل لصالح إسرائيل، بحسب نصه، "ضمان عدم استخدام حركة حماس أو أطراف أخرى الأنفاق أو طرقاً عبر البحر المتوسط لتهريب الأسلحة والبضائع غير المشروعة". كما يكلّف التعديل وزير الدفاع بإعداد هذا التقرير بالتنسيق مع مصر وإسرائيل.

وكان النائب السابق مات غيتز قد كشف، في مقابلة مع الإعلامي تاكر كارلسون في برنامجه، أن "إيباك" تخصص شخصاً لكل عضو يحصل على أموال منها، يتولى كتابة التشريعات المطلوب تمريرها. ويُقدّر عدد أعضاء الكونغرس الحاليين الذين يحصلون على أموال منها بنحو 66% من إجمالي أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ، ويعملون على خدمة مصالح إسرائيل.

وينص التعديل على أن يقدم الوزير إلى الكونغرس تقريراً يتضمن النتائج وما يتوجب فعله، إلى لجان القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلسَي النواب والشيوخ الأميركيين. وبات من شبه المؤكد تمرير هذا التعديل في مجلس الشيوخ، إذ يُعد هذا البند من بين البنود التي يتفق عليها الجمهوريون والديمقراطيون معاً.

وكان مجلس النواب قد رفض طلباً تقدم به العضو الجمهوري توماس ماسي لإلغاء بند آخر، يحمل الرقم 224، وينص على أن توسع وزارة الحرب الأميركية، "البنتاغون"، التعاون الصناعي العسكري الأميركي الإسرائيلي وتسرّعه في مجالات حساسة، مثل الدفاع الصاروخي، والذكاء الاصطناعي، والأدوات السيبرانية، والمسيّرات، والحرب الإلكترونية، ودمج الشبكات، وتبادل البيانات، وهو ما سيمنح إسرائيل نفوذاً عسكرياً استثنائياً داخل الجيش الأميركي، واطلاعاً على أحدث الأسلحة والتقنيات. ووافق مجلس النواب، الأربعاء، على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، الذي يخصص أكبر ميزانية على الإطلاق للجيش، تبلغ 1.15 تريليون دولار، بموافقة 216 صوتاً مقابل معارضة 212 صوتاً.