"تغيير النظام"... ترامب ومتاعبه المبكرة المرشحة للتفاقم

- شهدت واشنطن تظاهرة ضد الرئيس ترامب تحت شعار "تغيير النظام"، مما يعكس تزايد متاعبه بسبب سياساته المتخبطة وتراجع شعبيته إلى 41% وفق استطلاع فوكس نيوز. - تتزايد المخاوف بين الجمهوريين من تأثير سياسات ترامب على انتخابات الكونغرس المقبلة، خاصة بعد نتائج الانتخابات الفرعية لصالح الديمقراطيين، مع قلق من سياسات مثل حرب الرسوم الجمركية. - زيارة ولي العهد السعودي للولايات المتحدة أثارت قلقاً بسبب تعليقات ترامب على مقتل خاشقجي وصفقات تسليح محتملة مع السعودية، مما أثار استنفاراً في الأوساط المؤيدة لإسرائيل.

شهدت واشنطن أمس السبت تظاهرة ضد الرئيس دونالد ترامب لافتة بشعارها ولو أنها متواضعة نسبياً بحجمها وبالتالي بتأثيرها. في التظاهرات المليونية السابقة التي شملت الولايات كافة (5 ثم 7 ملايين في يوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين) كان الشعار "لا ملوك في أميركا"، هذه المرة جاءت تحت لافتة "تغيير النظام"، وهذا تعبير جديد غير مألوف في السياسة الأميركية، الدستور يعطي الكونغرس الحق بعزل الرئيس في ظروف محددة غير متوفرة في الوقت الحاضر. مع ذلك، تبقى أهمية هذا الشعار في مدلولاته، باعتبار أنه يأتي في سياق تتزايد فيه متاعب الرئيس نتيجة تراكم الالتباسات والتخبط في سياساته الداخلية، بخاصة الاقتصادية، فضلاً عن الخارجية.

هبوط رصيد الرئيس في الأيام الأخيرة إلى 41% حسب استطلاع فوكس نيوز و38% وفق استطلاع رويترز – إيبسوس، يشير إلى تعثر رئاسته في وقت مبكر وغير اعتيادي في تاريخ البيت الأبيض. والأخطر على رئاسته أن جزءاً من هذه المتاعب يأتيه من أنصار شعاره "أميركا أولاً"، وبما أدى أحياناً إلى انفصال بعض المقربين عنه، مثل النائبة مارجوري تايلور غرين التي أعلنت استقالتها من مجلس النواب بدءاً من أول يناير/ كانون الثاني القادم بسبب خلافها معه حول فضيحة جيفري إبستين التي تسببت ببعض الإحراجات له، ولو من غير تهمة. وسبق لهذه النائبة أن وضعت ما يجري في غزة في خانة "الإبادة"، خلافاً لتوصيف الإدارة.

ولوحظ في الآونة الأخيرة أن دائرة التململ في صفوف الجمهوريين بالكونغرس، بدأت تتوسع خشية من انعكاسات سياسات الرئيس (حرب الرسوم الجمركية، ونشر قوات الحرس الوطني في بعض المدن، والتلويح بعمل عسكري ضد فنزويلا، وملاحقة بعض الخصوم السياسيين في المحاكم...) على انتخابات الكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026. وفي نتائج الانتخابات الفرعية في مطلع الجاري، التي كانت أشبه بتسونامي لصالح الديمقراطيين، ما يبرر هذا التخوف.

الأسبوع الماضي، حاولت الإدارة تغيير الحديث من خلال أجواء الحفاوة البالغة التي أحاطت بها زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وما رافقها من اتفاقيات وعقود واستثمارات كبيرة، لكن المناسبة حُوِّلَت إلى ورقة ضد الرئيس من خلال توظيف تعليقه على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 2018 ("أشياء -من هذا النوع- تحدث")، وكأنه تمييع للحادثة وتجهيل للجهة التي رجّحت الاستخبارات الأميركية أنها كانت وراءها. ولُوحظ من قراءة ما بين سطور الردود شديدة اللهجة على عبارته هذه والتي خصصت لها صحف كبرى افتتاحياتها الرئيسية مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز، أنه كان هناك عدم ارتياح أوساط كثيرة ومختلفة للزيارة أصلاً، وبخاصة لما تردد عن احتمال أن تُعقد خلالها صفقات عسكرية غير مسبوقة قد تشمل مقاتلة إف 35 المتفوقة والمحصور بيعها بأقرب الحلفاء فقط.

وترى هذه الجهات، ومنها في الكونغرس، كما في أوساط النخب الحريصة على امتيازات إسرائيل في واشنطن، بأن المساواة في نوعية التسليح بين المملكة أو أي طرف عربي وبين "الحليف الإسرائيلي"، أمر مقلق، مع غمز مبطّن بأن واشنطن تؤسس "لتحوّل في سياستها تجاه إسرائيل". والبعض ذهب إلى حد القول بأن مثل "هذا التحول قد جرى"، كما قال رام إيمانويل السفير الأميركي السابق في اليابان، الأسبوع الماضي، في كلمته أمام الجمعية العمومية لمنظمة "الفيدراليات اليهودية لشمال أميركا"، وهو بالمناسبة مرشح رئاسي محتمل في انتخابات 2028. والغمز تكرر على أكثر من لسان وبصيغة أن شعار الرئيس "أميركا أولاً " صار أيضاً "السعودية أولاً"، بتعبير ريتشارد هاس، الرئيس السابق لمجلس العلاقات الخارجية. كل هذا والإدارة لم تذهب إلى أبعد من الموافقة المبدئية على تزويد السعودية بهذه الطائرة، لكن الصفقة لم تعقد، وفي أحسن أحوالها معلّقة، ولا ضمانة مؤكدة بتسليمها. كل ما قاله الرئيس أن "كليهما" أي إسرائيل والسعودية يستحقان هذه الطائرة. ومثل هذا الكلام كان كافياً لاستنفار القوى التي رددت بلغة أو بأخرى، خطاب الرفض الإسرائيلي لأي صفقة من هذا النوع.

صحيح أن هناك أصواتاً في فريق "أميركا أولاً" تدعو إلى تخفيف الاحتضان لإسرائيل أو حتى إلى وقفه كلياً، لكن هذه القوى لم تبلغ بعد حد التأثير الفاعل في القرار لفطام إسرائيل عن واشنطن. وفي كل حال ليس ترامب في هذا الوارد. ربما أعرب أحياناً عن ضيقه من نتنياهو، لكنه لم يخرج عملياً حتى الآن عن الموروث، سواء في غزة أو الضفة أو لبنان. وإذا كان يلوّح أحياناً بسيناريوهات مختلفة كما في خطته لغزة، فإن سياساته تبقى عموماً على تناغم مع الرغبات الإسرائيلية. وحتى إذا جدلاً أراد الخروج عليها، فإن القيود التي تفرضها متاعبه ضيّقت حركته، في أفضل الحالات، وخصوصاً أن سياساته محكومة بنهج غير قابل للتغيير أو حتى للتصحيح المطلوب للتخلص من هذه المتاعب والتحديات