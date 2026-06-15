تعرض سفينة حاويات تجارية لهجوم ومحاولة اقتحام قبالة سواحل اليمن

- تعرضت سفينة حاويات لهجوم مسلح قبالة السواحل اليمنية، مما يعكس استمرار المخاطر الأمنية في المنطقة. اقترب قارب صغير من السفينة وفتح النار في محاولة للصعود إليها، والسلطات تحقق في الحادثة. - الحادثة تأتي في ظل تهديدات أمنية متزايدة في خليج عدن والبحر الأحمر، مما يثير مخاوف دولية بشأن سلامة الملاحة وحرية التجارة البحرية، ويزيد من تكاليف التأمين والشحن. - تصاعدت التهديدات منذ أواخر 2023 بسبب الحرب في غزة والتوترات الإقليمية، مما دفع شركات الشحن لتغيير مساراتها بعيداً عن البحر الأحمر.

تعرضت سفينة حاويات تجارية، صباح اليوم الاثنين، لهجوم بالأسلحة النارية ومحاولة اقتحام من قبل مسلحين قبالة السواحل اليمنية، في حادثة جديدة تعكس استمرار المخاطر الأمنية التي تواجه حركة الملاحة الدولية في المنطقة. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، في بلاغ عاجل صدر اليوم الاثنين، بأنها تلقت تقريراً من ضابط أمن بإحدى الشركات الملاحية يفيد بتعرض سفينة حاويات لهجوم عند الساعة 07:35 بتوقيت غرينتش أثناء إبحارها على بُعد 14 ميلاً بحرياً جنوب الساحل اليمني.

وبحسب الهيئة، اقترب قارب صغير من السفينة بصورة مريبة قبل أن يفتح مسلحون على متنه النار باتجاهها، في محاولة للصعود إلى متنها. ولم تورد الهيئة تفاصيل بشأن وقوع إصابات أو أضرار مادية، لكنها أكدت أن السلطات المختصة بدأت التحقيق في ملابسات الحادثة. وجددت الهيئة البريطانية دعوتها للسفن التجارية والناقلات المارة في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحذر، والإبلاغ الفوري عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة.

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار التهديدات الأمنية التي تواجه الملاحة الدولية في المياه المحاذية لليمن، ولا سيما في خليج عدن والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، التي تُعد من أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية. وشهدت المنطقة خلال السنوات الأخيرة تصاعداً في المخاطر المرتبطة بالنزاع اليمني، بما في ذلك هجمات استهدفت سفناً تجارية وناقلات في البحر الأحمر وخليج عدن، الأمر الذي أثار مخاوف دولية بشأن سلامة الملاحة وحرية التجارة البحرية، ورفع تكاليف التأمين والشحن في أحد أكثر الممرات المائية أهمية على مستوى العالم.

ومنذ أواخر عام 2023، تصاعدت التهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن على خلفية الحرب في غزة والتوترات الإقليمية المرتبطة بها، ما دفع العديد من شركات الشحن العالمية إلى تغيير مسارات سفنها بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس، وسط انتشار قوات بحرية دولية لتأمين خطوط الملاحة في المنطقة.