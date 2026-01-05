تقديرات لحصيلة الغارات الأميركية على فنزويلا: 80 قتيلاً على الأقل

- ارتفع عدد القتلى جراء الهجمات الأميركية على فنزويلا إلى 80 شخصاً، حيث استهدفت الغارات العاصمة كراكاس ومناطق استراتيجية أخرى، مما أدى إلى أضرار كبيرة على المستويين المدني والعسكري. - خطفت الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، مما أثار انتقادات من وزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل، الذي وصف الهجمات بانتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، مؤكداً استمرار التدخل الأميركي لتحقيق انتقال آمن للسلطة، وسط اتهامات لمادورو بقيادة حكومة فاسدة.

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأحد، بارتفاع عدد القتلى جراء الهجمات الأميركية على فنزويلا إلى 80 شخصاً.

وقالت الصحيفة، استناداً إلى مسؤول فنزويلي لم تُسمّه، إن الهجمات الأميركية التي استهدفت العاصمة كراكاس وعدداً من المناطق الاستراتيجية في عدة محافظات أسفرت عن أضرار كبيرة على المستوى المدني والعسكري.

وأوضح المصدر أن الغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة، والتي تخللت خطف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، أدّت إلى مقتل 80 شخصاً بينهم مدنيون وعسكريون، مع احتمال ارتفاع هذا العدد خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل، خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (سيلاك)، إن الولايات المتحدة قتلت عسكريين ومدنيين، دون تحديد عدد القتلى، في انتهاك صريح لمواد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية.

وكانت "نيويورك تايمز" قد ذكرت يوم السبت مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً في الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة.

وفي اليوم نفسه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وصرح ترامب بأن الولايات المتحدة ستواصل "إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة".

ونشرت وزارة العدل الأميركية وثيقة تتهم مادورو بـ"قيادة حكومة فاسدة وغير شرعية لسنوات"، وأنه "تعاون مع أخطر تجار وإرهابيي المخدرات في العالم".

(الأناضول)