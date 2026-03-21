تعيين جيا كوباني في الفرقة 60 ضمن مسار دمج "قسد" في الجيش السوري

- تم تعيين جيا كوباني، المعروف بجديته وشعبيته، كنائب لقائد الفرقة 60 في المنطقة الشرقية من سوريا، ضمن جهود إعادة هيكلة القوى العسكرية بالتعاون مع الحكومة السورية. - كوباني، الذي قاد عمليات ضد "داعش" وحصل على تكريم من التحالف الدولي، يلعب دوراً محورياً في دمج "قسد" ضمن الجيش السوري، حيث تتولى الفرقة 60 استيعاب 4500 مقاتل من "قسد". - تعيين كوباني يعكس توجهاً لدمج القيادات الفاعلة في الجيش السوري، مما يعزز الاستقرار ويعيد صياغة التوازنات المحلية في ظل ضغوط إقليمية.

أكد مصدر في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم السبت، لـ"العربي الجديد"، تعيين جيا كوباني في موقع قيادي ضمن الفرقة 60 (نائب لقائد الفرقة) العاملة في المنطقة الشرقية من سورية والتي تشمل مناطق من حلب ومحافظات الحسكة والرقة ودير الزور، وذلك في إطار التفاهمات الجارية مع الحكومة السورية لإعادة هيكلة القوى العسكرية، في انتظار صدور إعلان رسمي بخصوص التعيين.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن جيا كوباني، واسمه الحقيقي حجي محمد نبو، من مواليد مدينة عين العرب (كوباني)، ويُعد من القيادات العسكرية البارزة خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أنه يُعرف بجديته في العمل ويتمتع بشعبية واسعة بين المقاتلين وبعض المكونات المحلية في شمال شرق سورية. وأضاف المصدر أن كوباني شغل سابقاً مواقع قيادية ضمن "قسد"، وقاد عمليات عسكرية واسعة ضد تنظيم "داعش" في عدة مناطق في الحسكة ودير الزور والرقة. كما حصل على دروع تكريم من قوات التحالف الدولي العاملة ضد "داعش" في شمال سورية، تقديراً لدوره في قيادة المعارك.

ويأتي ذلك ضمن سياق إعادة تنظيم القوات وانتشارها في شمال شرق سورية، حيث تلعب الفرقة 60 دوراً محورياً في تنفيذ تفاهمات الدمج مع "قسد". ويقود الفرقة حالياً العميد عواد محمد الجاسم الذي يشرف على العمليات العسكرية في محافظتي الحسكة وحلب، إلى جانب إدارة ملفات إعادة الانتشار وتسلم المنشآت الحيوية، مثل سد تشرين، ضمن خطة إعادة بسط سيطرة الدولة. كما تتولى الفرقة 60 مهمة استيعاب المقاتلين من "قسد" الذين يُقدّر عددهم بنحو 4 آلاف و500 عنصر موزعين على ثلاثة ألوية، في إطار تنفيذ الاتفاقات العسكرية المبرمة مطلع عام 2026.

ويرى مراقبون أن تعيين جيا كوباني في هذا التوقيت يعكس توجهاً لدمج القيادات العسكرية الفاعلة ضمن هياكل الجيش السوري، بما يضمن الحفاظ على الخبرات الميدانية وتعزيز الاستقرار في المنطقة. كما يعكس هذا التطور محاولة لإعادة صياغة التوازنات المحلية في ظل مرحلة انتقالية حساسة تتقاطع فيها التفاهمات الداخلية مع الضغوط الإقليمية.