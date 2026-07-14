- أصدرت سلطة المطارات الإسرائيلية تعليمات بمنع هبوط طائرات التزوّد بالوقود الأميركية في مطار بن غوريون لتجنب إلغاء رحلات المواطنين خلال الصيف، مع الإبقاء على 20 طائرة فقط من أصل 34. - يشهد المطار ازدحاماً بسبب الطائرات الأميركية، مما يحد من استيعاب الطائرات المدنية ويهدد بإلغاء 50 ألف تذكرة سفر خلال الصيف. - تواجه إسرائيل أزمة طيران منذ عامين وتسعة أشهر، مع توقع دفع تعويضات كبيرة لشركات الطيران الإسرائيلية وخسائر تصل إلى ملياري شيكل.

أصدرت سلطة المطارات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تعليمات مؤقتة واستثنائية إلى هيئة مراقبة الحركة الجوية الإسرائيلية، تنص على "منع طائرات التزوّد بالوقود الأميركية من الهبوط في مطار بن غوريون"، على ما أفادت به هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان 11".

ونقلت "كان 11" تقديرات تُشير إلى أن هذه التعليمات صدرت بتوجيه من مكتب وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، في أعقاب استئناف تبادل الضربات بين واشنطن وطهران، مشيرةً إلى أنه توجد في إسرائيل حالياً 34 طائرة للتزوّد بالوقود، وصلت أربع منها خلال فترة التصعيد الحالية، بينما تعهدت الولايات المتحدة بالإبقاء على 20 طائرة فقط. وقالت الوزيرة ريغيف في مقطع فيديو إن "مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين اشتروا تذاكر للسفر وللاستمتاع بعطلة الصيف، وتعهدنا بإتاحة هذه الرحلات وعدم إلغاء أي تذكرة بسبب طائرات التزوّد بالوقود الأميركية"، مشيرةً إلى أنه على خلفية ما سبق "وجهتُ سلطة المطارات بعدم السماح بهبوط طائرات تزوّد بالوقود يتجاوز عددها ما اتُفق عليه"، أي أن أكثر من 20 طائرة ستتمركز في مطار بن غوريون، أما بقية الطائرات فستتمركز في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي.

ومع ذلك، وبعد صدور التعليمات المؤقتة، هبطت في مطار"بن غوريون بعد ظهر اليوم طائرة أميركية للتزوّد بالوقود كانت قادمة من السعودية، وذلك بعدما أبلغت عن نقص في الوقود، على حد ما كشفته "كان".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا القرار الاستثنائي بمنع هبوط طائرات التزوّد بالوقود الأميركية؟ ما هي التحديات التشغيلية التي يواجهها مطار بن غوريون بسبب وجود هذه الطائرات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×



وبدّل التصعيد الأمني واستئناف تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، في الأيام الأخيرة، صورة الوضع في المطار الإسرائيلي الأكبر. فبعدما شرعت واشنطن مؤخراً بنقل جزء من طائرات التزوّد بالوقود التابعة لجيشها من المطار إلى قواعد عسكرية للجيش الإسرائيلي، توقف النقل مؤقتاً في أعقاب التطورات الأمنية و"الحاجة إلى الحفاظ على الجاهزية العملياتية"، على ما أفادت به صحيفة "يسرائيل هيوم"، في وقتٍ سابق اليوم الثلاثاء.

وتتمركز طائرات التزويد بالوقود الأميركيّة في إسرائيل منذ المواجهة العسكرية مع إيران، وتشكل، بحسب الصحيفة، جزءاً من المنظومة الإقليمية للولايات المتحدة. غير أن وجودها في المطار يشغل عشرات مواقف الطائرات المخصصة أيضاً للطائرات المدنية، وذلك في وقت تعود فيه شركات طيران أجنبية إلى استئناف رحلاتها إلى تل أبيب، بينما يتسع حجم الرحلات الجوية ويزداد عددها استعداداً لعطلة الصيف.

