تقييم استخباري أميركي: خامنئي كانت لديه مخاوف من تولي ابنه السلطة

- كشفت الاستخبارات الأميركية عن مخاوف المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي من تولي ابنه مجتبى السلطة، حيث اعتبره غير مؤهل للقيادة بسبب مشاكله الشخصية. - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مجتبى خامنئي ومسؤولين إيرانيين آخرين، وسط توترات متزايدة بعد توليه منصب المرشد الأعلى. - أكد مجتبى خامنئي في أول رسالة له ضرورة إغلاق مضيق هرمز واستهداف القواعد الأميركية، بينما أعرب الرئيس الأميركي ترامب عن عدم رضاه عن اختياره كمرشد أعلى.

ذكرت مصادر مطلعة لشبكة سي بي إس نيوز أن الاستخبارات الأميركية عرضت على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعلى دائرة صغيرة مقربة منه، معلومات تشير إلى أن المرشد الإيراني الأعلى الراحل علي خامنئي كانت لديه مخاوف من تولي ابنه السلطة خلفاً له. وبحسب المصادر، فإن خامنئي الأب "كان ينظر إلى الابن على أنه ليس ذكيًا جدًا، وغير مؤهل للقيادة".

كما أشارت المعلومات التي جُمعت إلى أن الأب كان على دراية بمشاكل ابنه الشخصية، وفقًا لمصادر داخل الإدارة الأميركية وجهاز الاستخبارات ومقربين من الرئيس. وأُطلع ترامب ونائبه جي دي فانس ومسؤولون كبار آخرون على المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بخامنئي الابن. وعرضت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، ومسؤولين كبار آخرين في إيران.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال ترامب إنه يعتقد أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة "بشكلٍ ما"، رغم عدم ظهوره علناً منذ توليه منصبه عقب شن الحرب الإسرائيلية على إيران، فقد قال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية: "أعتقد أنه على الأرجح كذلك. أعتقد أنه يعاني إصابات، لكنني أعتقد أنه على قيد الحياة بشكلٍ ما".

وكان المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي قد قال في أول رسالة له موجهة إلى الشعب، بثت الخميس، إن "مضيق هرمز يجب أن يبقى مغلقاً"، مؤكداً ضرورة التحرك في جميع "الميادين الرخوة للأعداء والاستفادة من جميع الإمكانات لإغلاق المضيق". وأضاف خامنئي الذي نشر رسالة مكتوبة على موقعه، أن إيران تؤمن بالصداقة مع الجيران، لكنها تستهدف فقط القواعد الأميركية، مؤكداً أن بلاده "مضطرة إلى الاستمرار في ذلك".

وأعرب الرئيس الأميركي بعد يوم من انتخاب مجتبى خامنئي عن عدم رضاه، رافضاً تحديد الخطوات التي قد تتخذها واشنطن رداً على ذلك. وقال ترامب في حديث لصحيفة "نيويورك بوست": "لن أخبركم بما سنفعله، لكنني لست راضياً عن اختياره".

وأعلن مجلس خبراء القيادة الإيراني، الأحد قبل الماضي، اختيار مجتبى خامنئي زعيماً أعلى جديداً للبلاد خلفاً لوالده علي خامنئي، بعدما برز اسمه في مقدمة المرشحين لخلافته في المنصب، بعد سنوات قضاها في توطيد علاقات وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني وتعزيز نفوذه في المؤسسة الدينية.

ومجتبى خامنئي هو الابن الثاني للمرشد الراحل وأكثر انخراطاً في الشأن السياسي من إخوته الثلاثة. ورغم أن نظام الحكم في إيران يرفض فكرة التوريث، لكن لا يوجد نص دستوري يمنع ذلك، وظل اسم مجتبى خامنئي يتردد بقوة في أوساط إيرانية مرشحاً محتملاً لخلافة والده خلال السنوات الأخيرة.