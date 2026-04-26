تفكيك خلية اغتيالات في عدن بعد يوم من مقتل قيادي إصلاحي

أعلنت الأجهزة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الأحد، إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف تنفيذ سلسلة اغتيالات وزعزعة الاستقرار في المدينة، مؤكدة ضبط خلية متورطة بعد عملية رصد ومتابعة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن مصدر أمني قوله إن العملية أسفرت عن القبض على عدد من عناصر الخلية، إضافة إلى ضبط مواد وأدلة مرتبطة بأنشطتها، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن مخططات لاستهداف شخصيات اجتماعية ودينية بهدف إثارة الفوضى وتقويض السلم المجتمعي.

وأضاف المصدر أن الأجهزة المختصة تواصل التحقيقات لتعقب بقية العناصر المرتبطة بالخلية وكشف ملابسات القضية، تمهيداً لإحالة المتورطين إلى القضاء، لافتاً إلى أن المؤشرات الأولية ترجح ارتباط الخلية بعدد من الحوادث الجنائية الأخيرة في المدينة. وأشار المصدر إلى احتمال صلة الخلية بحادثة اغتيال القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح الدكتور عبد الرحمن الشاعر، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات بدقة.

وجددت الأجهزة الأمنية تأكيد جاهزيتها للتعامل مع ما وصفتها بمحاولات زعزعة الأمن، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، ومشددة على التزامها بحماية السكان وتعزيز الاستقرار.

وكان مسلحون مجهولون قد اغتالوا، أمس السبت، الدكتور عبدالرحمن الشاعر، وهو قيادي في حزب الإصلاح ورئيس مجلس إدارة مدارس النورس الأهلية، أثناء وصوله إلى مقر المدرسة في مديرية المنصورة بمدينة عدن.

وبحسب مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، أطلق المسلحون النار على الشاعر من سيارة، ما أدى إلى مقتله على الفور، قبل أن يلوذوا بالفرار. ودانت الحكومة اليمنية الجريمة، ووصفتها بأنها تصعيد خطير يستهدف استقرار المدينة، متعهدة بملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، في وقت تشهد فيه عدن تحديات أمنية متكررة وعمليات اغتيال تستهدف شخصيات سياسية وأمنية.

إلى ذلك، أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، اليوم الأحد، إلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال الملازم عمرو الشميري، وذلك بعد عمليات رصد وتحرٍ واسعة استمرت منذ وقوع الجريمة قبل أيام.

وأفاد مركز الإعلام الأمني التابع لشرطة تعز، في صفحته على "فيسبوك"، بأن القوات الأمنية تمكنت من ضبط أحد المتهمين الرئيسيين في ساعة متأخرة من ليلة أمس، مشيراً إلى أن شريكه في الجريمة كان قد ضُبط في وقت سابق، إضافة إلى احتجاز عدد من المشتبه بهم على ذمة القضية ذاتها.

وكان الملازم عمرو الشميري، الضابط في قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائي، قد قُتل الأسبوع الماضي إثر عملية اغتيال برصاص مسلحين مجهولين في الجهة الشرقية من المدينة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد باشرت، عقب الحادثة، انتشاراً واسعاً شمل فرق التحريات والأدلة الجنائية وقسم جرائم المعلومات، حيث أسفرت التحقيقات الأولية حينها عن ضبط عدد من المشتبه بهم، قبل أن تنجح العمليات الأخيرة في الوصول إلى المتهمين الرئيسيين المباشرين بتنفيذ عملية الاغتيال.