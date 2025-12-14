تعيين معاونين لوزير الدفاع السوري عن المنطقتين الغربية والجنوبية

- أعلنت وزارة الدفاع السورية عن تعيين العميد محمد ضياء صالح طحان والعميد أحمد عيسى الشيخ معاونين لوزير الدفاع عن المنطقتين الغربية والجنوبية، في إطار تغييرات تهدف إلى تعزيز كفاءة القيادة وتطوير الأداء العملياتي. - العميد طحان، من مواليد تفتناز، شغل سابقاً منصب القائد العسكري لحركة "أحرار الشام"، بينما العميد الشيخ، من مواليد سرجة، أسس "لواء صقور الشام" وواجه اعتقالات وخسائر شخصية خلال الثورة السورية. - تأتي هذه التعيينات ضمن سلسلة تغييرات في وزارة الدفاع، بما في ذلك تعيينات سابقة لتعزيز الهيكل القيادي وتطوير الأداء الاستراتيجي.

أصدرت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، قرارين بتعيين معاونين لوزير الدفاع عن المنطقتين الغربية والجنوبية، في إطار سلسلة تغييرات تشهدها المؤسسة العسكرية. وأعلن مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، عاصم غليون، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، أنه جرى تعيين العميد محمد ضياء صالح طحان معاوناً لوزير الدفاع عن المنطقة الغربية في الجمهورية العربية السورية. ويُذكر أن طحان كان قد رُفّع إلى رتبة عميد نهاية العام الماضي، إلى جانب ستة ضباط آخرين، وهو من مواليد بلدة تفتناز في محافظة إدلب عام 1978. وشغل سابقاً منصب القائد العسكري لحركة "أحرار الشام" حتى عام 2016.

في السياق ذاته، جرى تعيين العميد أحمد عيسى الشيخ، المعروف بكنية "أبو عيسى"، معاوناً لوزير الدفاع عن المنطقة الجنوبية. والشيخ من مواليد عام 1972 في قرية سرجة بجبل الزاوية في محافظة إدلب. ودرس العلوم الدينية قبل انخراطه في العمل العسكري مع اندلاع الثورة السورية، بحسب ما أشار إليه موقع "الذاكرة السورية".

ويُعدّ الشيخ من أوائل مؤسسي الفصائل المسلحة في الشمال السوري، حيث أنشأ في بدايات الثورة "لواء صقور الشام"، الذي برز لاحقاً أحد أبرز التشكيلات في محافظة إدلب، قبل أن يندمج في "الجبهة الإسلامية" التي ضمّت عدة فصائل. وسبق أن تعرّض للاعتقال من قبل أجهزة النظام، حيث قضى 11 شهراً في "فرع فلسطين" بدمشق، قبل الإفراج عنه بموجب عفو رئاسي صدر في عام 2011. وخلال سنوات الثورة، فقد الشيخ أربعة من أشقائه، إضافة إلى نجله البكر عيسى، فيما اختفى والده في سجون النظام السوري البائد منذ اعتقاله في ثمانينيات القرن الماضي.

وتأتي هذه القرارات بعد سلسلة تعيينات أجرتها الوزارة خلال العام الجاري، أبرزها قرار صادر في يونيو/حزيران الماضي، قضى بترفيع العميد محمد خير حسن شعيب إلى رتبة لواء، وتعيينه نائباً لوزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة. وشعيب هو الآخر من مواليد تفتناز بريف إدلب، من مواليد عام 1977. وكانت الوزارة قد عينت، في مارس/آذار الماضي، فهيم عيسى معاوناً لوزير الدفاع عن المنطقة الشمالية. ويُعد عيسى من أبرز القادة العسكريين في صفوف المعارضة السورية، إذ تولى قيادة "الفيلق الثاني" في "الجيش الوطني السوري"، وبرز لاحقاً قائداً لفصيل "فرقة السلطان مراد". وهو من مواليد بلدة الراعي شمال محافظة حلب.

وبحسب ما نقلته قناة "الإخبارية السورية"، فإن هذه التعيينات تأتي ضمن مسار إعادة بناء المؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة، وتهدف إلى "ترسيخ كفاءة القيادة وتطوير الأداء العملياتي والاستراتيجي" في وزارة الدفاع.

وفي هذا السياق، كانت الوزارة قد أعلنت في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تعيين اللواء إدريس مستشاراً للأكاديمية الوطنية للهندسة العسكرية، كما عُيّن العميد الطيار حسن الحمادة نائباً لرئيس أركان القوى الجوية والدفاع الجوي في 8 أكتوبر/تشرين الأول.