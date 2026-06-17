- يشعر المسؤولون الإسرائيليون بقلق متزايد من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عربية، حيث تُناقش قضايا أمنية تمس إسرائيل دون قدرتها على التأثير، خاصة بملف لبنان. - تعاني المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من خيبة أمل بسبب غياب تأثيرها في صياغة الترتيبات الإقليمية، رغم النجاحات العسكرية التي لم تنعكس على طاولة المفاوضات. - يسود عدم اليقين في جيش الاحتلال بشأن الانتشار في جنوب لبنان، مع مخاوف من انسحاب كامل دون الحفاظ على المصالح الإسرائيلية، وسط تباين في الآراء حول كيفية التعامل مع الوضع.

يبدي مسؤولون كبار في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، خلال الأيام الأخيرة، قلقاً متزايداً من المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة دول عربية، في ظل غياب شبه تام لدولة الاحتلال عن هذه المحادثات، وعدم قدرتها على التأثير في نتائجها، ولا سيما لناحية ملف لبنان. وبحسب التفاصيل التي نشرتها صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، يرى المسؤولون أنّ الأطراف المنخرطة في المفاوضات، تناقش "قضايا أمنية تمسّ إسرائيل مباشرة"، في وقت لا تملك فيه الأخيرة، في الوقت الراهن، قدرة حقيقية على الإصرار على مصالحها أو وضع شروط ضمن التفاهمات المتبلورة.

وتخيّم على المؤسسة الأمنية خيبة أمل من الطريقة التي تقود إلى نهاية الحرب، ومن الموقع الذي تجد إسرائيل نفسها فيه، خلال صياغة الترتيبات الإقليمية. ويقول ضباط كبار إنه بعد أكثر من عامين ونصف العام من القتال في عدة جبهات، نجح الجيش الإسرائيلي في خلق أوراق ضغط مهمة كان يمكن ترجمتها إلى مكاسب سياسية وأمنية. ولفت مصدر أمني إلى الشعور بأن جزءاً من "الإنجازات" في ساحة المعركة لا ينعكس على طاولة المفاوضات.

ويسود في جيش الاحتلال أيضاً، قدر كبير من عدم اليقين بشأن استمرار الانتشار في جنوب لبنان. ويقدّر الجيش أنه قد يُطلب من القوات قريباً الانسحاب إلى "الخط الأصفر" بوصفه مرحلة أولى، لكن هناك من يخشون من ضغط إضافي لاحقاً، قد يؤدي إلى انسحاب كامل نحو الحدود الدولية، من "دون الحفاظ على المصالح الإسرائيلية".

رصد إسرائيل ترفض الالتزام باتفاق وقف الحرب والانسحاب من لبنان

وقال مصدر في الجيش إنه لم تصدر توجيهات واضحة من المستوى السياسي بعد، بشأن الهدف النهائي، وإنّ هذا الغموض يصعّب القيام باستعدادات عملياتية طويلة المدى. ويعكس الجدل داخل جيش الاحتلال حالة عدم اليقين، إذ إن هناك من ينحاز إلى فكرة الاستعداد منذ الآن لانسحاب مُنظَّم بمبادرة إسرائيلية نحو "الخط الأصفر"، خاصّة في ضوء العودة المتوقّعة لمئات الآلاف من السكان إلى جنوب لبنان. وفي رأي هؤلاء، أن وجوداً مدنياً واسعاً في المناطق التي تعمل فيها قوات الجيش، قد يزيد من خطر الاحتكاك والمواجهات.

في المقابل، يرى ضباط آخرون أنه يجب في هذه المرحلة فرض حقائق على الأرض، وتجنّب الانسحاب، بل حتى توسيع السيطرة على نقاط إضافية في لبنان، انطلاقاً من الافتراض أن كل منطقة تسيطر عليها قوات الاحتلال، قد تُستخدم ورقةَ تفاوضٍ في أي تسوية مستقبلية. وبحسب مصادر في الجيش، فإن التوجيهات للقوات هي تجنّب المبادرة لهجمات كبيرة، والتركيز على حماية القوات، واستهداف البنى التحتية التي تُعرَّف بأنها حيوية. وقال أحدهم: "في الوقت الحالي، القوات تنتظر القرارات السياسية، لكن المشكلة أن القرارات تُتخذ في أماكن أخرى، بينما إسرائيل لا تجلس إلى الطاولة التي تُحدَّد فيها الشروط التي ستؤثر على أمنها في السنوات المقبلة".

و"الخط الأصفر" هو خط ترسيم فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، في محاكاة لتجربة طبّقها في قطاع غزة، ويمتد من بلدة الخيام والطيبة شرقاً بمحاذاة مجرى نهر الليطاني، وصولاً إلى بنت جبيل، وينتهي غرباً قرب رأس البياضة. وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد، في وقت سابق، أن إسرائيل تعمل على إنشاء شريط أمني واسع في جنوب لبنان. وأوضح أنه أصدر توجيهاً صريحاً بأن "الخط الأصفر" الإسرائيلي سيؤدي إلى إبعاد تهديد الصواريخ المضادة للدروع عن بلدات الشمال بشكل كامل.