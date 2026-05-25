تعرّض طائرة وزير الدفاع البريطاني لتشويش يُرجح أنه روسي

- تعرضت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، تقل وزير الدفاع جون هيلي، لتشويش إلكتروني أثناء تحليقها بالقرب من مقاطعة روسية، مما أدى إلى انقطاع اتصالها بإشارة الأقمار الصناعية وتعطل نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس". - اضطر الطيارون لاستخدام وسائل بديلة لتحديد موقع الطائرة خلال رحلة العودة التي استغرقت ثلاث ساعات، حيث لم تتمكن الأجهزة على الطائرة من الاتصال بالإنترنت، ووصف الطيارون الحالة بالنادرة. - يُشتبه في أن روسيا تقف وراء الحادث، حيث سبق أن تعرضت طائرة وزير الدفاع البولندي لتشويش مماثل في عام 2024، وامتنعت وزارة الدفاع البريطانية عن التعليق.

تعرضت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، كانت تقل وزير الدفاع جون هيلي، لتشويش إلكتروني هذا الأسبوع، أثناء تحليقها بالقرب من مقاطعة روسية، وفق ما كشفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية الأحد. وأفادت الصحيفة بأنه أثناء عودة هيلي من إستونيا الخميس بعد زيارته القوات البريطانية المنتشرة هناك، "انقطع اتصال طائرته الحكومية بإشارة الأقمار الصناعية"، مشيرة إلى وجود مستشارين عسكريين وسياسيين ومراسل لصحيفة "ذا تايمز" على متن الطائرة.

ولم تتمكن الهواتف وأجهزة الكمبيوتر على الطائرة من الاتصال بالإنترنت، واضطر الطيارون بعد تعطل نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" إلى استخدام وسائل بديلة لتحديد موقع طائرة الـ"فالكون 900 إل إكس" خلال رحلة العودة التي استغرقت ثلاث ساعات. ولفتت الصحيفة إلى أن استعادة الاتصال بالقمر الصناعي تستوجب إيقاف الطائرة ثم إعادة تشغيلها، وهو أمر مستحيل أثناء تحليقها، في حالة وصفها أحد طياري الطائرة البريطانية بأنها نادرة ولم يشهدها "منذ زمن طويل".

ووفقاً للصحيفة، يُشتبه في أن روسيا تقف وراء حادث التشويش الذي لا يُعد الأول من نوعه. ففي عام 2024، تعرضت طائرة وزير الدفاع البولندي آنذاك، غرانت شابس، أيضاً، لتشويش مماثل على نظام تحديد المواقع العالمي أثناء تحليقها بالقرب من مقاطعة كالينينغراد الروسية في بحر البلطيق. وأشار مكتب رئاسة الوزراء البريطانية إلى أن هذا النوع من التشويش ليس بالأمر غير المألوف بالقرب من المقاطعة الروسية. وامتنعت وزارة الدفاع البريطانية عن التعليق.

(فرانس برس)