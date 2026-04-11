تفجير بناية واعتداءات واسعة للمستوطنين في الضفة الغربية

- فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية في مخيم طولكرم، وواصلت عدوانها على مخيمات الضفة الغربية، مع تنفيذ عمليات دهم واعتقال واسعة، مما أدى إلى اعتقال أكثر من عشرين فلسطينياً. - في القدس، أُجبر المواطنون على إخلاء منازلهم لتجنب الغرامات، بينما نفذ المستوطنون اعتداءات على الأراضي والممتلكات، بما في ذلك إطلاق أبقارهم في أراضي المواطنين واقتحام مناطق دينية. - شهدت مناطق مختلفة اعتداءات عنيفة من المستوطنين، بما في ذلك إطلاق النار والغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابات بين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم.

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، بناية سكنية داخل مخيم طولكرم، فيما صعّد مستوطنون اعتداءاتهم في عدة مناطق بالضفة الغربية، تخللتها هجمات على الأهالي والممتلكات. وأفادت مصادر محلية بتصاعد أعمدة الدخان في سماء المخيم عقب التفجير، في ظل استمرار عدوان الاحتلال على مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين منذ أكثر من عام، حيث يفرض حصاراً مشدداً ويواصل عمليات الاقتحام والتفجير والمداهمات. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال أكثر من عشرين فلسطينياً.

وفي القدس، شرع المواطن محمد خلف عودة من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، بإخلاء منزله في حي البستان تمهيداً لتنفيذ قرار الهدم الذاتي تجنباً للغرامات الباهظة التي تفرضها بلدية الاحتلال. وفي بلدة مخماس شمالي القدس، أطلق مستوطنون أبقارهم في أراضي المواطنين، متسببين بأضرار في المزروعات، فيما اقتحموا، بحماية قوات الاحتلال، منطقة خربة طانا شرق نابلس، وأجبروا المصلين على إخلاء مسجد "بيت الشيخ" خلال صلاة الجمعة.

ونفذ مستوطنون اعتداءات متفرقة، أبرزها اقتحام قرية يبرود شرق رام الله، حيث هاجموا الأهالي وسرقوا حصاناً وقطيعاً من المواشي، واعتدوا على أحد السكان بالضرب. كما هاجموا مركبات الفلسطينيين في عدة مناطق، ما أدى إلى تحطيم زجاج عدد منها.

وفي شمال غرب محافظة نابلس، هاجم مستوطنون ثلاثة فلسطينيين، بينهم سيدة، قرب بلدة بيت إمرين مستخدمين الحجارة وغاز الفلفل، واستهدفوا مركبتهم. كما نصبوا بيوتاً متنقلة في بؤرة استيطانية جديدة ببلدة سنجل شمال رام الله. كما أصدرت سلطات الاحتلال قراراً بتجريف 33 دونماً من أراضي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، يتضمن اقتلاع مئات الأشجار المثمرة، بذريعة "توفير الأمن للمستوطنين".

وفي قرية المغير شمال شرق رام الله، أطلق مستوطنون الرصاص الحي باتجاه المزارعين، بينما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع نحو منازل المواطنين. كما داهمت قوات الاحتلال تجمع حلق الرمان غرب أريحا، وتمركزت في محيط مساكن الأهالي، ما أثار حالة من الخوف. وشهدت قرية بورين جنوب نابلس هجوماً على أحد المنازل دون وقوع إصابات، فيما سجلت إصابة شاب في مسافر يطا، جنوب الخليل، من جراء رش غاز الفلفل في وجهه.

من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب (21 عاماً) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الفخذ والظهر من مسافة قريبة جداً، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيرزيت شمال رام الله، حيث جرى نقله إلى المستشفى.