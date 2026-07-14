تعرض ناقلتين إماراتيين للاستهداف بصاروخين إيرانيين بمضيق هرمز

- تعرضت الناقلتان الإماراتيتان "ممباسا" و"الباهية" لهجوم بصاروخين إيرانيين في مضيق هرمز، مما أدى إلى مقتل فرد من طاقم "ممباسا" وإصابة 8 آخرين، مع أضرار مادية بالناقلتين. - أدانت وزارة الدفاع الإماراتية الهجوم واعتبرته انتهاكًا للقانون الدولي، مؤكدة حقها في الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها واستقرارها. - أعلنت القيادة المركزية الأميركية عن بدء ضربات جوية ضد إيران، مستهدفة مواقع عسكرية لتعزيز الأمن في مضيق هرمز، بينما فرض الجيش الأميركي حصارًا بحريًا على إيران.

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الثلاثاء عن تعرض الناقلتين "ممباسا" و"الباهية" الإماراتيتين للاستهداف بصاروخين جوالين (كروز) إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العُمانية. وأضافت في بيان أن الاستهداف أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة "ممباسا" من الجنسية الهندية، وإصابة 8 من بينهم 4 إصابات بليغة (6 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية الأوكرانية).

كما أسفر الاستهداف، وفق المصدر ذاته، عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب الحريق بهما، مشيرة إلى أنه جرت السيطرة على الحريق في الناقلتين. وأدانت وزارة الدفاع الإماراتية "الهجوم السافر الذي يمثل انتهاكاً خطيراً، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي ويهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددة على أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".

وأعربت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها. في سياق متصل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الثلاثاء بأن ناقلة نفط تعرضت لإصابة بمقذوف لم تتحدد طبيعته خلال إبحارها على بعد 40 ميلاً بحرياً إلى الشمال الشرقي من قلهات بسلطنة عُمان. وأضافت الهيئة أن ربان الناقلة أبلغ عن تعرضها لإصابة بمقذوف عند غرفة المحركات على الجانب الأيمن. وأكد سلامة جميع أفراد الطاقم.

يأتي ذلك فيما قال المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأميركية، إن الجيش الأميركي سيبدأ فرض حصار بحري على إيران اليوم الثلاثاء. وذكر المركز في توجيه ملاحي أن الحصار، الذي يشمل جميع موانئ إيران ومحطاتها النفطية ومناطقها الساحلية، سيُنفذ على حركة السفن كلها، بغض النظر عن العلم الذي ترفعه، اعتبارا من الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش يوم 14 يوليو/ تموز.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، بدء شنّ ضربات جوية ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي، مشيرة إلى أن هذه الضربات ستواصل "إلحاق خسائر فادحة بالقوات الإيرانية وتقويض قدرتها على مهاجمة المدنيين والسفن التجارية في مضيق هرمز"، فيما قالت شبكة "سي أن أن" نقلا عن مسؤول أميركي، إن الضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية تشمل أنظمة مراقبة ساحلية وقدرات مسيرات وقدرات صاروخية.