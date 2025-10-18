تعرض سفينتين لحادثتين قبالة سواحل اليمن

- اندلع حريق في سفينة قبالة ساحل اليمن في خليج عدن بعد تعرضها لهجوم بمقذوف مجهول، وفقًا للجيش البريطاني ووكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، مما أدى إلى حادث على بُعد 116 ميلاً بحرياً شرقي ميناء عدن. - أطلقت ناقلة نفط ترفع علم الكاميرون نداء استغاثة بعد انفجار على متنها أثناء مرورها جنوبي منطقة أحور في اليمن، مع بدء عملية بحث وإنقاذ للطاقم. - شنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) أكثر من 100 هجوم على السفن منذ نوفمبر 2023، مستهدفة السفن المرتبطة بإسرائيل دعماً للفلسطينيين ورداً على الحرب الإسرائيلية على غزة.

أفاد الجيش البريطاني، اليوم السبت، باندلاع حريق في سفينة بعد مهاجمتها قبالة ساحل اليمن في خليج عدن. وكانت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) قد أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، أنها تلقت بلاغاً عن حادث على بُعد 116 ميلاً بحرياً (214 كيلومتراً) شرقي ميناء عدن اليمني، حيث أُصيبت سفينة بمقذوف مجهول، مما أدى إلى اندلاع حريق.

وفي حادثة آخرى، أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أنّ ناقلة نفط ترفع علم الكاميرون أطلقت نداء استغاثة، اليوم السبت، بعد انفجار على متنها في أثناء مرورها على بُعد حوالي 60 ميلاً بحرياً جنوبي منطقة أحور التابعة لمحافظة أبين جنوب غربي اليمن. ولم يتضح سبب الانفجار. وأضافت "أمبري" أنها على علم باتصالات لاسلكية تُشير إلى أن الطاقم ينوي مغادرة السفينة، وأنّ عملية بحث وإنقاذ جارية. وأضافت أنّ السفينة كانت متجهة من ميناء صحار العماني إلى جيبوتي.

وشنّت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، أكثر من 100 هجوم على السفن منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وأغرقوا عدة واستولوا على أخرى. وبدأ الحوثيون، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شنّ هجمات بالصواريخ والمسيّرات في البحر الأحمر وبحر العرب على سفن تجارية يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، مؤكدين أن ذلك جاء دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة، ورداً على الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع. وأعلنوا في مرحلة لاحقة بدء إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه الدولة العبرية.

