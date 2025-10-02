- رفض الرئيس السيسي التصديق على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بسبب اعتراضات على 8 مواد تتعلق بتفتيش المتهم، وحقوق المحامي، والحبس الاحتياطي، وبدائله، ومدده، مما دفع مجلس النواب لمناقشة التعديلات مجددًا. - تضمنت اعتراضات السيسي غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، ومواد تتعلق بالحريات الفردية، مثل إيداع المتهم دون تحديد مدة قصوى، وضرورة النص على العودة للإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية. - دعا خبراء إلى تعزيز ضمانات الدفاع، وتقييد سلطات الحبس، وضمان توافق القانون مع الدستور والمعايير الدولية، مع اقتراحات تشمل إلزامية حضور المحامي، ووقف إنشاء محاكم داخل السجون، وتفعيل الرقابة على السجون.

يفتح مجلس النواب في مصر باب مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصرية لإجراء تعديلات جديدة عليه اليوم الخميس، بعد رفض الرئاسة التصديق على القانون بصورته الأخيرة، التي صدرت من البرلمان في إبريل/نيسان الماضي، اعتراضاً على 8 مواد (من أصل 552 مادة) تتعلق بتفتيش المتهم وإطلاع المحامي على التحقيق والحبس الاحتياطي وبدائل الحبس ومدده، في خطوة وصفها سياسيون وحقوقيون، بأنها فرصة لإعادة النظر في فلسفة القانون وآلياته.

وأحال رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، أمس الأربعاء، رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصرية وبيان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن أسباب الاعتراض، إلى اللجنة العامة التي تضم رؤساء اللجان وممثلي الأحزاب، داعياً اللجنة إلى الانعقاد بشكل عاجل لدراسة الاعتراض، وإعداد تقريرها بشأنه للعرض على المجلس اليوم الخميس.

وتضمنت اعتراضات السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصرية غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن وفق أحكام المادة 48 من القانون، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل، فضلاً عن إجراءات استجواب المتهم في حالات الضرورة الواردة في المادة 105، وعدم توافقها مع المادة 64 من المشروع ذاته بشأن ضوابط الاستجواب، وذلك بعدم منح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي. وشملت الاعتراضات المادة 112، التي أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة من دون تحديد مدة قصوى، أو اشتراط صدور أمر قضائي مسبب، وهو ما يمس بضمانات الحرية الفردية، بالإضافة إلى المادة 114 التي قصرت الحبس الاحتياطي على ثلاثة بدائل فقط، من دون أن تستحدث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

محمد ناجي دربالة: التعديلات ينبغي أن تنطلق من فلسفة معاكسة للفلسفة الأمنية التي سادت أخيراً

وتضمنت أيضاً المادة 123 التي قصرت عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط في أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر، بحسب ما أوصت به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. والمادة 231 لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، والإلزام بالإعلان خلال 24 ساعة. وأخيراً، شملت الاعتراضات على قانون الإجراءات الجنائية المصرية المادة 411 كونها تُلزم المحكمة بانتداب محام في غياب المتهم، أو وكيله، عند نظر الاستئناف، من دون منحه فرصة للحضور، بما يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

ولم تتطرق اعتراضات رئيس الجمهورية للمواد المتعلقة بـ"منح القضاة صلاحيات بمصادرة الهواتف أو الأجهزة المحمولة أو المواقع الإلكترونية، أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى، وتسجيل المحادثات الخاصة إذا لزم الأمر لصالح التحقيقات". وكذلك وضع الأجهزة والحسابات تحت مراقبة الدولة "إذا كانت الأفعال متعلقة بجرائم الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة أو المصالح الموكلة إلى الموظفين العموميين، أو التشهير والسب عبر المكالمات الهاتفية".

