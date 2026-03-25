تفاصيل اعتقال فتى إسرائيلي تجسس لصالح إيران مقابل 1170 دولاراً

- النيابة العامة الإسرائيلية قدمت لائحة اتهام ضد فتى يبلغ 14 عاماً بتهمة التجسس لصالح إيران، حيث نقل معلومات حساسة من "الكرياه" في تل أبيب مقابل 1170 دولاراً، ووجهت له تهم "الاتصال بعميل أجنبي" و"تسليم معلومات للعدو". - الفتى قام بأنشطة مشبوهة مثل رشّ كتابات غرافيتي واستأجر شقة بالقرب من "الكرياه"، وحاول التأثير على زميله لتقديم شهادة كاذبة، مما أدى إلى تهمة إضافية بالتحريض. - في سياق مشابه، وُجهت تهم لجندي احتياط وجنديين آخرين بالتجسس لصالح إيران، حيث نقلوا معلومات أمنية حساسة وصوروا شاشات الرادار الخاصة بمنظومة القبة الحديدية.

أعلنت النيابة العامة الاسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها قدّمت إلى المحكمة المركزية للشبيبة في تل أبيب لائحة اتهام ضد فتى يبلغ من العمر 14 عاماً على خلفية نقله توثيقات من منطقة "الكرياه"، حيث يقع مقر وزارة الأمن وهيئة الأركان ومستشفى إيخيلوف في المدينة، إلى إيران مقابل مبلغ مالي. وبحسب لائحة الاتهام، كان الفتى مدركاً أنه يعمل لصالح جهات إيرانية، وتلقّى نحو 1170 دولاراً مقابل تنفيذ المهام، حوّلت له من خلال أربع محافظ رقمية فتحها لهذا الغرض.

وتشمل الاتهامات المنسوبة إليه "الاتصال بعميل أجنبي، وتسليم معلومات للعدو". ووفقاً للائحة الاتهام، فإن الفتى تواصل في إبريل/ نيسان 2025 مع شخص في مجموعة تليغرام رداً على إعلان عن عمل كان مهتماً به، واتفق الاثنان على أن ينفّذ الفتى مهام مقابل دفع بعملات مشفرة تُحوَّل إلى محفظة رقمية. كما ورد أنه طُلب من القاصر رشّ منزل وزير الخارجية جدعون ساعر بكتابات غرافيتي تقول: "نحن ننتقم ... أطفال روح الله"، إضافة إلى إعداد مقطع فيديو يوثّق سلوك ساعر. وبحسب النيابة، فإن الفتى رفض تنفيذ المهمة لانشغاله بالمدرسة، وسيتمكن من تنفيذ المهمة خلال العطلة.

كذلك، قام الفتى برشّ كتابات غرافيتي تقول: "نحن على العهد" في عدة مناطق في أنحاء تل أبيب وعلى مركبات، وطُلب منه أيضاً استئجار شقة بالقرب من "الكرياه". وردّاً على ذلك، أرسل الفتى صورة لشقة معروضة للإيجار، وتحدّث مع عدد من أصحاب الشقق في منطقة سكنه ممّن كانوا مناسبين للمتطلبات. وجاء في بيان النيابة العامة أنه "بعد أن خضع للتحقيق في إطار هذه القضية، حاول (الفتى) حمل زميله في الصف على الكذب في إفادته، وأن يقول زوراً إنه هو الذي نقل إليه معظم المبالغ التي ضُبطت في محافظه الرقمية". وبسبب ذلك، وُجّهت إليه أيضاً تهمة التحريض على الإدلاء بشهادة كاذبة في التحقيق، وهي مخالفة جنائية تعني أنه دفع، أو حاول أن يدفع، شخصاً آخر يخضع للتحقيق إلى تقديم معلومات كاذبة أو إخفاء معلومات.

وكان الفتى قد اعتُقل في شهر يونيو/ حزيران الماضي، ولم يُنكر ما نُسب إليه، وأعرب عن أسفه وندمه. وبعد انتهاء التحقيق معه، حُوّل إلى الحبس المنزلي. كما أطلق جهاز الشاباك حملة تُحذّر المراهقين من التعاون مع جهات معادية. يُذكر أنه في الأسبوع الماضي، وُجّهت تهمة إلى جندي احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يُدعى راز كوهين، خدم في منظومة القبة الحديدية، على خلفية نقل معلومات أمنية حساسة إلى إيران مقابل دفعات مالية. وبحسب لائحة الاتهام، اعتُقل الجندي بعد أن كشفت التحقيقات أنه على مدى عدة أشهر كان على اتصال مع جهات استخباراتية إيرانية، ونقل لها معلومات أمنية حساسة اطّلع عليها في إطار خدمته. كما أظهر التحقيق أنه كان مدركاً أن الجهات التي يتواصل معها هي جهات إيرانية. وفي التحقيق، اعترف كوهين بالتهم المنسوبة إليه. ويحتفظ الشاباك والشرطة بأدلة مأخوذة من هاتفه، إضافة إلى توثيق تحويلات الأموال التي تلقّاها.

وفي يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، قدّمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد جنديين في قوات الاحتياط، هما يوري إيلياسبوب وجيورجي أندرييف، بتهم "تجسس خطير" لصالح إيران، و"مساعدة العدو في زمن الحرب"، و"تسليم معلومات للعدو"، و"الاتصال بعميل أجنبي". وبحسب لائحة الاتهام، قام إيلياسبوب بتصوير شاشة الرادار الخاصة بمنظومة القبة الحديدية، وأرسل التوثيق إلى عميل إيراني، وعرض عليه بيع أسلحة. كما قام الاثنان برشّ كتابات غرافيتي في عدة أماكن في أنحاء دولة الاحتلال، وصوّرا التوثيق وأرسلاه إلى العميل الإيراني.