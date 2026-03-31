تفاصيل مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في جنوب لبنان

- قُتل ضابط وثلاثة جنود من وحدة "ساييرت ناحل" الإسرائيلية خلال اشتباك مع حزب الله قرب قرية بيت ليف في جنوب لبنان، وأُصيب ثلاثة جنود آخرين بجروح متفاوتة، وتم نقلهم للعلاج في المستشفى. - يهدف الهجوم الإسرائيلي في جنوب لبنان إلى تحقيق سيطرة عملياتية ضد حزب الله، الذي انضم إلى الحرب بجانب إيران، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، تخللها إطلاق صواريخ مضادة للدروع وهجمات جوية. - أعلن حزب الله استهداف قوة إسرائيلية ودبابة ميركافا في بيت ليف، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وسط تصاعد المعارك والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن ضابطاً وثلاثة جنود من وحدة "ساييرت ناحل"، التابعة للواء ناحال، قُتلوا أمس الاثنين، خلال اشتباك مع عناصر من حزب الله اللبناني، قرب قرية بيت ليف (قضاء بنت جبيل)، في القطاع الغربي من جنوب لبنان. وذكر الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة جنود آخرين أُصيبوا في المعركة التي قُتل فيها الأربعة، حيث أُصيب جندي بجروح خطيرة، وآخر بجروح متوسطة، إضافة إلى جندي احتياط أُصيب بجروح متوسطة. وقد نُقل المصابون لتلقي العلاج في المستشفى.

ويعمل الفريق القتالي، التابع للواء ناحال، تحت قيادة الفرقة 162 في القطاع الغربي، ضمن هجوم يهدف إلى تحقيق سيطرة عملياتية في جنوب لبنان، في إطار العدوان على البلاد، وبذريعة محاربة حزب الله، الذي انضم إلى الحرب، إلى جانب إيران في الثاني من مارس/ آذار الحالي. ومن التفاصيل التي وردت في وسائل إعلام عبرية، فإنه حوالي الساعة السادسة والنصف من مساء الاثنين، وخلال عملية تمشيط في منطقة قرية بيت ليف، صادفت القوات عناصر مسلحين من حزب الله، واندلعت اشتباكات نارية عنيفة.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، فإنه خلال الاشتباك، قتلت قوات الاحتلال عناصر من الحزب وأصابت عدداً منهم، وبالتوازي، بدأت بإخلاء الجنود المصابين نحو مهبط مخصص، وخلال عملية الإخلاء، أطلق العناصر صاروخاً مضاداً للدروع باتجاه القوات، دون وقوع إصابات في صفوف الجيش. وردّت قوات الاحتلال بإطلاق النار، ونيران الدبابات، وهجمات جوية ضد العناصر.

من جانبه، وضمن عملياته المستمرة ضد قوات الاحتلال المتوغلة في جنوب لبنان، أعلن حزب الله، أمس الاثنين، استهداف قوّة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في خلّة الجوار في بلدة بيت ليف بصاروخ موجّه، ما أسفر عن سقوط أفرادها بين قتيل وجريح، فضلاً عن استهداف دبابة ميركافا في البلدة نفسها بقذائف "تاندوم" وتحقيق إصابة مباشرة. يأتي ذلك، في وقت تتصاعد فيه وتيرة المعارك والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان خلال الأيام الأخيرة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدة جنود. وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، رسمياً حتى الآن، بحسب موقعه الإلكتروني، عن مقتل 10 جنود في لبنان منذ بداية مارس/ آذار الجاري.