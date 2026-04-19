تفاؤل تركي بتمديد هدنة واشنطن وطهران

أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، عن أمله بتمديد وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران، مبيناً أنه لا تزال هناك خلافات في وجهات النظر، وأن بعض الملفات في حاجة إلى وقت لمعالجتها. وجاء حديث الوزير التركي في مؤتمر صحافي في ختام منتدى أنطاليا الدبلوماسي في نسخته الخامسة، مشيراً إلى أن هذه النسخة شهدت مشاركة قرابة 150 دولة و66 منظمة، بحضور قارب 6500 مشارك، ما يعد أكبر مشاركة في تاريخ المنتدى.

وأوضح فيدان أنه أتيحت الفرصة خلال المنتدى لتحليل جميع الأزمات الراهنة والاستماع إلى خبراء من مختلف أنحاء العالم. وفي إطار المنتدى، استضاف 23 رئيس دولة وحكومة، و13 نائب رئيس دولة وحكومة، و50 وزيراً. كما كشف عن عقد اجتماع رباعي جمع تركيا والسعودية ومصر وباكستان، تناول قضايا تتعلق بمستقبل المنطقة، وناقش خططاً مشتركة لإرساء سلام دائم فيها، كما جرى بحث خطة السلام في غزة في الاجتماع الثماني، وعُقد اجتماع منصة السلام في البلقان على هامش المنتدى.

وفي ما يخص الاجتماع الرباعي، أفاد الوزير: "هذا هو الاجتماع الثالث الذي نعقده، وهدفنا هو مواصلة العمل وفق جدول أعمال قابل للتطبيق، يتناول جميع القضايا التي تتطلب مسؤولية إقليمية، ونناقش كيفية تقييم هذه القضايا في مجالات عديدة". وأضاف: "نعتقد أن المنطقة لا تستغل إمكاناتها بالشكل الأمثل لأنها لا تستغل فرص التعاون المتاحة لها، ولهذا السبب نجتمع معاً، ونبحث في سبل إنهاء الصراعات، ولسنا كإسرائيل التي عملت حلفاً مع قبرص واليونان ضد الدول الإسلامية".

وشدد فيدان قائلاً: "نسعى جاهدين لإنهاء الصراع وتعزيز التعاون، فالفاعلون الأذكياء يتعلمون من الماضي ويرسمون ملامح المستقبل"، لافتاً إلى أنه جرى الاجتماع مع الدول المشاركة في خطة السلام في غزة، ومناقشة النتائج التي توصلوا إليها من خلال القرارات المتخذة والرؤية المطروحة. كما أكد أن "دول المنطقة يجب أن تتكاتف لحل المشاكل، وقد أظهر قادة الدول الأربع إرادة قوية في هذا الصدد، ويجب تنفيذ ذلك، فهناك العديد من الصعوبات في المنطقة، ونواصل جهودنا لإزالة جميع العوامل التي تقوض الثقة بين دول المنطقة، وقد تبنى الجميع هذه الرؤية".

وبشأن مضيق هرمز، أشار فيدان إلى أن أنقرة تراقب من كثب الوضع المتعلق بالمضيق، وستواصل تقديم التحديثات فور حدوثها، ولا تكتفي بمتابعة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تتوسط فيها باكستان، بل تؤكد أيضاً استعدادها لدعمها. وأضاف: "كلا الجانبين مصممٌ على الحوار بجدية وصدق، ومن المهم للعالم أجمع استمرار هذا الحوار، والجميع يعرب لنا عن قلقه إزاء احتمال اندلاع الحرب مجدداً. نعلم أن هناك خلافات بين الطرفين حول بعض القضايا، ولا أحد يرغب في اندلاع الحرب مجدداً، وعند انتهاء وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل، نأمل أن يتم تمديده. مدة وقف إطلاق النار أسبوعان، ولكن من غير الممكن حل القضايا المطروحة خلال هذه المدة، وأنا متفائل بتمديد وقف إطلاق النار".

وفي ما يتعلق بالعدوان على لبنان، قال فيدان: "لبنان هو القضية الأكثر تعقيداً التي نواجهها للأسف، حيث يواجه الاحتلال الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة، وقد نزح أكثر من مليون شخص. نرى أن إسرائيل تكرر تطبيق الممارسات الإقليمية نفسها التي طبقتها في غزة هنا أيضاً". وأضاف: "يبدو أن المفاوضات الإيرانية الأميركية الجارية قد طغت على هذا الأمر، وتسعى إسرائيل لفرض أمر واقع، ونحن نبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث ذلك، ونتضامن مع لبنان، ونرى أن الإبادة الجماعية في غزة مستمرة بشكلٍ ما في المنطقة".

وحول الوضع في غزة، أكد وزير الخارجية التركي أن "جهودنا لتنفيذ خطة سلام غزة مستمرة، والجميع يرى ويعلم أن إسرائيل لم تتخلَّ عن هدفها الأساسي المتمثل في تهجير سكان غزة، وقد أصبحت مشكلة التوسع الإسرائيلي مشكلة أمنية لا تقتصر على المنطقة فحسب، بل على العالم أجمع، ولا أحد يملك الحق في تبرير التوسع الإسرائيلي، لقد أصبح آفة عالمية، وهذه ليست مشكلة تركيا وحدها".