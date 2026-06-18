- يحذر تقرير أمني سويدي من تدهور البيئة الأمنية في شمال أوروبا، مع احتمال تحرك عسكري روسي محدود لاختبار تماسك الناتو، وسط تسارع التسلح الروسي وزيادة الاحتكاك في بحر البلطيق. - رصدت تقارير اقتراب طائرات روسية من المجال الجوي السويدي، مما استدعى اعتراضات جوية سويدية ودنماركية، وتعتبر هذه الأنشطة جزءاً من التصعيد الروسي في المنطقة. - دعت استوكهولم إلى تشديد التحرك الأوروبي ضد "أسطول الظل" الروسي، مطالبة بزيادة عمليات اعتراض السفن المشتبه بتهريبها النفط الروسي، لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

حذر تقرير أمني دفاعي سويدي جديد من تدهور متسارع في البيئة الأمنية في دول شمال أوروبا، مشيراً إلى احتمال أن تقدم روسيا على "اختبار تماسك حلف شمال الأطلسي (الناتو)" عبر تحرك عسكري محدود في المستقبل القريب، إذا رأت موسكو أن الظروف السياسية مواتية لذلك. وبحسب هيئة الإذاعة السويدية SVT، اليوم الخميس، فإن التقرير الصادر عن لجنة الدفاع في البرلمان السويدي (الريكسداغ) يعكس تحولاً في تقييم المخاطر داخل المؤسسات السويدية، إذ لم تعد التهديدات تطرح بوصفها احتمالات بعيدة، بل سيناريوهات قابلة للتحقق خلال فترة قصيرة، في ظل تسارع إعادة التسلح الروسي وتزايد الاحتكاك في بحر البلطيق.

ويرى التقرير أن أي تحرك روسي محتمل قد لا يأخذ شكل حرب واسعة، بل "اختباراً سياسياً ـ عسكرياً محدوداً" لقياس صلابة الردع الغربي ومصداقية المادة الخامسة من معاهدة الناتو. ويأتي هذا التقييم بعد تحذيرات جهاز الاستخبارات السويدي (سابو)، الذي أكد أن الاستخبارات الروسية باتت أكثر هجومية واستعداداً لعمليات ضغط وتأثير متعددة الأشكال في سياق مواجهة طويلة منذ حرب أوكرانيا. وتتقاطع هذه التقديرات مع قراءات استخبارية من دول البلطيق والدنمارك، التي تصف بحر البلطيق بأنه "أخطر نقطة تماس" بين روسيا والناتو، بسبب كثافة النشاط العسكري وضيق المجال الجغرافي.

وفي هذا السياق، رُصدت حوادث اقتراب لطائرات روسية من المجال الجوي السويدي فوق بحر البلطيق، ما دفع سلاح الجو السويدي، بدعم دنماركي، إلى تنفيذ عمليات اعتراض بمقاتلات "غريبن". ووصف رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترسون هذه التطورات بأنها "خطيرة ومقلقة"، مشيراً إلى تسارع التغير في البيئة الأمنية وضرورة التنسيق الوثيق داخل حلف الناتو.

وفي موازاة ذلك، تشير تقارير عسكرية إلى أن روسيا تواصل تعزيز وجودها قرب فنلندا ودول البلطيق عبر توسيع القواعد ورفع الجاهزية البحرية والجوية. كما تسجل تقارير السويد والدنمارك والناتو ارتفاعاً في وتيرة الحوادث الجوية، بما في ذلك التحليق بالقرب من المجال الجوي الإسكندنافي ومحاكاة اختراقات من دون تجاوز الحدود، ما استدعى عمليات اعتراض متكررة بمقاتلات جاهزة للتدخل.

