تقديرات إسرائيلية بعدم تشكيل القوة الدولية في غزة.. وأذربيجان تنسحب

- تتزايد الشكوك في إسرائيل حول إمكانية تشكيل قوة دولية لنزع سلاح حماس في غزة، رغم أن هذه القوة تعد جزءًا أساسيًا من خطة ترامب لإنهاء الصراع، إلا أن الدول لم تبدِ استعدادها للمشاركة. - أذربيجان، التي كانت مستعدة سابقًا للانضمام، تراجعت عن موقفها، مشيرة إلى عدم استعدادها لتعريض جنودها للخطر، مما يعكس ترددًا دوليًا في المشاركة. - نتنياهو أكد أن إسرائيل قد تضطر لنزع سلاح غزة بنفسها إذا لم تتدخل قوة خارجية، مشددًا على ضرورة نزع السلاح قبل بدء إعادة الإعمار.

تتعزز التقديرات في إسرائيل بأنّ القوة الدولية المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ونزع سلاح حركة حماس لن تُقام في نهاية المطاف، على ما أفادت به صحيفة يسرائيل هيوم اليوم الأحد. ولفتت الصحيفة إلى أنّ إقامة القوة المذكورة هي ركيزة أساسية في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكوّنة من 20 بنداً لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة. ورغم دعم الخطة من قبل مجلس الأمن، لم تبدِ أيّ دولة إلى الآن استعدادها لأن يواجه جيشها مقاتلي المقاومة الفلسطينية، وفق الصحيفة.

وحسب ما كشفت الصحيفة، فإنّ حليفة إسرائيل، أذربيجان، التي أعربت سابقاً عن استعدادها للانضمام إلى القوة، نقلت في الأيام الأخيرة رسالة مفادها أنها غير مستعدة لتعريض حياة جنودها للخطر في غزة. ولفتت إلى أنّ الحال في باكو، كما هو في دول أخرى، حيث يدور حديث في الأثناء عن المشاركة في "قوة الاستقرار الدولية" (ISF) في إطار عمليات إعادة الإعمار وحفظ الهدوء، ولكن ليس في المرحلة المطلوبة حالياً وهي تجريد القطاع من سلاحه.

ما تقدّم أتى بعدما كشف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال جلسة المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" الأسبوع الماضي، عن تفاهم مبدئي بينه وبين ممثلي الرئيس ترامب، مفاده أنه "إن لم يكن ثمة طرف آخر يزيح حماس، وإن لم تقم الأخيرة بذلك طوعاً، فستُلقى المهمة (نزع السلاح) على إسرائيل". وطبقاً للصحيفة، فإنّ الانطباع لدى نتنياهو وممثلي جيش الاحتلال الموجودون في مركز التنسيق في "كريات غات"، جنوبي إسرائيل، هو أنّ الولايات المتحدة تبدي التزاماً بنزع سلاح القطاع، وفق ما نصّت عليه خطة ترامب.

وخلال جلسة الكابينت، زعم ممثلو الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" أمام الوزراء أنّ "حماس لا تكتفي بعدم التخلّي عن السلاح كما تعهّدت، بل تستغل الفترة الحالية للتسلّح من جديد وتعزيز قوّتها". وبحسب ممثل "الشاباك"، فإنّ "حماس تستغل وقف القتال للتجهيز استعداداً لمواجهتنا، في حال دخلنا للعمل في الجانب الأحمر (من غزة)، وكذلك لتعيين أصحاب مناصب داخل الحركة"، وفق ادعائه.

وخلال الإحاطة الأمنية، زعم ممثلو "الشاباك" أنّ "الحركة تستغل المواد ثنائية الاستخدام التي تدخل غزة ضمن الإمدادات الدولية من أجل إعادة التسلّح". وادعى هؤلاء أنه "بالإضافة إلى ذلك، يقوم المسلحون بجمع بقايا القنابل الإسرائيلية وإعادة تدويرها، بهدف صناعة العبوات الناسفة". وقد علّق نتنياهو على ما تقدم قائلاً إنه "في الوقت الذي يبحث فيه الأميركيون عمّن ينزع سلاح غزة، فإن حماس تعزز قدراتها".

وأضاف نتنياهو: "من الواضح من كل المحادثات أنه إذا لم تكن هناك قوة خارجية؛ فنحن من سينزع السلاح"، مشيراً إلى أنه "طلب من الأميركيين عدم البدء بإعادة إعمار غزة ما دام نزع السلاح لم يتحقق"، مشدداً على أن ذلك "مقبول بالنسبة للأميركيين".