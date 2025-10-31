- كشف تقرير سري من جهاز رقابي أميركي عن مئات الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل وحدات في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب غزة، مما يثير تساؤلات حول التزام إسرائيل بقانون ليهي الذي يمنع المساعدات الأمنية لوحدات متهمة بانتهاكات جسيمة. - التقرير يسلط الضوء على بروتوكول مراجعة الانتهاكات الذي يمنح إسرائيل ميزة، حيث يتطلب إجماعًا أميركيًا لتحديد حدوث انتهاك جسيم، مما يثير مخاوف بشأن فرص المساءلة. - تعرضت إدارة بايدن لانتقادات لرفضها إيقاف المساعدات رغم الأدلة، مما يثير تساؤلات حول فعالية السياسة الأميركية في تعزيز حقوق الإنسان.

كشف تقرير سري صادر عن جهاز رقابي تابع للحكومة الأميركية، أن وحدات في جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مئات الانتهاكات المحتملة للقانون الأميركي المتعلق بحقوق الإنسان خلال حرب الإبادة على غزة، وهي مخالفات ستتطلب من وزارة الخارجية الأميركية عدة سنوات لمراجعتها، وفقًا لما أفضى به مسؤولان أميركيان لصحيفة واشنطن بوست، أمس الخميس.

وتعد نتائج التقرير الصادر عن مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية، المرة الأولى التي يقرّ فيها تقرير حكومي أميركي بحجم الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والتي تندرج تحت أحكام "قانون ليهي"، وهو التشريع التاريخي الذي يحظر تقديم المساعدات الأمنية الأميركية لوحدات عسكرية أجنبية تُتّهم بصورة موثوق بها بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وسمي القانون بهذا الاسم نسبة إلى السيناتور السابق باتريك ليهي (ديمقراطي من فيرمونت)، الذي قدم التشريع. وتُعد إسرائيل أكبر متلقٍّ تراكمي للمساعدات الأميركية في العالم، إذ تتلقى سنويًا ما لا يقل عن 3.8 مليارات دولار، وحصلت على عشرات المليارات الإضافية في السنوات الأخيرة.

وقال المسؤولان الأميركيان، اللذان تناولا تفاصيل التقرير شريطة عدم الكشف عن هويتيهما نظرا لسرية محتواه، إن نتائج الهيئة الرقابية أثارت مخاوف بشأن فرص المساءلة عن أفعال إسرائيل بالنظر إلى تراكم عدد كبير من الحوادث وطبيعة عملية المراجعة التي تُظهر ميلاً لمنح الجيش الإسرائيلي معاملة تفضيلية.

ونقلت "واشنطن بوست" عن تشارلز بلاها، وهو مسؤول حقوق الإنسان السابق في وزارة الخارجية الأميركية، والذي تم إبلاغه بالتقرير، قوله: "ما يقلقني هو أن المساءلة سوف تُنسى الآن بعدما خفت ضجيج الصراع"، في إشارة إلى دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. ورفض مكتب المفتش العام التعليق على مضمون التقرير، لكنه أقر بوجوده على موقعه الإلكتروني، حيث ورد: “يحتوي هذا التقرير على معلومات سرية وغير متاحة للاطلاع العام".

وأُنجز التقرير قبل أيام قليلة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ. وحسب التقرير، من ضمن الانتهاكات المرصودة، استشهاد أكثر من 100 فلسطيني على يد جيش الاحتلال أثناء تجمعهم قرب شاحنات مساعدات في مدينة غزة خلال فبراير/ شباط الماضي، إضافة إلى اغتيال سبعة من موظفي منظمة "وورلد سنترال كيتشن" في إبريل/ نيسان 2024. وأشارت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في تقرير إلى الكونغرس العام الماضي إلى أنها لم تتوصل بعد إلى "استنتاجات حاسمة" حول ما إذا كانت أسلحة أميركية قد استُخدمت في تلك الحوادث.

وقال المسؤولان الأميركيان لـ"واشنطن بوست"، إن التقرير السري يشرح بروتوكول مراجعة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجيوش الأجنبية التي تتلقى مساعدات أميركية. في حالة إسرائيل، يوضح التقرير كيف أن العملية البيرقراطية المصممة خصيصًا والتي وضعتها الإدارات الجمهورية والديمقراطية المتعاقبة تمنح إسرائيل ميزة على الدول الأخرى التي تواجه مزاعم مماثلة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وجاء في التقرير أن البروتوكول المعروف باسم منتدى فحص ليهي الخاص بإسرائيل، يتضمن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى وعملية أطول من المراجعات الخاصة بالدول الأخرى. وقال جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية والناقد للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط، إنه في ظل الفحص العادي، يكفي اعتراض مسؤول واحد لحجب المساعدة عن وحدة عسكرية، لكن بالنسبة لإسرائيل، يجب على مجموعة عمل أميركية "التوصل إلى إجماع حول ما إذا كان قد حدث انتهاك جسيم لحقوق الإنسان"، على حد قوله.

ويضم هذا الفريق ممثلين عن السفارة الأميركية في إسرائيل، ومكتب شؤون الشرق الأدنى، وهما جهتان غالبًا ما تدافعان عن مواقف إسرائيل داخل النظام الأميركي. وبعد ذلك، تُستشار الحكومة الإسرائيلية بشأن الحادث ويُطلب منها بيان ما إذا كانت قد اتخذت إجراءات لمعالجته. وإذا خلص الفريق إلى أن وحدة ما ارتكبت انتهاكًا جسيمًا، فيمكنه التوصية باعتبارها "غير مؤهلة" لتلقي المساعدة الأميركية، ويُعرض القرار في نهاية المطاف على وزير الخارجية للمصادقة. وقال بول إن هذا النظام المعقَّد أدى إلى نتائج متوقعة: "حتى الآن، لم تُوقف الولايات المتحدة تقديم المساعدة لأي وحدة إسرائيلية رغم وجود أدلة واضحة".

وتعرّضت إدارة بايدن لانتقادات بسبب رفضها إيقاف المساعدات لوحدات إسرائيلية متهمة بارتكابات جسيمة، واتبعت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب نهجا مماثلا يتمثل في عدم التدخل في شؤون جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن من دون تكرار المواعظ المبتذلة التي كانت تتبناها الإدارة السابقة بشأن وضع "حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأميركية". وحول ذلك قال تشارلز بلاها: "لا أرى فرقًا بين إدارة بايدن وإدارة ترامب في هذا الشأن".