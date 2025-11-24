- المرشح الرئيسي لخلافة هيثم علي طبطبائي هو محمد حيدر "أبو علي"، المعروف بعقله الأمني الاستراتيجي وعضويته في "المجلس الجهادي"، بينما يُعتبر طلال حمية "عصمت مزرعاني" مرشحاً آخر بسبب قيادته لوحدة العمليات الأمنية العالمية (910). - خضر يوسف ناصر "عز الدين"، قائد الوحدة 900، مستبعد بسبب فشل وحدته، مع احتمال تدخل إيران عبر "فيلق القدس" لإدارة التنظيم مؤقتاً. - حزب الله يواجه تحدياً في كيفية الرد على الاغتيال، حيث أن الرد قد يؤدي إلى تصعيد إسرائيلي، بينما عدم الرد قد يُفسر كضعف.

في أعقاب اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائد أركان حزب الله هيثم علي طبطبائي في غارة جويّة استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الأحد، بدأت التوقعات الإسرائيلية حول الشخصية التي ستشغل المنصب. وفي هذا الصدد، استعرضت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الاثنين، في تقرير أعدّه محللها لشؤون العالم العربي، شاحار كلييمان، المقرّب من الأوساط الاستخبارية الإسرائيلية، مرشحين محتملين لخلافة طبطبائي، بل ذهبت أبعد من ذلك، عبر الترويج بأن ثمة إمكانية أن تطلب إيران تعيين مسؤول من "فيلق قدس"، أو أي بعثة إيرانية أخرى لتعزيز قبضتها على الحزب على الأقل في المرحلة الحالية، وهي رواية تتسّق مع مبرّرات الاحتلال لشنّ اعتداءات على لبنان بشكل متواصل، بزعم أنّ إيران تستعيد نفوذها وقوّتها تارة، وبأنّ حزب الله يرمّم قوّته، تارة أخرى.

- محمد حيدر "أبو علي"

المرشح الرئيسي، بحسب مزاعم الصحيفة، هو محمد حيدر "أبو علي" (66 عاماً)، والذي عرّفته الولايات المتحدة بأنه "مستشار عسكري". نجا حيدر الموصوف بأنه "العقل الأمني الاستراتيجي" لحزب الله من محاولة اغتيال خلال الحرب، فيما شغل بين أعوام 2005-2009 عضوية البرلمان اللبناني نيابة عن كتلة "الوفاء للمقاومة"، مع العلم أنّ الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله غير متصلين، إذ نادراً ما يتولى مسؤول سياسي في الحزب، مركزاً عسكرياً رفيعاً. وبحسب ادّعاءات الصحيفة، فإنّ حيدر كان بين المسؤولين الكبار الذين أقاموا المنظومات الأمنية المختلفة بحزب الله، كما أنه عضو دائم بـ"المجلس الجهادي". وتولى حيدر في السابق المسؤولية عن قيادة مجموعات حزب الله في سورية وفي القطاع الجنوبي؛ إذ تصاعد تأثيره بعد اغتيال قائدي الأركان السابقين في حزب الله عماد مغنية (2008)، ومصطفى بدر الدين (2016) في سورية، وفق الرواية الإسرائيلية.

- طلال حمية "عصمت مزرعاني"

أمّا المرشح الآخر الذي توقعته الصحيفة فهو طلال حمية، المُكنى بـ"عصمت مزرعاني"، والذي كانت الولايات المتحدة قد رصدت مكافأة بقيمة 7 ملايين دولار لكل من يُدلي بمعلومات حوله. وحمية بحسب الاستخبارات الإسرائيلية، يقود وحدة (910) المسؤولة عن تنفيذ عمليات أمنية في أنحاء العالم، وفي إطار ذلك يتولى عملياً المسؤولية عن عناصر الحزب في الخارج. وكحال حيدر، يُعد حمية من الجيل المؤسس لحزب الله، ويوصف إسرائيلياً بأنه "شبح" باعتباره متخفٍ عن الأنظار، وعلى مدار أعوام اتهمته إسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف وراء عمليات استهداف إسرائيليين وأهداف أميركية.

وفي حال لم يُعيّن حمية أو حيدر، ثمة إمكانية أخرى بحسب الصحيفة، وهي أن يُرقى قائد من إحدى الوحدات الميدانية في الحزب، وهي وحدات تدير ألوية وقطاعات جغرافية مختلفة في لبنان مثل الجنوب، وبيروت، ومنطقة البقاع الشرقي؛ حيث تتولى وحدات عزيز وناصر القطاع الجنوبي، فيما تتولى وحدة بدر المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني ومدينة صيدا، وهذه الوحدات الثلاث يتولى إدارتها قائد الساحة الجنوبية، بحسب التقديرات الإسرائيلية. وخلال الحرب اغتال الاحتلال قائدي وحدات عزيز وناصر، وكذلك رئيس الساحة الجنوبية، علي كركي. وقد أخلفهم الحزب بقادة آخرين، لم تشر الصحيفة إلى هويتهم.

- خضر يوسف ناصر "عز الدين"

أمّا المرشح الثالث فهو خضر يوسف ناصر، المكنى بـ"عز الدين"، وهو الذي يقود الوحدة 900 وهي الوحدة الأمنية في حزب الله التي وصفتها الصحيفة بـ"الشرطة السرية" التي تتلخص مهمتها الرئيسية في إحباط عمليات التجسس ضد الحزب في لبنان.

وفي هذا الصدد، زعم مركز "علما" المتخصص في دراسات التحديات الأمنية الإسرائيلية في الجبهة الشمالية أن هذه الوحدة تتعقب أيضاً السياسيين اللبنانيين ومسؤولين أجانب في البلاد. واستبعدت الصحيفة خلافته لطبطبائي بسبب الفشل الذي لاحق وحدته في الفترة الأخيرة وخصوصاً في أعقاب اغتيال قادة الحزب، وعلى رأسهم أمينه العام السابق، حسن نصر الله، فضلاً عن هجوم البيجرات الذي أودى بحياة وجرح آلاف اللبنانيين.

علاوة على ذلك، لم تستبعد الصحيفة احتمال أن تُرسل إيران مسؤولاً من "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، على الأقل مؤقتاً، لإدارة التنظيم إلى حين تعيين بديل دائم. ولفتت إلى أنه خلال الحرب، كانت إيران قد أرسلت بالفعل جنرالات من "الحرس الثوري" للإشراف عن قرب على الجبهة مقابل إسرائيل. واغتيل أحدهم في الضاحية خلال إلقاء الطائرات الحربية الإسرائيلية 84 طناً من المتفجرات لاغتيال نصر الله.

إلى جانب مسألة تعيين البديل الجديد، لفتت الصحيفة إلى أنه سيتوجب على الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أن يحسم مسألة الرد على الاغتيال، مشيرةً إلى أنه في حال قرر الحزب الرّد بإطلاق وابل من الصواريخ ستسارع إسرائيل إلى تنفيذ المزيد من عمليات الاغتيال، وفي حال قرر عدم الرّد قد يُفسَّر ذلك بوصفه إظهاراً للضعف داخل الحزب، ويقوّض مكانته المتراجعة أساساً.