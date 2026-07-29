تقرير أممي يكشف تورط متعاقد عسكري أميركي في دعم قوات الدعم السريع

- تقرير أممي يكشف استخدام طائرات بوينغ 727 لنقل مرتزقة وأسلحة لدعم قوات الدعم السريع السودانية المتهمة بجرائم في دارفور، استنادًا إلى شهادات ومراسلات موثوقة. - تحقيق "رويترز" يظهر انطلاق الطائرات من تشاد إلى مراكز لوجستية في السودان وليبيا والصومال، دون أدلة على عقوبات ضد المتعاقد الأميركي ستيفن شوليس. - الطائرات اتخذت خطوات لتجنب الرصد، دون ترخيص من تشاد، وشركة كونتراكتور إيرويز تنفي صلتها بالقوات، وهيئة الطيران المدني في تشاد تنفي الإشراف.

كشفت مسودة تقرير أعدها خبراء الأمم المتحدة، ومن المقرر نشرها في سبتمبر/ أيلول المقبل، أن طائرات من طراز بوينغ 727، سبق أن ربطتها وكالة "رويترز" بشبكة أعمال متعاقد عسكري أميركي، استخدمت في نقل مقاتلين مرتزقة وأسلحة وطائرات مسيّرة لمصلحة قوات الدعم السريع السودانية. ويوفر التقرير تفاصيل إضافية بشأن الدور الذي لعبته هذه الطائرات في دعم قوات الدعم السريع، التي يتهمها محققو الأمم المتحدة بارتكاب إبادة جماعية في إقليم دارفور.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المصادر المحددة التي استند إليها التقرير الأممي في تأكيد نقل المقاتلين والأسلحة؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة أو الدول الأعضاء بناءً على هذه المسودة التقريرية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وجاء في التقرير أن اللجنة تلقت "معلومات موثوقة من أربعة مصادر" تفيد بأن الطائرات نقلت مقاتلين من قوات الدعم السريع ومرتزقة، إلى جانب معدات عسكرية، بينها طائرات مسيّرة وأسلحة. واستندت لجنة الخبراء في هذه المعلومات إلى شهادتي شاهدين في مدينة نيالا، التي تعد المركز العسكري واللوجستي الرئيسي لقوات الدعم السريع في دارفور، إضافة إلى مراسلات من دولتين عضوين في الأمم المتحدة، من دون الكشف عن هويتهما.

عدة طائرات من طراز بوينغ 727 وطائرات نقل من طراز إليوشن IL-76 هبطت ليلاً في مدينة نيالا بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2026.

وتتوافق هذه النتائج مع تحقيق نشرته "رويترز" في 15 يوليو/ تموز، تتبعت فيه ثلاث طائرات بوينغ قديمة تشغلها شركات مرتبطة بستيفن شوليس، وهو جندي سابق في القوات الخاصة الأميركية ومتعاقد منذ فترة طويلة مع الحكومة الأميركية. وأظهر التحقيق أن الطائرات كانت تنطلق من مطار في تشاد إلى مراكز لوجستية تستخدمها قوات الدعم السريع في السودان وليبيا والصومال، كما أفادت الوكالة بأن إحدى الطائرات، وهي من طراز بوينغ 737، كانت تقل مقاتلين من قوات الدعم السريع عندما دُمرت في مايو/ أيار 2025.

ولم تعثر "رويترز" على أدلة تشير إلى فرض عقوبات على شوليس أو شركاته، أو توجيه اتهامات رسمية إليهم. كما لم يرد شوليس على استفسارات الوكالة بشأن التقرير الأممي، بعدما كان قد امتنع سابقاً عن التعليق على أنشطة شركاته أو طائراته، فيما لم تستجب قوات الدعم السريع لطلبات التعليق. وأعدت التقرير لجنة الخبراء المعنية بالسودان، المكلفة من مجلس الأمن الدولي بمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور منذ عام 2004، وقدمت مسودته إلى المجلس لمراجعتها قبل نشرها رسمياً.

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وأشار التقرير إلى أن ثلاث طائرات من طراز بوينغ 727؛ إحداها بيعت في البرازيل لشركة مرتبطة بشوليس، واثنتان اشترتهما شركة كونتراكتور إيرويز من شركة كاليتا تشارترز 2 الأميركية، ظهرت في تشاد منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وعملت انطلاقاً من الساحة العسكرية في مطار نجامينا. وقال محامي شركة كاليتا لـ"رويترز" إن الشركة أجرت تدقيقاً شاملاً قبل بيع الطائرتين، ولم تبلّغ بأي انتهاكات للعقوبات.

وأضاف التقرير أن اللجنة لم ترصد أي سجلات رسمية لتحركات الطائرات الثلاث منذ وصولها إلى نجامينا، مرجحة أنها اتخذت "خطوات متعمدة لتجنب رصدها أثناء التحليق"، من دون تقديم تفاصيل إضافية. كما أشار إلى أن عدة طائرات من طراز بوينغ 727 وطائرات نقل من طراز إليوشن IL-76 هبطت ليلاً في مدينة نيالا بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2026.

وكانت "رويترز" قد تتبعت رحلات هذه الطائرات باستخدام صور الأقمار الاصطناعية وبيانات الهواتف المحمولة ومقاطع فيديو من مصادر مفتوحة، لكنها لم تجد سجلات لهذه الرحلات في أنظمة تتبع الطيران المستقلة، ما يعزز فرضية تعطيل أو إخفاء إشارات التتبع. وخلص التقرير إلى أن قوات الدعم السريع استخدمت الممر الجوي بين نجامينا ونيالا لنقل مقاتلين ومرتزقة أجانب ومعدات عسكرية، بما في ذلك طائرات مسيّرة وأسلحة، إلى دارفور.

التقرير الأممي يرجح أن طائرات بوينغ 727 اتخذت خطوات متعمدة لتجنب رصدها أثناء التحليق

ووفقاً لسجلات راجعتها "رويترز"، فإن شوليس وشريكه التجاري كريغ مونرو يمتلكان بصورة مشتركة شركة كونتراكتور إيرويز الجنوب أفريقية، التي اشترت طائرتين من طراز بوينغ 727. ونفى مونرو سابقاً وجود أي صلة بين الشركة وقوات الدعم السريع، ووصف نتائج تحقيق "رويترز" بشأن هبوط الطائرات في نيالا والكفرة الليبية بأنها "غير صحيحة"، بحسب علمه.

من جهتها، قالت هيئة الطيران المدني في تشاد إن طائرات بوينغ المشار إليها لم تحصل على ترخيص للعمل من تشاد، موضحة أنها لا تشرف على الرحلات العسكرية ولا تدير أنظمة تتبعها. أما وزير الخارجية التشادي عبد الله صابر فضل، فقال إن الأسئلة المتعلقة بهذه الطائرات تندرج ضمن "السرية الدفاعية"، مؤكداً أن دور بلاده في الحرب السودانية اقتصر على "الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام".

(رويترز)