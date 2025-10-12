اقتصرت تعيينات مجلس الشيوخ المصري التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على رؤساء وممثلي أحزاب الموالاة دون غيرها من أحزاب المعارضة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضباط الجيش والشرطة السابقين، والكتاب والإعلاميين المحسوبين على السلطة، علماً بأن القانون لا يسمح بتعيين أشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، بما يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية.

وشمل قرار التعيين، الذي ضم 100 نائب من أصل 300 عضو في مجلس الشيوخ، 14 قيادياً في حزب مستقبل وطن، و28 من حزب حماة الوطن، و23 من حزب الجبهة الوطنية، أي بمجموع 65 معيناً، وهي الأحزاب الثلاثة التي فازت بـ170 مقعداً من أصل 200 مقعد مخصّص للانتخاب، ما يرفع حصيلتها الإجمالية إلى 235 مقعداً بأغلبية كاسحة تقترب من 80%. ومنحت تعيينات السيسي أربعة مقاعد إلى حزب الشعب الجمهوري، ومثلها لحزب الوفد الجديد، ومقعدَين لأحزاب المصري الديمقراطي، والمؤتمر، والإصلاح والتنمية، والنور (السلفي)، ومقعداً واحداً لكل من أحزاب التجمع، والحرية، والمصريين، والسادات الديمقراطي، والمصريين الأحرار والعربي الناصري، والجيل.

ولم يشمل قرار التعيين أياً من ممثلي أحزاب المعارضة، وأهمها الدستور والمحافظين والكرامة والتحالف الشعبي والاشتراكي المصري، كما لم يتضمن أي من الشخصيات العامة المحسوبة على الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة. ولأول مرة في تاريخ تعيينات المجلس تتجاهل جميع النقابات المهنية والعمالية، إذ لم يشمل القرار أي من نقباء الأطباء أو المهندسين أو الصحافيين أو المحامين أو المعلمين.

وحسب ما كشف "العربي الجديد" في وقت سابق، شملت التعيينات رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب التجمع السيد عبد العال، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، إلى جانب مجموعة من رؤساء الأحزاب الصغيرة الموالية للسيسي، التي لا تحظى بأي وجود حقيقي في الشارع، وهم: رئيس حزب الوعي باسل عادل، ورئيس حزب المصريين حسين أبو العطا، ورئيس حزب السادات عفت السادات، ورئيس حزب المصريين الأحرار عصام خليل، ورئيس الحزب الناصري محمد أبو العلا، ورئيس حزب الجيل ناجي الشهابي.

وشملت قائمة التعيينات مفتي الجمهورية السابق شوقي علام، وعبد الدايم نصير المستشار الثقافي والتعليمي لشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، ومحمد عمر هاشم، نجل عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر أحمد عمر هاشم الذي توفي قبل أيام قليلة، وكان أحد المشايخ المقربين من السيسي، وأطلق اسمه على مسجد وطريق ومحطة قطار سريع تكريماً له.

وفي ما يخص الضباط السابقين، تضمنت التعيينات اللواء أركان حرب صلاح الدين المعداوي، محافظ الدقهلية السابق، واللواء سليمان الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية، ومحافظ الوادي الجديد السابق، واللواء هشام الششتاوي، نجل اللواء أركان حرب مسعد الششتاوي أحد أبرز أبطال حرب أكتوبر 1973، والفريق عبد العزيز سيف الدين، الذي شغل سابقاً منصب قائد قوات الدفاع الجوي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

كما ضمت اللواء مصطفى شوكت قائد الحرس الجمهوري السابق، واللواء مصطفى باز، مدير أمن الدقهلية السابق، واللواء الحسن علي عباس، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب سابقاً، واللواء بهي الدين زغلول، مساعد وزير الداخلية للأمانة العامة السابق، واللواء عصام محمد العزب مصطفى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي سابقاً، والربان ولاء حافظ خريج الكلية البحرية، الذي سقط من طائرة حربية على ارتفاع 35 متراً أثناء أحد التدريبات، وخرج من الخدمة العسكرية عام 2010.

وشملت التعيينات اللواء بهاء الدين زيدان، الرئيس السابق للهيئة المصرية للشراء الموحد، التي شهدت في عهده مديونيات تجاوزت 43 مليار جنيه (نحو 903 ملايين دولار)، ما أدى إلى توقف شركات أدوية مهمة عن التوريد للهيئة، ومعاناة المستشفيات الحكومية من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، لا سيّما أدوية علاج الأورام وأمراض ارتفاع ضغط الدم والسكري والقلب.