وفي الصدد، حذّر مسؤولون في قطاع الطيران من أنه طالما بقيت عملية نقل هذه الطائرات مجمدة، فسيواجه مطار بن غوريون صعوبة في توسيع نشاطه بما يتناسب مع الطلب المتزايد، وهو ما يتسبب في حدوث ازدحام تشغيلي، وصعوبة في تخصيص أماكن لركن الطائرات على الأرض، وصولاً إلى الاضطرار لتقليص جداول الرحلات إذا لم يُتوصل إلى حل بديل.

سياحة وسفر وزيرة إسرائيلية تحذر من إلغاء 2.4 مليون تذكرة من مطار بن غوريون

سيناريو مثير للقلق

وبحسب مصادر مطلعة على القضية، فإن السيناريو الأكثر إثارة للقلق يتمثل في احتمال إلغاء نحو 50 ألف تذكرة سفر خلال الفترة المقبلة، إذا استمر النقص في مواقف الطائرات، في مقابل استمرار نشاط الطيران المدني والطلب على السفر في التوسع بالوتيرة الحالية. وبحسب الصحيفة، يشمل ذلك بشكل أساسي الرحلات المقررة خلال أشهر الصيف، التي تُعد الأكثر ازدحاماً على مدار العام.

وفي وقتٍ سابق، حذّر مسؤولون كبار في قطاع الطيران من أن وجود طائرات التزويد بالوقود يحد بشكل كبير من قدرة مطار بن غوريون على العمل بكامل طاقته الاستيعابية. وكان المدير العام لسلطة المطارات، شارون كَدمي، قد حذر سابقاً من أنه من دون إخلاء أماكن وقوف الطائرات، سيظل نشاط المطار مُقيّداً، وهو ما قد يؤثر في ملايين المسافرين طوال موسم السفر.

وفي السياق، أعربت وزارة المواصلات عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى تفاهمات مع الجهات الأمنية والسلطات الأميركية لتجنب إلغاء الرحلات، وبالفعل بدأت في يونيو/حزيران الماضي عملية نقل تدريجية لجزء من الطائرات. إلا أن هذه العملية توقفت الآن بسبب التصعيد الأمني، ولا يزال من غير الواضح في هذه المرحلة متى سيُمكن استئنافها.

إلى ذلك، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر قولها إنه كان يُفترض بالجيش الأميركي أن يُخلي جزءاً من طائرات التزوّد بالوقود خلال الشهر الجاري على مرحلتين: الأولى في منتصف يوليو/تموز، والثانية في نهاية الشهر. وفي إطار المرحلة الأولى، كان من المقرر إخلاء 18 طائرة اليوم الثلاثاء.

وفي المجمل، كان يُفترض أن يُبقي الأميركيون نحو 20 طائرة تزوّد بالوقود فقط في بن غوريون خلال شهر أغسطس/آب، من أصل نحو 75 طائرة عملت في إسرائيل منذ اندلاع الحرب الأخيرة على إيران في 28 فبراير/شباط. لكن وفقاً لمصدر حكومي، لا تزال هناك حالياً نحو 33 طائرة تزوّد بالوقود أميركية في المطار، ويؤثر وجودها ونشاطها على حركة الطيران المدني؛ حيث يُعد المطار البوابة الرئيسية لدخول إسرائيل والخروج منها.

تعويضات بعشرات ملايين الشواكل

ومن المتوقع أن تدفع السلطات تعويضات بعشرات ملايين الشواكل لشركات الطيران الإسرائيلية بسبب الوجود العسكري الأميركي في المطار، بعدما اضطرت تلك الشركات إلى إيقاف جزء من طائراتها في مطارات أجنبية قريبة. وتعيش إسرائيل منذ عامين وتسعة أشهر أزمة في قطاع الطيران؛ إذ لم تستأنف جميع شركات الطيران الأجنبية نشاطها في إسرائيل. فبحسب "هآرتس" تعمل حالياً نحو 35 شركة طيران إسرائيلية وأجنبية في مطار بن غوريون، مقارنة بأكثر من مئة شركة كانت تعمل قبل اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأوّل 2023. ورغم ذلك، لا تزال حركة المسافرين في المطار كثيفة، إذ تُسجّل نحو 80 ألف مسافر يومياً.