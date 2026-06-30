تقرير فلسطيني يحذر: كل سلطة لا تخضع للمساءلة تقترب خطوة من الفساد

- ضعف المساءلة والرقابة: التقرير يبرز ضعف المساءلة كسبب رئيسي للفساد في فلسطين، مع تركيز السلطة بيد الرئاسة وتراجع الرقابة على المؤسسات العامة، حيث التزمت عشر مؤسسات فقط من أصل 42 بنشر تقاريرها السنوية. - قضايا فساد بارزة: التقرير يكشف عن تورط مسؤولين كبار في قضايا فساد، مثل شبكة تهريب آثار، ويحذر من تعامل النظام السياسي مع الفساد بطرق مخالفة للقانون، مما يضعف دور المؤسسات الرقابية. - الفساد في غزة وتأثير الاحتلال: التقرير يوضح احتكار السلع من قبل تجار بالتعاون مع الاحتلال، مما يؤدي إلى فساد استعماري وداخلي، ويدعو لدعم إدارة فلسطينية موحدة في غزة.

سلّط تقرير الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" لعام 2025، حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين، الضوء على مفهوم المساءلة وضعفها، كواحد من أهم مسببات الفساد، ولخّص الائتلاف تقريره الذي أطلقه اليوم الثلاثاء، في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، تحت عنوان: "كل سلطة لا تخضع للمساءلة، تقترب خطوة من الفساد".

وأبرز التقرير تمركز السلطة بيد الرئاسة الفلسطينية بدلاً من فصل السلطات، ما يؤدي إلى تراجع الرقابة على المؤسسات العامة، وهو ما كشفته عملية رصد واقع الشفافية لأمان، والذي أظهر التزام عشر مؤسسات عامة فقط من أصل 42 بنشر تقاريرها السنوية، متطرقاً كذلك إلى قضايا كانت تحت الضوء في عام 2025 كفساد مسؤولين كبار. وركز التقرير على ظهور أشكال متعددة من الفساد في قطاع غزة نتيجة استمرار حرب الإبادة وانهيار منظومة الحكم وإنفاذ القانون وغياب الرقابة المؤسساتية.

وقال مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، عزمي الشعيبي، في تصريح له، إن "التقرير ينطلق من قاعدة أنه كلما ابتعدت أي سلطة عن المساءلة تقترب من الفساد، ويعالج موضوع ضعف المساءلة في الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في فلسطين رغم الجهود التي بذلتها الحكومة الفلسطينية لتنفيذ أجندات الإصلاح"، موضحاً أن النتائج حتى الآن تؤكد أن الفساد ما زال يشكل تحدياً كبيراً أمام الجميع.

ويرى الشعيبي أهمية في التركيز على ظاهرة تمركز السلطة، مشيراً إلى أن كل التشريعات تصدر عن مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأوضح أنه "في حين تم إصدار أكثر من 15 قانوناً منذ بداية العام الجاري، فإن قانون الحق في الحصول على المعلومات لم يقر رغم مرور عشرة أعوام على الوعود بإصداره، في ظل إحجام المؤسسات العامة عن إصدار تقاريرها، وإحجام بعضها عن الرد على الاستفسارات حول عملها".

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وبخصوص التزام عشر مؤسسات عامة فقط من أصل 42 بنشر تقاريرها السنوية، أكد الشعيبي أن تلك المؤسسات الـ42 تقدم تقاريرها لمكتب الرئيس، متسائلاً عمن "يسائل ومن يطلع على التقارير، خاصة أن هناك تقارير ذات طابع فني وتحتاج إلى خبراء، ومكتب الرئاسة غير مجهز بخبراء في كل المجالات، وجزء من تلك المؤسسات قانوناً تتبع الحكومة وليس الرئاسة". وتساءل الشعيبي عن كيفية مساءلة هيئة ديوان الرئيس في ظل إصدار قانون خاص بها يجعلها مؤسسة موازية للحكومة. وأعطى الشعيبي أمثلة على تلك المؤسسات، ومنها هيئة التقاعد المسؤولة عن أموال الموظفين، والتي لا تنشر تقاريرها منذ سنوات. وقال إنها رفضت الرد على ائتلاف أمان وتزويده بالمعلومات، وكذلك النيابة العامة التي لم ترد على أسئلة حول أبرز قضايا الفساد التي مرت عليها، والملفات التي حُوّلت إلى المحكمة.

وأفرد التقرير مساحة لقضايا صنفها أنها تحت الضوء، وهي "ظهور قضايا فساد بعض كبار المسؤولين الفلسطينيين والذي كشف وفقاً للتقرير هشاشة النظام السياسي"، فقد أثيرت في الربع الأخير من عام 2025 واحدة من أخطر قضايا الفساد التي واجهتها السلطة الفلسطينية بحسب التقرير، طاولت شخصيات رفيعة المستوى بعد تسرب معلومات عن تورط المدير العام لهيئة المعابر والحدود نظمي مهنا في شبكة تهريب آثار إلى الخارج. وأصدرت المحكمة الخاصة بجرائم الفساد ونيابة الفساد الفلسطينية استدعاء له مع 15 شخصاً، من بينهم زوجته وأبناؤه السبعة، وأخوه، ومرافقه الشخصي، وأربعة من موظفي قسم المحاسبة على المعابر، ورجل أعمال شريك في شركة تعمل في محافظة أريحا، وتزامن ذلك مع صدور قرار من الحكومة الفلسطينية بإيقاف وزير النقل والمواصلات طارق زعرب عن العمل، بعد فتح تحقيقات النيابة العامة في شبهات اختلاس مالي ورفع الحصانة عنه.

