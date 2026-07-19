تقديرات إسرائيلية بتوسع الهجمات الأميركية على إيران

- تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة تستعد لتوسيع المواجهة مع إيران، مع تصاعد التوتر والضربات المتبادلة في المنطقة، حيث يتجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو توسيع العمليات ضد إيران. - أكدت جهات أمنية إسرائيلية عدم وجود تحذيرات حالية من إطلاق نار باتجاه إسرائيل، لكن الوضع "قابل للانفجار" وقد يتغير إذا شعرت إيران بالضغط. - أرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية للمنطقة، بينما تستمر جهود الوساطة القطرية لتهدئة التوترات، رغم أن تأثيرها على قرارات واشنطن قد يكون محدودًا.

ادعت القناة 13 الإسرائيلية، السبت، أن التقديرات داخل إسرائيل تشير إلى أن الولايات المتحدة تستعد لتوسيع المواجهة مع إيران في ظل تصاعد التوتر والضربات المتبادلة في المنطقة. وقالت القناة إن مسؤولين إسرائيليين يقدّرون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتجه نحو توسيع نطاق العمليات ضد إيران، واصفة المرحلة الحالية بأنها "أسبوع حاسم".

ونقلت القناة عن مسؤول أمني إسرائيلي ادعاءه أن الإيرانيين "يبذلون جهودًا كبيرة لعدم إشراك إسرائيل في الحدث". واعتبر المسؤول الإسرائيلي أن "الأمور قد تتغير في حال قررت الولايات المتحدة زيادة وتيرة الهجمات، بما في ذلك استهداف منشآت مدنية".

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وأضافت القناة أن جهات أمنية إسرائيلية أكدت عدم وجود تحذيرات حالية من إطلاق نار باتجاه إسرائيل، لكنها اعتبرت أن الوضع "قابل للانفجار"، وقد يتغير في أي لحظة إذا شعرت إيران بأنها في موقف صعب، وفق قولها.

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وفي السياق ذاته، أشارت القناة إلى أن الولايات المتحدة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، تشمل نحو 100 طائرة تزوّد بالوقود، في إطار الاستعدادات للتعامل مع أي تطورات محتملة. كما أفادت بأن جهود الوساطة القطرية لتهدئة التوترات "مستمرة"، إلا أن جهات سياسية إسرائيلية تدعي أنها لن تؤثر على قرارات واشنطن على المدى القريب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في الثامن من يوليو/تموز انتهاء وقف إطلاق النار عقب تجدد التصعيد في مضيق هرمز. واستأنفت الولايات المتحدة إثر ذلك شن ضربات داخل إيران، فيما ردت طهران بهجمات استهدفت ما تصفها بقواعد ومواقع أميركية في المنطقة.

ووسّعت الولايات المتحدة خلال اليومين الأخيرين نطاق هجماتها على إيران، إذ استهدفت مزيداً من الجسور ومنشآت الطاقة، وأسقطت برجاً في ميناء إيراني رئيسي، في تنفيذ لتهديدات ترامب بالضغط على طهران لتخفيف قبضتها على مضيق هرمز. في المقابل، هددت إيران، مساء السبت، باستهداف مطارات دبي وأبوظبي وميناءي الفجيرة وجبل علي في الإمارات، فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن الشهر الماضي "باتت في حالة تعليق كامل" بسبب نكث الولايات المتحدة التزاماتها بالمذكرة.

(الأناضول، العربي الجديد)