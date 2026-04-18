- فوجئ المسؤولون الإسرائيليون بتغريدة ترامب التي تمنع إسرائيل من مهاجمة لبنان، حيث تقيّد صياغة وقف إطلاق النار الهجمات على الأهداف اللبنانية، لكنها تسمح بالدفاع عن النفس خلال الهدنة. - الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته ضد بنى حزب الله في جنوب لبنان، رغم أن وقف إطلاق النار يسري فقط في شمال منطقة الحزام الأمني، مما يثير تساؤلات حول السياسة العامة حتى نهر الليطاني. - الاتفاق يشير إلى عدم وجود حالة حرب بين إسرائيل ولبنان، مما يفتح فرصة لتغيير الوضع على الحدود الشمالية بعد سنوات من عدم التواصل المباشر.

فوجئ مسؤولون إسرائيليون كبار بالتغريدة التي نشرها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والتي "تحظر" على إسرائيل الهجوم في لبنان؛ إذ إن صياغة وقف إطلاق النار التي نُشرت تقيّد إسرائيل من مهاجمة أهداف لبنانية وبُنى تحتية، لكنها من المفترض أن تسمح بعمليات هجومية لأغراض "الدفاع عن النفس" خلال فترة الهدنة، وفق ما أوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان 11) في نشرتها، مساء أمس الجمعة.

وذكرت "كان 11" نقلاً عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن "وقف إطلاق النار يسري فقط في شمال منطقة الحزام الأمني، وسنواصل العمل ضد بنى حزب الله التحتية في جنوب لبنان"، وذلك بعدما "صدمت" تغريدة ترامب المسؤولين الإسرائيليين، التي قال فيها الرئيس الأميركي إن واشنطن تمنع إسرائيل من مهاجمة لبنان.

وفي الصدد، قالت القناة إن صياغة نص وقف إطلاق النار تقيّد إسرائيل من مهاجمة أهداف لبنانية وبُنى تحتية، لكنها تتيح أيضاً العمل "لأغراض الدفاع عن النفس" خلال فترة الهدنة. ونقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن "إحدى النقاط المهمة في البيان المشترك بشأن الاتفاق تتعلق بأنه لا توجد حالة حرب" بين إسرائيل ولبنان. وطبقاً للمسؤول ذاته، فإن هذا "يشكل فرصة لتغيير الوضع على الحدود الشمالية، بعد سنوات امتنع خلالها ممثلو لبنان عن أي اتصال مباشر مع إسرائيل".

وفي الوقت نفسه، قال الجيش الإسرائيلي إن "وقف إطلاق النار يسري فقط على شمال خط الصواريخ المضادة للدروع، أي على بعد 6 إلى 10 كيلومترات من الحدود مع إسرائيل"، مضيفاً حسبما نقلت القناة أن "القوات البرية الموجودة في جنوب لبنان تواصل العمل ضد البنى التحتية لحزب الله".

إلى ذلك، أكدت إسرائيل، على لسان مسؤوليها، أن العملية البرية في جنوب لبنان "ستستمر"، وأن القوات "مخوّلة بالتحرك لإزالة التهديدات ضد قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة الحزام الأمني". ومع ذلك، بحسب ما نقلته القناة عن مصادر مطلعة على الموضوع، فإن "هناك حالة من عدم الوضوح بشأن السياسة العامة حتى نهر الليطاني، وإمكانية عودة سكان جنوبي لبنان إلى منازلهم، وكذلك ما إذا كانت هذه التعليمات مؤقتة فقط أو أن الجيش الإسرائيلي سيُطلب منه البقاء لفترة طويلة في منطقة الحزام الأمني الجديدة التي أُنشئت".