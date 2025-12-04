تقرير إسرائيلي جديد حول تعذيب الأسرى: تجويع حاد وضرب وظلام وجرب

- منذ السابع من أكتوبر 2023، تدهورت ظروف اعتقال الأسرى في إسرائيل بشكل ملحوظ، حيث يعانون من جوع شديد وفقدان وزن حاد بسبب قائمة طعام "فقيرة" وتقييد وصولهم إلى مياه الشرب، رغم أوامر المحكمة العليا بتزويدهم بكميات غذاء مناسبة. - الزيادة في عدد الأسرى فاقمت الاكتظاظ في السجون، حيث يُحتجز 90% منهم في مساحة تقل عن ثلاثة أمتار مربعة، مما أدى إلى ظروف معيشية صعبة وتفشي أمراض مثل الجرب. - شهدت السجون شكاوى متكررة من العنف المنهجي من قبل السجّانين، ورغم الالتماسات المقدمة لتحسين الظروف، لم يتغير الوضع، مما دفع الجمعيات الحقوقية لتقديم التماسات جديدة.

تدهورت ظروف اعتقال الأسرى في إسرائيل بشكل ملحوظ منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 (لكنها لم تبدأ معه)، وكثير منهم يعانون من جوع شديد، وذلك وفقاً لتقرير الدفاع العام الإسرائيلي، الذي نُشر صباح اليوم الخميس، وأشارت إليه وسائل إعلام عبرية. وبحسب التقرير، الذي يستند إلى زيارات عديدة لممثلي الدفاع العام في عدة معتقلات، وضعت مصلحة سجون الاحتلال، بعد اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة، قائمة طعام منفصلة "وفقيرة" للأسرى، مما تسبب لهم بـ"جوع شديد، يتجلّى في فقدان وزن حاد وأعراض جسدية مرافقة، بما في ذلك ضعف جسدي شديد وحتى حالات إغماء".

كما وجد التقرير أنّ الزيادة في عدد الأسرى والمعتقلين منذ اندلاع العدوان، فاقمت الاكتظاظ في المعتقلات والسجون، ولذلك فإنّ 90% من الأسرى احتُجزوا في مساحة معيشة تقل عن ثلاثة أمتار مربعة، والآلاف الأسرى لم تكن هناك لهم أسرّة ينامون عليها.

وزار ممثلو الدفاع العام سجون رامون، ومجيدو، وأيالون، وشطّة، وإيشل وكتسيعوت في عامي 2023–2024، ووجدوا أنّ المعتقلين "يُحتجزون 23 ساعة يومياً في ظروف اكتظاظ صعبة، حيث ينام كثير منهم على فرشات على الأرض". ووفقاً للتقرير، فإنّ الأسرى "يُحتجزون في زنازين مظلمة بلا إضاءة، في ظروف صحية صعبة، ووسط اختناق ودون تهوية". كما أنّ "زنازينهم خالية من أي معدات أو أغراض، ويجدون صعوبة في الحفاظ على النظافة والصحة بسبب قلة المستلزمات والمنتجات التي تُزوّد لهم (مثل ورق التواليت، الصابون، المناشف)".

وأضاف التقرير أن بعض أقسام الأسرى، في سجون الاحتلال، شهدت تفشي مرض الجرب، أحياناً حتى بمستويات وبائية، وأصاب عدداً كبيراً منهم. ويشير التقرير إلى أن جميع "السجناء" في إسرائيل يُحتجزون في ظروف اكتظاظ، لكن عندما يتعلّق الأمر بالأسرى، فالوضع خطير بشكل خاص. فقد وجد الدفاع العام أنّ 35% من السجناء الجنائيين احتُجزوا في مساحة معيشة تقل عن ثلاثة أمتار مربعة للفرد، بينما الغالبية الساحقة (90%) من الأسرى، يُحتجزون في مثل هذه المساحة، علماً أنه في عام 2018 قررت المحكمة العليا أن الحد الأدنى لمساحة المعيشة لأي مُعتقل، يجب أن يكون أربعة أمتار مربعة ونصف المتر.

ووفقاً للتقرير، فإنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفع عدد المعتقلين في مرافق مصلحة السجون الإسرائيلية عقب حملة اعتقالات واسعة النطاق، وخلال شهرين زاد عددهم بثلاثة آلاف شخص. وفي نهاية عام 2024 وصل عدد "السجناء" إلى نحو 23 ألف شخص (في حين أن القدرة الاستيعابية الرسمية هي 14500 شخص)، وازدادت الاكتظاظات في المرافق إلى مستويات غير مسبوقة. وفي نهاية عام 2024 قضى نحو 4500 من الموجودين في المعتقلات، لياليهم دون أسرة نوم (حوالي 3200 من الأسرى، ونحو 1300 من السجناء الجنائيين).

وخلال الزيارات إلى السجون التي يُحتجز فيها الأسرى، اطّلع ممثلو الدفاع العام على شهادات متكررة بشأن جوع شديد بين الأسرى، وانخفاض حاد في الوزن فضلاً عن مشاهدتهم أعراضاً ناجمة عن سوء التغذية. وأشار التقرير إلى أن كثيراً من الأسرى بدوا لممثلي الدفاع العام نحيفين جداً، وأحياناً بشكل مفرط. وفي بعض الحالات أفاد الأسرى أيضاً عن تقييد وصولهم إلى مياه الشرب.

وفي السياق، يُذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، أمرت المحكمة العليا الجهات المسؤولة بتزويد الأسرى بكميات غذاء مناسبة للحفاظ على صحتهم، لكن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي نُشرت في صحيفة هآرتس العبرية، شهادات من السجون تفيد بأن شيئاً لم يتغيّر. وأفاد الأسرى بأنه لم يحدث أي تغيير في توزيع الطعام، بل إن بعضهم قال إن كمية الطعام قد خُفّضت. إثر هذه النتائج قدّمت جمعية حقوق المواطن ومنظمة "غيشاه - مسلك" الحقوقية، التماساً إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإلزام مصلحة السجون بتوفير تغذية ملائمة للأسرى.

وكتب الدفاع العام في تقريره أن العديد من المعتقلات شهدت شكاوى من قبل الأسرى، بشأن عنف شديد ومنهجي من قِبل السجّانين على أنه أمر اعتيادي. وشمل ذلك إفادات عن عمليات تفتيش متكررة تُجرى في زنازينهم بالتزامن مع استخدام العنف دون سبب، وعن ضرب الأسرى أثناء نقلهم بين الأقسام أو إلى جلسات قضائية تخصهم وفي مناسبات أخرى.