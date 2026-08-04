تفاصيل خطة بين إيران وعُمان لإدارة الملاحة عبر مضيق هرمز

- تسعى إيران وسلطنة عُمان للسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر خطة تسمح بمراقبة السفن والتدخل عند الضرورة، وسط محاولات أميركية لإعادة فتح المضيق. - الاتفاق بين إيران وعُمان يتضمن مرور السفن عبر قنوات محددة مع فرض "رسوم خدمة"، لكن هناك تباين في الروايات بين المسؤولين الإيرانيين والأميركيين حول تفاصيل الاتفاق. - يواجه الاتفاق شكوكًا من البنتاغون، حيث يُعتبر استسلامًا للإيرانيين، بينما تسعى إيران للحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في المضيق.

نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير، اليوم الثلاثاء، قوله إنّ طهران تسعى للسيطرة على مسار دخول حركة الملاحة إلى مضيق هرمز ومراقبة تلك المُغادرة، مع إمكان التدخل عند الضرورة، وذلك بموجب خطة قيد البحث مع سلطنة عُمان لإعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي، فيما أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تُجهّز العالم لآلية تمارس فيها إيران السيطرة اليومية على حركة المرور.

وأوضح المصدر الإيراني الكبير، المشارك في المحادثات مع عُمان، لـ"رويترز"، أن هذه "الفكرة العامة تخضع للنقاش حالياً"، مشيراً إلى أن مسار مغادرة الملاحة سيكون بين إيران وعُمان، وأن عُمان ستمنح تصريح الخروج بعد إخطار إيران. وأضاف المصدر: "من غير المرجح أن تغير طهران موقفها". يشار إلى أن السيطرة على المضيق، الذي يعد الممر الرئيسي لنحو خمس إمدادات النفط العالمية وغيرها من السلع الحيوية، لا تزال نقطة خلاف رئيسية في الجهود لحل الحرب الأميركية على إيران.

بدورها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أمس الاثنين، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين وأميركيين، أن إيران وسلطنة عُمان تقتربان من التوصل لاتفاق لإعادة فتح حركة المرور عبر مضيق هرمز. وأوضح المسؤولون المطلعون على الاتفاق الناشئ أنه ينص على أن تعبر السفن المتجهة إلى الخليج قناة تسيطر عليها إيران وقريبة من ساحلها، وأن تبحر السفن التي تغادر الخليج عبر قناة قرب عُمان. ويقول المسؤولون الإيرانيون إنه رغم عدم فرض رسوم، فإن الاتفاق يتضمن "رسوم خدمة" لتغطية الأثر البيئي للشحن، وأمن سفن الشحن والناقلات، والتوظيف. وقال مسؤولان إيرانيان للصحيفة إن الإيرادات ستُقسم بالتساوي بين إيران وعُمان.

واشنطن: المرور عبر مضيق هرمز لا يتضمن موافقات إيرانية

لكن مسؤولاً أميركياً مطلعاً على المفاوضات، قال، للصحيفة، إن الرواية الإيرانية "غير دقيقة"، موضحاً أن أي طرق "مؤقتة" تنشأ عبر المضيق لن تتضمن موافقات أو تصاريح من إيران، ولن تتضمن أي رسوم. وبالنسبة للرئيس ترامب، فإنّ إقرار الاتفاق قد يعالج مشكلته السياسية الأكثر إلحاحاً في السماح للسفن بالتدفق مرة أخرى عبر المضيق. من جانبهم، قال المسؤولون الإيرانيون إن المضيق سيظل مغلقاً رغم أي اتفاق، حتى ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وتعود الدولتان إلى خطة الـ14 نقطة المنصوص عليها في مذكرة تفاهم إسلام أباد

مسؤولون إيرانيون لـ"نيويورك تايمز": الاتفاق يهدف لتأكيد قدرة إيران في السيطرة على المضيق

وقال بعض المسؤولين للصحيفة إن الولايات المتحدة قد تخفف الضغط أكثر إذا قررت إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران حتى تتمكن من بيع وتسليم النفط بشكل قانوني. لكن إذا استمرت إيران في النهاية في السيطرة على الممر، فقد يأتي هذا الفتح بتكلفة جيوسياسية. وقال مسؤولون إيرانيون للصحيفة إنهم يصممون الاتفاق لتأكيد قدرتهم على السيطرة على المضيق وبالتالي الاحتفاظ بنفوذ استراتيجي لم يستخدموه قبل الحرب.

