تفاهم إيراني عُماني على إحداثيات مسار جديد في مضيق هرمز

- تفاهم إيراني-عُماني حول مضيق هرمز يركز على تحديد مسار ملاحي آمن، مع مراعاة الأبعاد الفنية والقانونية والأمنية والبيئية، دون ضمان أمان كامل بسبب التهديدات الأمريكية المستمرة. - المفاوضات بين إيران وعُمان تجري دون تدخل أجنبي، حيث أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن حل قضية المضيق يجب أن يكون ثنائياً لتجنب النزاعات العسكرية. - الاتفاق المقترح قد يمنح إيران تحكماً في السفن عبر المضيق، مما يثير معارضة أمريكية ويعقد الجهود لحل النزاع حول هذا الممر الحيوي لإمدادات النفط العالمية.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، إنّ بيانا مشتركا بين إيران وسلطنة عُمان حول مسار ملاحي في مضيق هرمز في مرحلة الصياغة النهائية، موضحاً في بيان، أنّ البلدين بوصفهما دولتين ساحليتين (مشاطئتين) لمضيق هرمز، أجرتا مفاوضات خلال الشهرين الماضيَين بهدف تحديد مسار آمن لمرور السفن التجارية في المضيق. وأضاف أنّ مختلف الأبعاد الفنية والقانونية والأمنية والبيئية خضعت للدراسة في الجهات المختصة في إيران.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأبعاد الفنية والقانونية والأمنية والبيئية التي خضعت للدراسة في الجهات المختصة في إيران؟ ما هي النقاط العالقة بين إيران وعُمان بشأن دور إيران في السفن التي تخرج من الخليج عبر مضيق هرمز؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وشدّد بقائي على أنّ مسار المفاوضات بين البلدين "مهني" و"يمضي إلى الأمام"، وأنّ الجانبين توصلا إلى تفاهم بشأن الإحداثيات الجغرافية للمسار موضع البحث للملاحة في مضيق هرمز. وقال إنّه في حال لم تعرقل "بعض الأطراف الثالثة هذا المسار"، فإن البيان المشترك بين البلدين، بما يتضمنه من ملاحظات ونقاط رئيسية متفق عليها، بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية.

إسماعيل بقائي: التفاهم الإيراني العُماني "لا يعني في حد ذاته أن المضيق أصبح آمناً

واستدرك بأنّ التفاهم الإيراني العُماني "لا يعني في حد ذاته أن المضيق أصبح آمناً للسفن العابرة"، عازياً ذلك إلى أن "العوامل التي تهدّد أمن مضيق هرمز من جانب الولايات المتحدة، ولا سيما الحصار البحري وسائر الإجراءات العدوانية والتهديدية ضد إيران ومصالحها، لا تزال قائمة". وأكد بقائي أنّه لا يوجد برنامج لزيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

طهران: لم نُجرِ أي مفاوضات مع واشنطن

أو رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى باكستان أو قطر في نهاية الأسبوع الحالي، مشيراً إلى أن باكستان وقطر تواصلان جهودهما لخفض التوتر، وأنّ إيران على اتصال معهما وتتبادل معهما وجهات النظر.

من جهته، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، في مقابلة مع وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية، إنّه "كما أوضحنا خلال الأيام الماضية، لم نجرِ أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الإجراءات التي نتخذها مع عُمان"، موضحاً أنّ "قضية مضيق هرمز، في رأينا، لا تخضع لأي تدخل أجنبي"، وشدّد على أنّ "أي تدخل أجنبي يُؤدي إلى نزاع عسكري في المنطقة، ويُخالف جميع التزامات الولايات المتحدة بموجب مذكرة التفاهم". وكرّر أبادي القول إنّ "هذا الممر (هرمز) لا يزال ممراً بين إيران وعُمان، ولم نُجرِ أي مفاوضات خلال هذه الفترة".



وبخصوص المحادثات مع عُمان، ذكر أبادي أنّ المقصود من التفاهم الإيراني العُماني "لا يعني فتح مضيق هرمز"، مشدّداً على أنّ "هذا التفاهم الذي نبرمه مع سلطنة عُمان له متطلباته الخاصة"، وقال إنّ ما نقوم به مع عُمان "هو المسار الأمثل في ما يتعلق بمضيق هرمز، لأن هذا التفاهم يجب أن يتم حصراً بين إيران وعُمان، ولا نمنح أي حقوق لأي دولة أخرى".

تفاصيل لم تُحدد بشأن مضيق هرمز

في موازاة ذلك، نقلت وكالة رويترز، اليوم، عن مصدر إيراني رفيع المستوى ومسؤولَين في المنطقة، قولهم إنّ اتفاقاً مقترحاً بين إيران وسلطنة عُمان سيمنح طهران التحكم في السفن التي تدخل الخليج عبر مضيق هرمز، وهو ما قد يشكل أكبر تنازل لإيران حتى الآن. واستبعدت المصادر ما أكده الرئيس الأميركي دونالد ترامب

بشأن قرب التوصل لاتفاق لفتح المضيق، إذ قالت إنّ تفاصيل مهمة يجب الاتفاق عليها أولاً.

أحد المصدَرين من المنطقة، قال إنّ "التنازل (من قبل إيران) تم بالفعل في ما يتعلق بسيطرة ما على هرمز"، فيما أشار الثاني إلى وجود تفاصيل لم تتحدد بعد بشأن كيفية تعريف وتحديد "السيطرة" مع إصرار مفاوضين خليجيين على أن دول المنطقة يجب أن تشرف على عمليات تفتيش السفن وأن يظل أي دفع لرسوم طوعياً. أمّا المصدر الإيراني، فشدّد على أنّ نصّ اتفاق مطروحاً بالفعل على الطاولة، يقترح منح إيران السيطرة على السفن المتجهة إلى الخليج عبر المضيق، وإنّ أحد النقاط العالقة هو دور إيران بشأن السفن التي تخرج من الخليج عبر المضيق أي في الاتجاه المعاكس.

وسبق أن أصرّ مسؤولون أميركيون مراراً على أنهم لن يقبلوا أبداً بأي ترتيب يسمح لإيران بالتحكم في دخول أهم مضيق في العالم لإمدادات الطاقة. لكن ترامب ومسؤولين رفيعي المستوى في إدارته قالوا في الأيام القليلة الماضية إنّ التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب بات وشيكاً.

وكان مضيق هرمز مفتوحا قبل الحرب، إلا أن إيران أقدمت على إغلاقه مع بدء العمليات العسكرية ومنعت الملاحة فيه. وعقب وقف إطلاق النار في 8 إبريل/نيسان، فُتح المضيق مؤقتاً، ثم أُغلق مجدداً مع بدء الحصار البحري الأميركي على إيران، إلى أن أُعيد فتحه مع توقيع مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن في منتصف يونيو/حزيران، لكنه لم يلبث أن أُغلق مرة أخرى. ويعد المضيق الممر الرئيسي لنحو خمس إمدادات النفط العالمية وسلع حيوية أخرى، ولا يزال نقطة خلاف رئيسية في جهود إنهاء الحرب الأميركية على إيران. ويضاف المسار الملاحي الجديد الذي يجري التفاوض بين طهران ومسقط بشأن إنشائه إلى ثلاثة مسارات سابقة، هي المسار التقليدي الدولي والذي أغلق بعد الحرب، والمسار الشمالي الإيراني، والمسار الجنوبي العماني.