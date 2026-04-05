تقديرات إسرائيلية بشأن تنفيذ ترامب وعيده بضرب منشآت الطاقة في إيران

- تشير التقديرات في إسرائيل إلى احتمال منح ترامب الضوء الأخضر لمهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية، بينما تنتظر إسرائيل الموافقة النهائية من الإدارة الأميركية. - تجري تبادلات للرسائل بين المبعوث الأميركي الخاص ووزير الخارجية الإيراني عبر قنوات في مصر وتركيا، وسط تحذيرات دبلوماسيين غربيين من أن المنطقة تقف على حافة الهاوية. - أعرب ترامب عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران قريباً، مهدداً بتدمير البنية التحتية الإيرانية إذا لم يتم التوصل إلى صفقة بسرعة، مع تحديد مهلة لاتخاذ إجراءات ضد إيران.

تتعالى التقديرات في إسرائيل بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيُعطي ضوءاً أخضر لمهاجمة منشآت الطاقة والبنية التحتية في إيران، وفقاً لما أوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان 11) في نشرتها، مساء اليوم الأحد، مشيرةً إلى أن إسرائيل لا تزال تترقب الموافقة النهائية من الإدارة الأميركية قبل تنفيذ مثل تلك الضربات.

وبموازاة ما سبق، ذكرت "كان 11" أن تبادلاً للرسائل يجري بين المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بقنوات عبر مصر وتركيا، فيما نقلت عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن المنطقة "تقف على حافة الهاوية". وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين الأجانب، والذي وصفته القناة بأن دولته وإيران تربطهما علاقات واسعة، إن الأخيرة "لن تخضع لإنذار ترامب".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قال الرئيس الأميركي إنه يعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، "وربما بالفعل غداً"، وذلك في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز". وهدد ترامب في المقابلة إيران بأنه إن لم تبرم صفقة "وبسرعة"، فهو يفكر "في نسف كل شيء والسيطرة على النفط". وأضاف متوعداً "سترون جسوراً ومحطات كهرباء تقصف في جميع أنحاء البلاد"، لكنه استدرك: "أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بالفعل غداً.. نحن نجري مفاوضات في هذه اللحظة".

وقبل ذلك كتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال"، مساء الأحد: "الثلاثاء سيكون يوم محطات الطاقة والجسور، كلها مجتمعة في يوم واحد في إيران. لن يشبه ذلك أي شي سابق!!! افتحوا المعبر اللعين، أيها المجانين، أو ستعيشون في الجحيم". كما نقل موقع "أكسيوس" عن ترامب قوله إن "الولايات المتحدة تجري مفاوضات جادة مع إيران"، مضيفاً أنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة المحددة".

وفي وقت لاحق، أكد ترامب، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المهلة التي حددها لإيران لفتح مضيق هرمز أو مواجهة هجمات على البنى التحتية الحيوية تنتهي مساء الثلاثاء. وذكر ترامب للصحيفة "إذا لم يفعلوا شيئاً بحلول مساء الثلاثاء، فلن تكون لديهم أي محطات طاقة ولن تكون لديهم أي جسور قائمة". إلا أن الرئيس الأميركي بدا وكأنه يمدّد المهلة الممنوحة لإيران للتوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز أو مواجهة قصف مدمّر، إذ نشر رسالة مقتضبة على منصته جاء فيها: "الثلاثاء، الساعة 8:00 مساء بتوقيت الساحل الشرقي!". وتمثّل المهلة الجديدة، عند منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء بتوقيت غرينتش، تأجيلاً ليوم واحد لإنذاره الموجّه إلى طهران.

ويبدو أن استمرار إغلاق مضيق هرمز بات يؤرق الرئيس الأميركي، إذ لم تمضِ سوى بضع ساعات على منشور له جدد فيه وعيده لإيران بخصوص قرب نفاد المهلة التي حددها لها لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو خمسة أسابيع، مشيراً إلى أنها ستواجه "الجحيم" إذا لم تفعل ذلك. وكتب ترامب على منصته أمس السبت: "تذكروا أنّني أمهلت إيران عشرة أيام لإبرام اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد. تبقت 48 ساعة قبل أن ينزل عليهم جحيم كبير!".

وكان ترامب قد عبّر مراراً عن آراء متباينة حول كيفية التعامل مع مضيق هرمز، إذ هدّد في بعض الأحيان بقصف البنية التحتية للطاقة المدنية إذا لم يُفتح الممر المائي بحلول 48 ساعة، قبل إعلانه تأجيل الأمر حتى يوم الاثنين السادس من إبريل/نيسان المقبل، وهي المهلة التي تطرق إليها في منشوره اليوم. وفي مناسبات أخرى، قلل الرئيس الأميركي من أهمية المضيق عند الولايات المتحدة قائلاً إن إغلاقه مشكلة يجب على الدول الأخرى المستفيدة حلها.