- تلقى الرئيس ترامب إحاطات حول الهجوم على إيران، تضمنت تقييمات لمخاطر الخسائر البشرية وتحولات جذرية محتملة لصالح المصالح الأميركية، واعتبرها سيناريو عالي المخاطر والمكاسب. - شارك مسؤولون كبار، بمن فيهم مدير وكالة المخابرات المركزية ووزير الدفاع، في مناقشات حول المخاطر، مثل الضربات الانتقامية الإيرانية وهجمات وكلاء إيران، مع الإشارة إلى حدود أنظمة الدفاع الجوي الأميركية. - توقعت وكالة الاستخبارات المركزية أن استبدال الزعيم الإيراني قد يكون بشخصيات متشددة، مع تقييمات حول تأثير التدخل الأميركي على تغيير النظام في إيران.

قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز إنّ الرئيس دونالد ترامب تلقى، قبيل الهجوم الأميركي على إيران، إحاطات لم تقتصر على تقديم تقييمات صريحة حول مخاطر وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات الأميركية، بل أشارت أيضاً إلى احتمال حدوث تحول جذري في المنطقة لصالح المصالح الأميركية.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن من أطلعوا ترامب على العملية وصفوها بأنها سيناريو عالي المخاطر وعالي المكاسب. وبدا أن ترامب نفسه قد أيّد هذا الرأي عندما أقرّ بخطورة الوضع في بداية العملية صباح السبت، قائلاً: "قد تُزهق أرواح أبطال أميركيين شجعان". وقال ترامب في خطاب متلفز أعلن فيه بدء عمليات قتالية واسعة النطاق: "لكننا لا نفعل هذا من أجل الحاضر، بل من أجل المستقبل، وهي مهمة نبيلة".

وقبل الضربات، تلقى ترامب عدة إحاطات من مسؤولين، من بينهم مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، والجنرال الأميركي دان كين، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث. وفي يوم الخميس، توجه الأدميرال براد كوبر، قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط بصفته قائد القيادة المركزية، إلى واشنطن للمشاركة في المناقشات في غرفة العمليات بالبيت الأبيض.

وقال مسؤول أميركي ثانٍ إنّ البيت الأبيض أُطلع قبل الضربات على عدد من المخاطر المرتبطة بالعمليات ضد إيران، بما في ذلك الضربات الصاروخية الإيرانية الانتقامية على قواعد أميركية متعددة في المنطقة، والتي قد تُلحق أضراراً بالغة بالدفاعات، فضلاً عن هجمات وكلاء إيران على القوات الأميركية في العراق وسورية. وأضاف المسؤول أنه على الرغم من الحشد العسكري الأميركي الضخم، إلّا أن هناك حدوداً لأنظمة الدفاع الجوي التي جرى نشرها على عجل في المنطقة، وقال المسؤول الأول إنّ تخطيط البنتاغون لا يبدو أنه يضمن نتيجة أي صراع.

من جهة أخرى، قال مصدران مطلعان إنه في الفترة التي سبقت الهجمات الأميركية والإسرائيلية اليوم السبت، قدرت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أنه حتى لو قُتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في العملية، فمن المرجح أن يجري استبداله بشخصيات "متشدّدة" من الحرس الثوري. وتناولت التقييمات، التي جرى إعدادها على مدى الأسبوعين الماضيين، بشكل عام ما يمكن أن يحدث في إيران في أعقاب تدخل أميركي، ومدى إمكانية أن تؤدي عملية عسكرية إلى تغيير النظام في الجمهورية الإسلامية، وهو هدف معلن الآن لواشنطن.

