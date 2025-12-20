تفاؤل روسي حذر بشأن مفاوضات ميامي حول أوكرانيا

- غريغوري كاراسين يعبر عن تفاؤل حذر بشأن المفاوضات الروسية-الأميركية في ميامي حول الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى أن زيارة كيريل ديميترييف قد تسفر عن تقدم ملموس. - أليكسي تشيبا يعلن أن ممثلي روسيا والولايات المتحدة سيناقشون التعديلات على مسودة اتفاقية السلام المكونة من 20 بنداً، والتي سبق مناقشتها في برلين. - كيريل ديميترييف يؤكد أن معارضي الحل السلمي يحاولون إفشال الخطة الأميركية، مشيراً إلى أن عملية التفاوض لا تزال متوترة مع محاولات لتقويضها.

في وقت يمتنع فيه الكرملين عن إصدار توقعات بشأن جولة المفاوضات اليوم وغداً في ميامي بين الجانبين الروسي والأميركي بشأن خطة تسوية الأزمة الأوكرانية، خرج رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، نائب وزير خارجية روسيا سابقاً (2005 ــ 2019)، غريغوري كاراسين، بتصريح عبّر فيه عن تفاؤل حذر بشأن هذه التسوية.

وقال كاراسين للموقع الإلكتروني القريب من الأروقة السياسية الروسية "لينتا. رو"، اليوم السبت: "لا أستبعد إحراز تقدم في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية أثناء الزيارة الحالية للمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر، كيريل ديميترييف، إلى الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "زيارة ديميترييف إلى الولايات المتحدة قد تُسفر عن إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا".

وأضاف: "إن الموقف تجاه أي مفاوضات، وخاصة تلك المتعلقة بحل الأزمة في أوكرانيا، يخلق دائماً آمالاً في موقف أوكراني أكثر إيجابية تحت الضغط الأميركي"، موضحاً أن "ديميترييف ربما سافر إلى ميامي بهذه العقلية، لا سيما بعد التعليمات التي يُحتمل أنه تلقاها من رئيس الاتحاد الروسي".

وتابع كاراسين قائلاً: "لا أستبعد إمكانية إحراز تقدم، لأن الضغط على أوكرانيا سيزداد"، لافتاً إلى أن هذا الضغط يجعلنا نقترب من احتمال إحراز نتائج بشأن حل الأزمة، ومؤكداً، في نفس الوقت، "صعوبة التنبؤ بأي شيء".

من جانبه، أعلن أليكسي تشيبا، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، للصحيفة الإلكترونية الروسية "غازيتا. رو"، أن ممثلي روسيا والولايات المتحدة سيناقشون التعديلات التي أدخلتها واشنطن وكييف على مسودة اتفاقية السلام بشأن أوكرانيا خلال اجتماعهما الأخير في ميامي.

وقال تشيبا: "إن الخطة المكونة من 20 بنداً، والتي نوقشت في مناسبات مختلفة، ستُناقش في ميامي الآن بين الجانبين الأميركي والروسي، وذلك بعد مناقشتها في برلين، حيث من المرجح أنه جرى إدخال بعض التعديلات عليها"، كاشفاً أنه بالإضافة إلى الممثل الخاص للرئيس الروسي، كيريل ديميترييف، سيتوجه إلى ميامي ممثلون روس يدرسون بتفصيل مشروع تسوية السلام للأزمة الأوكرانية، دون تسمية هؤلاء الممثلين.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اكتفى في تصريحات للصحافيين يوم الخميس الماضي، بتأكيد أن مفاوضات الجانبين الروسي والأميركي ستُجرى في نهاية الأسبوع، قائلاً: "إن الجانب الروسي يُعد بالفعل اتصالات معينة مع نظرائه الأميركيين من أجل الحصول على معلومات حول نتائج العمل، الذي قام به الأميركيون مع الأوروبيين والأوكرانيين".

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام روسية أن كيريل ديميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي، أكد في منشور اليوم السبت على منصة "إكس" أنه في طريقه إلى ميامي، مشيراً إلى أن "معارضي الحل السلمي للنزاع في أوكرانيا يحاولون إفشال الخطة الأميركية للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف".

وأضاف ديميترييف أنه سبق أن نشر مقطع فيديو رمزياً لشعاع ضوء يخترق غيوم العاصفة، في إشارة إلى مخرج محتمل من الأزمة الراهنة، موضحاً أن "عملية التفاوض لا تزال متوترة، مع محاولات لتقويضها من جهات مختلفة".