ومثل هذه القيود ستنتهك بشكل مباشر الهدف الذي وضعه وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي قال مراراً، في الأشهر الأخيرة، إن مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحاً بشكل كامل. وقال روبيو أخيراً: "ما هو على المحك هنا ليس فقط مسألة ما يحدث في مضيق هرمز بل هو مبدأ أساسي جداً يتعلق بحرية الملاحة"، مضيفاً أن "القواعد التي دعمت 150 عاماً من التجارة الدولية مهددة أيضاً، ولا يمكن السماح بحدوث ذلك".

ولم يقل ترامب الكثير عن مسودة الاتفاق التي تعمل عليها إيران وسلطنة عُمان، والتي كانت جزءاً من قراره العودة إلى المفاوضات وإلغاء هجوم واسع على إيران. وأشارت الصحيفة إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز أمر حيوي سياسياً لترامب، موضحة أنه وعلى الرغم من تصريحات روبيو، فإنه يبدو أن الإدارة الأميركية تجهّز العالم لإعادة فتح تمارس فيه إيران السيطرة اليومية على حركة المرور عبر المضيق.

وقال ترامب عن المفاوضات أمس الاثنين: "سيذهبون بسرعة في اتجاه أو آخر. الأمر ليس معقداً جداً". وتوقع أن يكون مضيق هرمز مفتوحاً "حرفياً بحلول الغد (اليوم)"، وهو ادعاء أدلى به مرات عديدة في الأشهر القليلة الماضية. وأضاف: "المرحلة الأولى هي فتح المضيق. المرحلة الثانية ستكون نزع السلاح النووي".

"البنتاغون" يشكك في الترتيب الإيراني العُماني

ومع ذلك، يبدو أن بعض المسؤولين الكبار داخل وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) متشككون من الترتيب الإيراني العُماني الناشئ، وفقاً لمسؤولين حاليين وسابقين تم إطلاعهم على هذه المخاوف، موضحين أن هذا الأمر قد يعني استسلاماً للإيرانيين، مشيرين إلى أنه لا تزال هناك العديد من الألغام ما يجبر السفن على التنسيق مع إيران للتنقل عبرها بأمان.

مسؤولون في البنتاغون يرون أن الاتفاق الإيراني العُماني يعني استسلاماً للإيرانيين

وحتى أن بعض المسؤولين الإيرانيين أعربوا عن شكوكهم حول ما إذا كان الاتفاق سيمضي كما يجب ويزيل خطر موجة أخرى من الهجمات الأميركية على إيران. وقال مهدي محمدي، مستشار كبير للمفاوضين الرئيسيين لإيران، للتلفزيون الرسمي، مساء أمس الاثنين، إن إيران وعُمان تتفاوضان حول كيفية إدارة المضيق، موضحاً أن هذا الأمر منفصل عن الحرب مع الولايات المتحدة.

وقال علي فايز؛ نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية، للصحيفة، إن إيران مصممة على الحفاظ على نفوذها على المضيق لأنها ترى ذلك إنجازها الوحيد من الحرب، وأن الاتفاق مع عُمان سيضع إيران في وضع أفضل مما كانت عليه قبل جولة القتال الحالية. وأضاف: "أي حل يترك إيران تسيطر على المضيق سيكون صعباً للغاية على ترامب، لكن لا يوجد حل عسكري لإزالة سيطرة إيران على المضيق. خيارات ترامب هي بين حرب لا يمكن الفوز بها وسلام غير مقبول".