تعيين محافظين جدد للحج وأبين والضالع بقرارات رئاسية في اليمن

- أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قرارات بتعيين محافظين جدد لمحافظات لحج وأبين والضالع، وهي مناطق ذات أهمية سياسية وعسكرية في الصراع بين الحكومة المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي. - التعيينات تشمل مراد الحالمي لمحافظة لحج، مختار الميسري لمحافظة أبين، وأحمد القبة لمحافظة الضالع، مع ترقيته إلى رتبة لواء، وتأتي في ظل استمرار التباينات داخل معسكر القوى المناهضة للحوثيين. - هذه المحافظات تشهد صراعات مستمرة بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي، وتلعب دوراً استراتيجياً في النزاع اليمني، خاصة مع دعم المجلس الانتقالي من الإمارات.

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، اليوم الجمعة، قرارات جمهورية قضت بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات جنوبية هي لحج وأبين والضالع، في خطوة إدارية تطاول عدداً من أهم المحافظات الواقعة في نطاق النفوذ المتداخل بين الحكومة المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المطالب بالانفصال.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، نص القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2026 على تعيين مراد علي محمد عبد الحي الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، فيما قضى القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2026 بتعيين الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2026 بتعيين العميد أحمد قائد صالح قاسم القبة محافظاً لمحافظة الضالع، وقائداً لمحور الضالع وقائداً لقوات الأمن الوطني في المحافظة، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

ونصت المادة الثانية من القرارات على العمل بها من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية. وتكتسب المحافظات الثلاث أهمية سياسية وعسكرية بارزة في جنوب اليمن، إذ تمثل جزءاً من جغرافيا الصراع بين الحكومة المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات، والذي يطالب بانفصال جنوب اليمن ويهيمن على أجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية.

وتُعد محافظة أبين مسقط رأس الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، كما شهدت خلال السنوات الماضية مواجهات متكررة بين قوات حكومية وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي. أما محافظة لحج فتجاور العاصمة المؤقتة عدن وتشكل ممراً استراتيجياً نحو قاعدة العند العسكرية، إحدى أكبر القواعد في البلاد.

في المقابل، تُعد محافظة الضالع من أبرز معاقل المجلس الانتقالي الجنوبي، وكانت مسرحاً لمواجهات عسكرية عنيفة مع جماعة الحوثيين منذ اندلاع الحرب، كما تتمتع بثقل عسكري ضمن تشكيلات القوات الجنوبية.

وتأتي هذه التعيينات في ظل استمرار التباينات داخل معسكر القوى المناهضة للحوثيين، رغم مشاركة المجلس الانتقالي في مجلس القيادة الرئاسي الذي تشكل في إبريل/ نيسان 2022 بدعم إقليمي، في إطار مساعٍ لتوحيد الجبهة المناوئة لجماعة الحوثيين وإنهاء الانقسام في مناطق الحكومة.