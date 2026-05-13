تقديرات بتجاوز كلفة "القبة الذهبية" الأميركية أضعاف توقعات ترامب

- كشف تحليل مكتب الميزانية في الكونغرس أن تكلفة خطة "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي التي اقترحها ترامب قد تصل إلى 1.2 تريليون دولار على مدى 20 عاماً، وهو ما يتجاوز بكثير التقديرات الأولية البالغة 175 مليار دولار. - يواجه تقدير التكلفة صعوبة بسبب نقص التفاصيل من وزارة الحرب الأميركية حول الأنظمة وعددها، مما يجعل من الصعب تقدير التكلفة طويلة الأجل للمشروع. - تتألف منظومة "القبة الذهبية" من أربع طبقات دفاعية، مستوحاة من القبة الحديدية الإسرائيلية، وتشمل طبقة فضائية وثلاث طبقات أرضية، لحماية الولايات المتحدة من التهديدات المتنوعة.

قدّر تحليل جديد صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس تكلفة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

لنشر أسلحة في الفضاء، التي يروج لها باعتبارها برنامج دفاع صاروخي باسم "القبة الذهبية"، بنحو 1.2 تريليون دولار على مدى 20 عاماً، وهو رقم يفوق بكثير التقدير الأولي البالغ 175 مليار دولار الذي أعلنه ترامب العام الماضي.

ووصف تقرير مكتب الميزانية غير الحزبي، الذي نُشر الثلاثاء، التحليل بأنه "نهج توضيحي" وليس تقديراً لمقترح محدد تقدمت به الإدارة الأميركية. وكان ترامب قد أمر بإنشاء النظام الدفاعي المستقبلي عبر أمر تنفيذي خلال الأسبوع الأول من ولايته، قائلاً حينها إنه يتوقع أن يصبح النظام "جاهزاً للعمل بالكامل قبل نهاية ولايتي"، في يناير/ كانون الثاني 2029. وقال ترامب في الأمر التنفيذي، مبرراً الحاجة إلى النظام: "على مدى الأربعين عاماً الماضية، لم يتراجع التهديد الناتج من الأسلحة الاستراتيجية من الجيل الجديد، بل أصبح أكثر حدة وتعقيداً مع تطوير الخصوم المنافسين وشبه المنافسين أنظمة إطلاق متطورة".

وأوضح تقرير مكتب الميزانية أن تقدير التكلفة يواجه صعوبة بسبب نقص التفاصيل المقدمة من وزارة الحرب الأميركية بشأن طبيعة الأنظمة التي ستُنشَر وعددها، ما يجعل "من المستحيل تقدير التكلفة طويلة الأجل" للمشروع. وأظهر عرض تعريفي أعدته الحكومة الأميركية عن مشروع "القبة الذهبية" في وقت سابق، أن منظومة الدفاع الصاروخي الرائدة التي تسعى الإدارة الأميركية لتشييدها ستتألف من أربع طبقات: واحدة في الفضاء وثلاث على الأرض، فضلاً عن 11 بطارية قصيرة المدى موزعة في جميع أنحاء البر الرئيسي للولايات المتحدة وألاسكا وهاواي.

ومنظومة "القبة الذهبية" مستوحاة من القبة الحديدية الإسرائيلية، لكنها أكبر بكثير في ضوء المساحة الجغرافية التي ستحتاج إلى حمايتها والتعقيدات الناجمة عن التهديدات المتنوعة التي ستواجهها. ووفقاً للعرض التعريفي، فإن الطبقات الأربع تشمل طبقة استشعار واستهداف فضائية للتحذير من الصواريخ وتتبّعها، بالإضافة إلى "الدفاع الصاروخي"، وثلاث طبقات أرضية تتكون من صواريخ اعتراضية ومنظومات رادار، وربما أشعة ليزر.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)