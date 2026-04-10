تكذيب رسمي من غزة لإعلان ميلادينوف دخول 302 شاحنة مساعدات

- المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ينفي تصريحات نيكولاي ميلادينوف حول دخول 602 شاحنة، مؤكدًا أن العدد الحقيقي هو 207 شاحنات فقط، منها 79 شاحنة مساعدات إنسانية، مما يعكس فجوة كبيرة بين التعهدات والتطبيق الفعلي. - نسبة الالتزام بإدخال المساعدات منذ وقف إطلاق النار لم تتجاوز 38%، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وسط صمت دولي تجاه خروقات الاحتلال الإسرائيلي. - المكتب الإعلامي يدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لضمان إدخال المساعدات بشكل كافٍ ومنتظم، وإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

فند المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة التصريحات التي أدلى بها المنسق السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بشأن دخول مئات الشاحنات إلى القطاع، معتبرًا أنها تفتقر إلى الدقة وتعكس "تضليلًا واضحًا" يتناقض مع المعطيات الميدانية. وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان فجر الجمعة، إن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة في 9 إبريل/نيسان 2026 بلغ 207 شاحنات فقط، بينها 79 شاحنة مساعدات إنسانية، وهو ما يقل بكثير عن الرقم المعلن البالغ 602 شاحنة، ولا يرقى إلى مستوى الاستجابة الإنسانية المطلوبة.

وأضاف أن نسبة الالتزام بإدخال المساعدات منذ بدء وقف إطلاق النار "لم تتجاوز 38% من الكميات المتفق عليها، ما يعكس فجوة كبيرة بين التعهدات والتطبيق الفعلي على الأرض"، منتقداً حالة الصمت الدولي إزاء خروقات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للاتفاق.

وأكد المكتب الإعلامي أن "تزييف الأرقام لن يحجب حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، مشددًا على أن استمرار القيود على إدخال المساعدات يفاقم معاناة السكان المدنيين، في ظل ظروف معيشية وصحية متدهورة". ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، لضمان إدخال المساعدات بشكل كافٍ ومنتظم، والعمل على إنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع.

وكان ميلادنيوف نشر عبر حسابه في منصة إكس تغريدة قال فيها: "دخلت اليوم 602 شاحنة إلى غزة محملة بإمدادات أساسية للعائلات التي انتظرت طويلاً. هذا هو الشكل الذي يجب أن يكون عليه الوصول الموسع للمساعدات، ويجب أن يصبح هذا هو المعيار اليومي وليس الاستثناء".

وأضاف ميلادنيوف: "لقد تحقق ذلك بفضل الجهود المكثفة التي بذلها فريقي، وفريق اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ومجلس السلام. أنا ممتن لكل من ساهم في إنجاح ذلك. من المهم استمرار هذه الجهود، وعلى جميع الأطراف الالتزام الكامل بتعهدات وقف إطلاق النار".

(الأناضول)