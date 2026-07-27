- تشير تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن الرائد يوفال عذرا قُتل "بنيران صديقة" خلال مواجهات في بلدة تل، حيث يجري تحقيق موسع في الحادثة التي أسفرت أيضاً عن مقتل مستوطن إسرائيلي وأربعة فلسطينيين. - أظهر مقطع فيديو جندياً إسرائيلياً يحطم سيارات فلسطينية في بيت لحم، حيث قام بثقب الإطارات وتحطيم الزجاج أمام ثلاثة جنود آخرين دون تدخلهم، مما أثار تحقيقاً من الجيش الإسرائيلي. - تتعرض قرية تل لاعتداءات استيطانية متكررة، ويعتبر تدمير ممتلكات الفلسطينيين جزءاً من العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

ذكرت هيئة البث العبرية الرسمية، أمس الأحد، أن تقديرات متزايدة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى أن ضابطاً برتبة رائد قُتل "بنيران صديقة" في بلدة تل جنوب غرب نابلس شماليّ الضفة الغربية، الجمعة الماضية. وقالت الهيئة إن الجيش يحقق في ملابسات مقتل الرائد يوفال عذرا، خلال المواجهات التي أسفرت أيضا عن مقتل مستوطن إسرائيلي آخر أثناء تصدي الفلسطينيين لهجوم المستوطنين.

ونقلت عن جيش الاحتلال تأكيده أنه يُجري تحقيقاً موسعاً في الواقعة، على أن تُعرض نتائجه على عائلتي القتيلين الإسرائيليين فور استكمالها. واستشهد أربعة فلسطينيين وقُتل جنديان إسرائيليان خلال تصدي الأهالي لهجوم إرهابي شنّه مستوطنون صباح الجمعة على قرية تل، التي تتعرض لاعتداءات استيطانية متكررة.

أخبار مستوطنون يقيمون 4 بؤر استيطانية في محيط قرية تل في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يحطّم سيارات فلسطينية في بيت لحم

إلى ذلك، أظهر مقطع فيديو جندياً إسرائيلياً وهو يحطم سيارات فلسطينية في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه "تم تصوير جندي، كان يشارك في عملية عسكرية في بيت لحم، وهو يحطم سيارات فلسطينية عمدا".

وأوضحت أنه قام بـ"ثقب الإطارات، وركل الأبواب والمرايا، وتحطيم الزجاج الأمامي، وضرب النوافذ بسلاحه لكسرها". وجرى "تنفيذ هذه الأفعال أمام ثلاثة جنود آخرين على الأقل، ولم يمنع أي منهم زميله من تخريب الممتلكات الفلسطينية"، وفق الإذاعة.

هذا هو شكل ما تسميه إسرائيل "العمليات العسكرية" للجيش الإسرائيلي في بيت لحم



تدمير مركبات المواطنين الفلسطينيين تحت جنح الظلام.



أذية الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال هي طموح تلك العصابة القذرة التي تُسمى الجيش الاسرائيلي . pic.twitter.com/fsKHHfBlKl — Tamer | تامر (@tamerqdh) July 27, 2026

وتابعت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي أكد أن الاعتداء وقع ليلة السبت-الأحد. وادعى الجيش أنه "ينظر إلى هذه الأعمال بجدية، وفتح تحقيقاً". لكن متحدثا باسمه رفض تحديد ما إذا كانت قد اتُّخذت إجراءات ضدّ الجنود أم لا، بحسب الإذاعة.

(الأناضول، العربي الجديد)