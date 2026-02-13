تعهدات أوروبية بمليارات الدولارات لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا

تعهدت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) وحلفاؤها، الخميس، بتقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، في إطار مساع لتعزيز قدرات كييف الدفاعية في مواجهة الحرب مع روسيا. وجاءت التعهدات خلال اجتماع "مجموعة رامشتاين" في بروكسل، وسط تأكيدات على الحاجة الملحة إلى تعزيز منظومات الدفاع الجوي وتسريع تسليم الأسلحة الحيوية.

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته

، في ختام اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، أن الدول الأعضاء تعهدت بتقديم مئات الملايين من الدولارات دعماً إضافياً لمبادرة "قائمة الاحتياجات الأوكرانية ذات الأولوية"، التي تهدف إلى توفير أسلحة أميركية الصنع. وأعرب روته عن شكره لبريطانيا وأيسلندا والنرويج والسويد وليتوانيا على مساهماتها. وأكد روته أن أوكرانيا بحاجة ملحة إلى مزيد من منظومات الدفاع الجوي، داعياً جميع الدول إلى زيادة دعمها وتقاسم الأعباء. وأشار إلى أن اجتماع اليوم أسفر عن تعهدات إضافية بقيمة 35 مليار دولار، قائلاً: "كان اجتماعاً ناجحاً، لكن يجب بذل المزيد من الجهود لضمان بقاء أوكرانيا قوية".

من جهته، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن برلين ستسلم خمسة صواريخ اعتراضية جديدة من طراز "باك-3" إلى أوكرانيا، إذا ساهمت دول أخرى بما مجموعه 30 صاروخاً إضافياً. ويعد صاروخ "باك-3"، المعروف باسم "باتريوت بالقدرة المتطورة-3"، من أبرز الأنظمة الدفاعية التي زود بها الغرب أوكرانيا لمواجهة الهجمات الروسية. وأضاف بيستوريوس، في تصريحات عقب الاجتماع في بروكسل، أن الأمر "مسألة أيام، لا أسابيع أو أشهر"، مشيراً إلى أن الحكومات الوطنية لم تصادق بعد على إعلان "باتريوت"، لكنه أبدى تفاؤله بإمكان تحقيق هدف الثلاثين صاروخاً إلى جانب الصواريخ الخمسة الألمانية.

بدوره، أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن بريطانيا وحلفاءها تعهدوا بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار دولار. وأكد خلال مؤتمر صحافي أن الدعم المشترك ضروري، قائلاً: "يمكننا إنقاذ الأرواح، ويمكننا الضغط على بوتين، ويمكننا الاتفاق على السلام، لكن فقط إذا تكاتفنا معاً". وتأسست مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا عام 2022 بمبادرة من وزير الدفاع الأميركي السابق لويد أوستن، عقب بدء العملية العسكرية الروسية، وتضم نحو 50 دولة من داخل وخارج الناتو، وتعد منصة رئيسية لتنسيق الدعم العسكري لكييف.

(الأناضول، رويترز، العربي الجديد)