وكشفت وسائل إعلام سويدية أنه في 13 من الشهر الجاري، توجهت طائرتان حربيتان روسيتان نحو أرخبيل استوكهولم ومدينة كارلسكرونا، قبل أن تنحرفا وتعودا على مسافة مئات الأمتار فقط من الحدود الإقليمية السويدية. وقالت رئيسة العمليات في القوات المسلحة السويدية، إيفا سكوج هاسلوم، في تصريح لـSVT، إن الطلعتين نفذتا بفاصل دقائق، وإن سلاح الجو السويدي رفع الجاهزية ونفذ عمليات اعتراض، مع توجيه تحذيرات لاسلكية للطيارين الروس. وبحسب التقييم العسكري السويدي، فإن نمط هذا التحليق المتكرر قد يشير إلى محاولة اختبار سرعة الاستجابة الدفاعية السويدية وقدرات الردع، في إطار ما يوصف بـ"اختبار الجاهزية".

وتدرج هذه الأنشطة ضمن سياق التصعيد الروسي في بحر البلطيق، وفق التقديرات الإسكندنافية، حيث ترصد تدريبات مكثفة وتحركات عسكرية قرب حدود الناتو. في المقابل، تنفي موسكو هذه الاتهامات، مؤكدة أن تحركاتها تتم ضمن المجال الدولي أو سيادتها الوطنية، وتصف رواية الناتو بأنها "استفزازات" مرتبطة بتوتر ما بعد حرب أوكرانيا، وأنها جزء من "تصعيد سياسي" يهدف إلى تبرير توسع الحلف شرقاً. غير أن التقييمات الغربية تميل إلى اعتبارها جزءاً من نمط ضغط متدرج يهدف إلى اختبار الاستعدادات العسكرية والسياسية للحلف.

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وتحذر لجنة الدفاع السويدية من أن هذا الواقع يفرض على أوروبا تحمل مسؤولية أكبر في أمنها، في ظل ما تصفه بتحول في السياسة الأميركية، ما يدفعها إلى تسريع بناء قدراتها داخل إطار الناتو. وتدعو اللجنة إلى رفع وتيرة إعادة التسلح في القوات المسلحة والدفاع المدني والبنية التحتية الحيوية، مؤكدة أن عامل الوقت أصبح حاسماً لتفادي فجوات في منظومة الردع خلال السنوات المقبلة.

وفي الخلفية، يقرأ التقرير المشهد الأمني بوصفه سلسلة من "اختبارات الضغط المتدرجة" تشمل الاقتراب الجوي والمناورات البحرية والهجمات الهجينة، بهدف قياس رد فعل الناتو من دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة. وترى التقديرات السويدية والغربية أن هذه التحركات تندرج ضمن استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل ميزان الردع في أوروبا عبر رفع مستوى الضغط من دون تجاوز عتبة الحرب.

ودعت استوكهولم، اليوم الخميس، إلى تشديد التحرك الأوروبي ضد ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، مطالبة دول الاتحاد الأوروبي بزيادة عمليات اعتراض وتفتيش السفن المشتبه بتهريبها النفط الروسي للالتفاف على العقوبات. وفي رسالة موجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، شددت أمس وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينيرغارد ووزير الدفاع المدني كارل أوسكار بولين على أن مواجهة هذا الأسطول "يجب أن تكون مهمة مشتركة"، مؤكدين أن بعض الدول لا تزال متقاعسة عن تنفيذ إجراءات عملية رغم التصريحات الداعمة لأوكرانيا. وأشارا إلى أن دولاً مثل المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا بدأت بالفعل تنفيذ عمليات مماثلة.

وتقول استوكهولم إنها كثفت بالفعل عمليات التفتيش البحرية، إذ نفذت السلطات السويدية عدة عمليات صعود على متن سفن يشتبه بانتمائها إلى "أسطول الظل" منذ مارس/آذار الماضي، معتبرة أن ذلك أدى إلى تغيير مسارات عدد من السفن ورفع كلفة التفافها على العقوبات. وتؤكد استوكهولم أن الهدف هو زيادة الضغط على موسكو عبر استهداف شبكة الشحن التي تساعدها على تجاوز العقوبات الغربية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وبذلك، يضع التقرير الدفاعي السويدي والتطورات المتلاحقة في البلطيق دول الشمال الأوروبي أمام مرحلة أمنية أكثر تعقيداً، عنوانها الانتقال من "احتمال التهديد" إلى إدارة تهديد متدرج يختبر تماسك الناتو واستجابته من دون الوصول إلى مواجهة شاملة.