ولكن هذه القضية شهدت هروب مهنا أثناء فتح التحقيق في ملفه، ما يثير الشكوك وفقاً لتقرير أمان بأن عملية هروبه جرت بمساعدة بعض الأطراف، ما يطرح تساؤلًا عما إذا كان الهدف من ذلك وقف حدود المساءلة عليه، وعلى بعض العاملين من الموظفين أو في القطاع الخاص، وإغلاق الملف دون امتداد التحقيقات لتطاول مستويات أعلى كانت ربما مستفيدة ومتربحة من تلك التجاوزات، كمنح رخصة نقل خاصة (VIP) لإحدى الشركات، والتربح من حركة التنقل على معبر الكرامة، وقضايا تهريب السجائر، والحصول على أموال مرتبطة بتنفيذ مقاولات مشاريع بنى تحتية.

وحذر التقرير من تعامل النظام السياسي الفلسطيني مع بعض قضايا الفساد المتعلقة بنافذين وكبار المسؤولين بأساليب مختلفة، يوصف بعضها بأنه خارج الإطار القانوني، معتبراً أن قيام المؤسسات الرقابية والجهات المعنية بمتابعة قضايا الفساد بالتشاور مع مكتب الرئيس لتحديد كيفية التعامل مع هذه الملفات مخالفة لمبدأ الاستقلالية في ملاحقة الفاسدين عموماً، وكبار الفاسدين على وجه الخصوص.

وقال الشعيبي إن لديه خوفاً من أن قضية المعابر ونظمي مهنا ستصل إلى مصير قضية غسيل تمور المستوطنات، محذراً من تسويتها خارج إطار القانون. وتعود قضية تمور المستوطنات لعام 2022 وقد أثارها ائتلاف أمان عام 2023، وجرت محاكمة الشعيبي والمدير التنفيذي للائتلاف بسبب ذكر وجود مفاوضات من داخل مكتب الرئيس مع شركة متهمة بغسل التمور. ويرى التقرير مشكلة في استمرار تبعية المؤسسات الرقابية للرئيس وغياب المجلس التشريعي، معتبراً أن ذلك يضعف دورها الرقابي، إذ يعين الرئيس المسؤولين ويعزلهم ويتسلم تقارير عن أعمالهم، فيما لا تزال النيابة العامة بلا قانون خاص ينظم عملها، وتعمل دون إصدار تقارير دورية علنية للمواطنين.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان، عبد القادر الحسيني، صدور قرارات رئاسية العام الماضي، أحدثت تغييرات تشريعية وسياسية مرتبطة بشكل النظام السياسي، سواء في منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية، كطرح مسودة دستور جديد، وقانون للأحزاب، وتعديلات على قوانين الانتخابات تحت عنوان الإصلاح. وقال "رغم أهمية النقاش حول إصلاح النظام السياسي، فإن هذه القرارات أثارت تساؤلات جدية حول توقيتها ومستوى التوافق الوطني عليها". وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى إصدار عباس إعلاناً دستورياً يحدد آلية انتقال السلطة بما يتعارض مع القانون الأساسي، وكذلك منح الرئيس نفسه سلطة إصدار أنظمة مالية وإدارية لمؤسسات عامة بالاستيلاء على سلطة المجلس التشريعي ومجلس الوزراء.

تجار حرب غزة

من جهة أخرى، أبرز التقرير حول قطاع غزة ظاهرة تجار الحرب التي كشفت شراكات فساد ورشوات ضخمة بين مسؤولين إسرائيليين وشركات إسرائيلية وفلسطينية، إذ حُصر إدخال المواد الغذائية التجارية في عدد محدود من التجار الذين وافق الاحتلال عليهم، ما أنعش ظاهرة احتكار السلع. وأكد التقرير أن استمرار حرب الإبادة أدى إلى ظهور أشكال فساد متعددة في غزة، أولها الفساد الاستعماري، ويشمل التحكم بالمعابر والمنافذ وفرض قيود ممنهجة على إدخال السلع والمساعدات، وتحويل الاحتياجات الإنسانية إلى أدوات ابتزاز وسيطرة.

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كذلك أشار التقرير إلى فساد داخلي نشأ عن انهيار منظومة الحكم وإنفاذ القانون وغياب الرقابة المؤسسية في غزة، بما يشمل السوق السوداء واستغلال النفوذ المحلي، وفرض الإتاوات والخاوات والتلاعب بقوائم المستفيدين، إضافة إلى فساد تنسيقات إدخال البضائع. ويرى نائب رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان، نادر أبو شرخ، والذي تحدث صوتياً من غزة، أن منع الاحتلال اللجنة الإدارية من تولي شؤون قطاع غزة، بالتوازي مع التدمير الشامل لمؤسسات الحكم السابقة وعجزها عن الاستمرار في أداء مهامها بالشكل الكامل والتضييق على السلطة الفلسطينية ومنعها من أداء دورها إدارياً ومالياً في غزة أدى إلى فراغ إداري وأمني مقصود، ليتغير الفساد من مجرد سلوك فردي إلى فساد أزمات واستغلال.

وأوضح أبو شرخ أن الاستجابة الوطنية الملحة تتطلب دعم وجود إدارة فلسطينية موحدة في قطاع غزة، وتكون مرجعيتها الأطر الفلسطينية الرسمية ومنظمة التحرير الفلسطينية لقطع الطريق على مشاريع الفصل والروابط المحلية أو الإدارات المعينة من الاحتلال.