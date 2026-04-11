- أفادت تقارير بأن الصين ربما أرسلت شحنة صواريخ محمولة على الكتف إلى إيران لدعمها ضد العدوان الأميركي الإسرائيلي، رغم عدم وجود دليل قاطع على استخدامها ضد القوات الأميركية أو الإسرائيلية. - وكالات الاستخبارات الأميركية تراقب الدعم الصيني والروسي لإيران، حيث زودت روسيا إيران بمعلومات استخباراتية فضائية، بينما قدمت الصين مكونات ذات استخدام مزدوج. - تأتي هذه التطورات في وقت حساس للعلاقات الأميركية الصينية، مع اقتراب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصين لمناقشة قضايا تجارية وتكنولوجية وعسكرية.

أفاد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أميركيين، اليوم السبت، بأن وكالات الاستخبارات الأميركية حصلت على معلومات تفيد بأن الصين ربما أرسلت، خلال الأسابيع الأخيرة، شحنة من الصواريخ المحمولة على الكتف إلى إيران لدعمها في مواجهة العدوان الأميركي الإسرائيلي.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن المعلومات الاستخباراتية لا تؤكد إرسال الشحنة بشكل قاطع، وأنه لا يوجد دليل على استخدام الصواريخ الصينية ضد القوات الأميركية أو الإسرائيلية خلال الحرب. ومع ذلك، خلصت وكالات الاستخبارات، وفق الصحيفة، إلى أن الصين تتخذ موقفًا فاعلًا سرًا في الحرب، حيث سمحت لبعض الشركات بشحن مواد كيميائية ووقود ومكونات يمكن استخدامها في الإنتاج العسكري إلى إيران.

وبحسب الصحيفة، قدمت الصين بعض المعلومات الاستخباراتية وزودت إيران بمكونات ذات استخدام مزدوج، على غرار ما قدمته لروسيا خلال حربها مع أوكرانيا. وأشارت إلى تقرير لشبكة "سي أن أن" أفاد بأن الصين تُحضّر لإرسال شحنة صواريخ محمولة على الكتف إلى إيران خلال الأسابيع القادمة، وهو الأمر الذي نفته بكين على لسان متحدثٌ باسم السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن وكالات الاستخبارات الأميركية تراقب عن كثب الدعم الذي قدمته روسيا والصين لإيران خلال الحرب. ويرى المسؤولون الأميركيون أن روسيا أكثر حرصًا على المساعدة، إذ أرسلت مساعدات غذائية وإمدادات عسكرية غير فتاكة وصورًا فضائية إلى طهران.

وتأتي المعلومات الاستخباراتية حول الدعم الصيني المحتمل لإيران في وقتٍ رصدت فيه وكالات الاستخبارات الأميركية أدلةً على أن روسيا زودت الجيش الإيراني بمعلومات استخباراتية فضائية محددة لمساعدة الحرس الثوري الإيراني على استهداف السفن الأميركية، فضلًا عن المنشآت العسكرية والدبلوماسية في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت الصحيفة إن الدعم الصيني لإيران يأتي في لحظة حساسة في العلاقات الأميركية الصينية، إذ يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسفر إلى الصين الشهر المقبل للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، في قمة من المتوقع أن تركز على مجموعة من القضايا التجارية والتكنولوجية والعسكرية.

ونقلت عن مسؤولين سابقين أن إيران تعتمد على الصين في مكونات صواريخها وطائراتها المسيرة، لكن بكين تستطيع أن تجادل بأن هذه المكونات، مهما كانت أهميتها، يمكن استخدامها في تصنيع أكثر من مجرد أسلحة، بحسب الصحيفة.