وضمت التعيينات ميرال الهريدي، ابنة عضو مجلس الشيوخ الراحل جلال الهريدي، الذي شغل منصب رئيس حزب حماة الوطن منذ تدشينه في 2013 حتى وفاته عن 96 عاماً في 7 يناير/كانون الثاني الماضي، بالإضافة إلى أمين الشباب بالحزب كريم إمام، ومستشاره القانوني محمد السيد الأجرود، وأمين الأمانة المركزية للمراسم حازم عبد العزيز درويش، وأمين الشؤون الدينية في الحزب أحمد تركي.

وضمت كذلك رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء أحمد العوضي، نائب رئيس حزب حماة الوطن، والأمين العام للحزب اللواء طارق نصير، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن عبد الهادي القصبي، ورئيس حزب مصر الحديثة السابق رجل الأعمال محمد نبيل دعبس، وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي أيمن الصفتي، ورئيس لجنة الانضباط في الحزب حسني سبالة، ونائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد علاء الدين.

كما ضمت نائب رئيس حزب المؤتمر أحمد خالد ممدوح، وأمين الشؤون القانونية بحزب مستقبل وطن شعبان رأفت عبد اللطيف، والإعلامي الرياضي سيف زاهر، ونائب رئيس نادي الزمالك سابقاً هاني العتال، ونادر ناجي خزام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "الكا‌‍‌زار للتطوير العقاري"، وعضو الأمانة المركزية للإسكان بحزب الجبهة الوطنية، وأحمد سمير زكريا، نائب رئيس الأمانة الفنية للحزب، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد ياسر قورة، وسكرتير عام مساعد الحزب عباس حزين، وزين العابدين كامل ومحمود تركي عن حزب النور السلفي، وثلاثة من أعضاء "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" هم: عماد خليل، ومحمد نصير، وأحمد خالد.

أيضاً شملت أمينة الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن غادة البدوي، وأمينة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن أميرة تاوضروس، ومساعدة رئيس حزب المؤتمر داليا الأتربي، وأمين الشباب في حزب الشعب الجمهوري نشأت حتة، والمتحدث الرسمي باسم الحزب زاهر الشقنقيري، وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب الإصلاح والتنمية سلامة الرقيعي.

وضمت التعيينات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة سحر نصر، وأستاذة العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة نورهان الشيخ، وأستاذة الاقتصاد الدولي في جامعة حلوان أماني فاخر، وتيسير دهيم التي حظيت بلقب الأم المثالية عن محافظة مطروح العام الماضي. وشملت التعيينات السفير حاتم عزيز سيف النصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية سابقاً، ود. محمد كمال عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، والعضو البارز في لجنة السياسات إبان فترة حكم الحزب الوطني قبل اندلاع ثورة 2011، ومحمد حسام الدين الملاحي، مساعد وزير التعليم العالي لشؤون قطاع البعثات والجامعات السابق.

وشمل قرار السيسي إعادة تعيين يوسف السيد عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب السابق، والإعلامي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن" السابق، وعضو مجلس نقابة الصحافيين محمد شبانة. وتضمنت التعيينات الممثل ياسر جلال، الذي أدى دور السيسي حين كان وزيراً للدفاع في مسلسل "الاختيار 3" عام 2022، والإعلامي ياسر عبد العزيز، مدير مكتب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية في القاهرة، ومدير تحرير صحيفة "الجمهورية" الحكومية أشرف عبد الغني، والإعلامي أسامة كمال، المذيع في قناة "دي إم سي" المملوكة للمخابرات، ونائب رئيس حزب الوفد الكاتب خالد قنديل، والروائي أحمد مراد، والمخرج المسرحي خالد جلال الدين.

أيضاً عُين كلٌ من شريف وديع، مستشار وزير الصحة لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة، وأستاذ العناية المركزة في كلية الطب جامعة عين شمس، وكريم سالم، أمين التثقيف والتدريب في حزب الشعب الجمهوري، نجل المحامي المعروف الراحل نبيل سالم، والمستشار جورج سعد غبريال رئيس المكتب الفني للنائب العام سابقاً.

وضمت التعيينات اللواء ممدوح شعبان اليماني، مدير جمعية الأورمان الخيرية، والسفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية سابقاً، والمستشار حسني حسن أبو زيد، رئيس محكمة النقض السابق، والمحامي والكاتب المثير للجدل ثروت الخرباوي، والمستشار فارس سعد حنضل، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات السابق. كما شملت وزير البترول السابق أسامة كمال، والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية السابق، الذي عمل وزيراً مفوضاً في إسرائيل لأربع سنوات، وكان مديراً لمكتب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وقت أن كان وزيراً للخارجية في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.