تعيين عبد الرحمن الأعمى أميناً عاماً لشؤون الرئاسة السورية

قالت مصادر مُطلعة لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ قراراً صدر بتعيين محافظ حمص السابق عبد الرحمن الأعمى في منصب الأمين العام لشؤون رئاسة الجمهورية خلفاً لماهر الشرع، شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطوة تأتي ضمن سلسلة تغييرات إدارية وأمنية تشهدها مؤسسات الدولة السورية خلال الأيام الأخيرة. وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ التعيين الجديد يندرج في إطار إعادة ترتيب بعض المواقع الإدارية المرتبطة بمؤسسة الرئاسة، بالتوازي مع تغييرات تشهدها المحافظات والأجهزة الأمنية في عدد من المناطق السورية.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أنّ قائد الأمن الداخلي السابق في محافظة حمص مرهف النعسان يُعدّ الأقرب لتولي مهام محافظ حمص خلفاً للأعمى. ونفت "الوطن" في الوقت نفسه الأخبار المتداولة بشأن تعيين ماهر الشرع رئيساً لمجلس إدارة منظمة التنمية السورية، بعدما تناقلت عدة وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، أنباء تحدثت عن إسناد المنصب إليه.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع قرارات جديدة أصدرتها وزارة الداخلية السورية ضمن ما يبدو أنه إعادة تنظيم للمواقع الأمنية والإدارية في عدد من المحافظات. وكان مصدر في وزارة الداخلية قد أكد لـ"العربي الجديد"، أمس الخميس، صدور قرار بتعيين العميد باسم عبد الرحيم شعبان قائداً للأمن الداخلي في محافظة حمص خلفاً لمرهف النعسان.

ووفق المصدر ذاته، فإنّ القرار يأتي في إطار إعادة ترتيب مواقع القيادة الأمنية، ولا سيما في المحافظات التي تشهد تغييرات متسارعة على المستويين الإداري والأمني خلال المرحلة الحالية. وفي محافظة درعا، أكد مصدر في وزارة الداخلية لـ"العربي الجديد"، أول أمس الأربعاء، صدور قرار بتعيين العميد حسام الطحان قائداً لقوى الأمن الداخلي في محافظة درعا، مع استمراره في مهامه السابقة قائداً للأمن الداخلي في محافظة السويداء.

وبحسب المصدر ذاته، فإنّ استمرار الطحان في إدارة الملفين الأمنيين في درعا والسويداء يعكس توجهاً لدى وزارة الداخلية نحو اعتماد سياسة الدمج المؤقت للمهام الأمنية في بعض المحافظات الجنوبية، في ظل ترتيبات إدارية وأمنية متواصلة تشهدها المنطقة. وتشير مجمل هذه القرارات إلى استمرار عملية إعادة توزيع المسؤوليات داخل المؤسسات الإدارية والأمنية السورية.