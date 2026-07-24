تعديل وزاري في ألمانيا يطاول مناصب قيادية

- أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرز تعديلاً وزارياً لتعزيز أداء الائتلاف الحاكم، مع تراجع شعبيته واقتراب انتخابات إقليمية قد تمنح حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف منصب حاكم ولاية للمرة الأولى. - شملت التعديلات تعيين تورستن فراي رئيساً للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ونينا فاركن رئيسة لديوان المستشارية، وكارستن لينمان وزيراً للصحة، مع تعيين فيليب أمتور وزير دولة لشؤون التعاون بين الحكومة الاتحادية والولايات. - يواجه ميرز تحديات في إنعاش الاقتصاد الألماني وإقناع الناخبين بقدرة الائتلاف الحاكم على تحقيق نتائج ملموسة، وسط صعود تأييد حزب "البديل من أجل ألمانيا".

أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرز، اليوم الجمعة، تعديلاً وزارياً شمل عدداً من المناصب القيادية في الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز أداء الائتلاف الحاكم، مع تراجع شعبيته واقتراب انتخابات إقليمية قد تمنح حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف منصب حاكم ولاية للمرة الأولى.

واستغل ميرز استقالة رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ينس شبان، لإجراء تعديل في الحكومة وقيادة الحزب المسيحي الديمقراطي، بعدما كان قد لمح، الأحد الماضي، إلى إمكانية إعادة النظر في تشكيل الحكومة. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن التغييرات التي أعلنها ميرز في ديوان المستشارية ببرلين جاءت أقل اتساعاً مما كان متوقعاً، لكنه أكد أن تعديلات إضافية ستُعلن لاحقاً.

وشملت التعديلات تعيين رئيس ديوان المستشارية تورستن فراي رئيساً للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي خلفاً لشبان، فيما تتولى وزيرة الصحة نينا فاركن رئاسة ديوان المستشارية خلفاً لفراي، بينما يعين الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي كارستن لينمان وزيراً للصحة. كما عُيّن فيليب أمتور، الذي يشغل حالياً منصب وكيل وزارة الرقمنة للشؤون البرلمانية، وزير دولة لشؤون التعاون بين الحكومة الاتحادية والولايات في ديوان المستشارية، خلفاً لميشائيل مايستر. ولا يزال منصب الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي شاغراً بعد انتقال لينمان إلى الحكومة، فيما تتحدث تقارير عن تعديلات إضافية مرتقبة داخل الحكومة الألمانية.

ويُعد لينمان من أبرز قيادات الحزب، وكان مرشحاً لدخول الحكومة عقب الانتخابات البرلمانية، لكنه فضّل آنذاك البقاء في قيادة الحزب. ومن المنتظر أن يقود الآن وزارة الصحة، مع مسؤولية الإشراف على إصلاح نظام الرعاية التمريضية. أما أمتور (33 عاماً)، فيُنظر إليه باعتباره أحد أبرز الوجوه الصاعدة في الحزب المسيحي الديمقراطي، وقد ركز خلال عمله في وزارة الرقمنة على تقليص البيروقراطية، فيما يأتي تعيينه استجابة لمطالب حكومات الولايات بتحسين التنسيق مع الحكومة الاتحادية.

ويتولى ميرز منصب المستشار منذ أقل من 15 شهراً، بعدما تعهد بإصلاح الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، وإنعاشه بعد سنوات من الركود، إلا أن وتيرة التعافي جاءت أبطأ من المتوقع. كما لم ينجح الائتلاف الحاكم، الذي يضم كتلة "التحالف المسيحي" والحزب الاشتراكي الديمقراطي، حتى الآن في إقناع الناخبين بقدرته على تحقيق نتائج، ما انعكس في تراجع شعبية ميرز وصعود تأييد حزب "البديل من أجل ألمانيا".

(أسوشييتد برس)