شروط تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المصرية

"العربي الجديد" استطلعت آراء ثلاثة من أبرز الأصوات القضائية والحقوقية، وهم المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار محمد شعبان، وكيل النائب العام السابق، وناصر أمين، رئيس مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة. وأجمعت رؤيتهم على أن التعديلات يجب أن تستهدف تعزيز ضمانات الدفاع وتقييد سلطات الحبس والاتهام وضمان توافق القانون مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

حدّد المستشار محمد ناجي دربالة، أولويات التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية المصرية بنقاط عدة، وهي إلزامية حضور المحامي، حيث يجب أن ينصّ القانون بشكل قاطع على بطلان أي محاكمة يجريها القضاء دون حضور محامٍ للمتهم، فغياب الدفاع يهدر المحاكمة العادلة من أساسها. واستدعاء الشهود أمام المحكمة، حيث إن المطلوب أن ينصّ القانون على وجوب مثول الشهود أمام القاضي، لا الاكتفاء بأقوالهم في التحقيقات، حتى يتمكن الدفاع من مواجهتهم وتقييم صدقيتهم أمام المحكمة، وإلغاء مثول المتهم عبر الفيديو حيث ينبغي تعديل النصوص التي تجيز مثول المتهم عبر "فيديو كونفرانس"، والعودة إلى الأصل، وهو مثوله شخصياً أمام القاضي الطبيعي، منعاً لأي ضغط غير ظاهر قد يتعرض له داخل محبسه.

بحسب دربالة، فإن كشف هوية الشهود أمر جوهري حيث لا يجوز الاعتماد على "شهود مجهولين" أو بأسماء رمزية، إذ من حق المتهم أن يعرف من يتهمه وأن يواجهه أمام المحكمة، ووقف إنشاء محاكم داخل السجون، حيث يجب أن تظل المحاكم علنية في مقارها الطبيعية، وألا تُنقل إلى مقار احتجاز تفتقر إلى الضمانات، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ العلانية والسيطرة القضائية على الجلسات، بحسب دربالة. وأكد المستشار أن "التعديلات الجديدة ينبغي أن تنطلق من فلسفة معاكسة للفلسفة الأمنية التي سادت النسخة الأخيرة، بحيث تُكرّس لحقوق الدفاع وتوازن كفّة المتهم أمام سلطة الاتهام".

بدوره، شدّد المستشار محمد شعبان على ما اعتبره "أخطر ثغرات" مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصرية المطروح، وهي الحبس الاحتياطي وتوسع سلطات النيابة العامة، وأن المطلوب في رأيه إعادة الحبس الاحتياطي إلى أصله الاستثنائي، حيث النصّ بوضوح على أن الحبس إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، مع وضع مدد قصيرة وصارمة له، والبحث عن بدائل مثل الإفراج المشروط أو التدابير الاحترازية، مشدداً على ضرورة فصل سلطات التحقيق عن سلطات الحبس من خلال استحداث آلية على غرار النموذج الفرنسي، بحيث لا تنفرد النيابة بإصدار أوامر الحبس، بل يُعرض الأمر على "قاضي الحريات والحبس"، وهو قاضٍ مستقل يوازن بين مبررات الاتهام وضمانات الحرية.

كما شدّد على أهمية تقييد سلطات المراقبة والتنصت من خلال تعديل النصوص بحيث تُصبح قرارات المراقبة والتنصت خاضعة لرقابة قضائية مباشرة ومحددة بمدة زمنية قصيرة، منعاً لتحولها إلى وسيلة مفتوحة لجمع التحريات، وضمان شفافية إجراءات التحقيق من خلال إلزام النيابة بتسليم الدفاع نسخاً من التحقيقات وتمكينه من إعداد دفوعه، وعدم ترك الأمر لتقدير شخصي قد يؤدي إلى تعسف، حسب المستشار. وقال شعبان مختتماً حديثه: "ما نحتاجه في التعديلات الجديدة هو استعادة التوازن بين سلطتي الاتهام والتحقيق من جهة، وحقّ الدفاع والحرية الشخصية من جهة أخرى. من دون ذلك، سيظل القانون أداة في يد السلطة التنفيذية أكثر من كونه ضمانة للعدالة".

محمد شعبان: يجب استعادة التوازن بين سلطتي الاتهام والتحقيق من جهة، وحقّ الدفاع والحرية الشخصية من جهة أخرى

أما المحامي الحقوقي ناصر أمين، فرأى أن التعديلات المرتقبة على قانون الإجراءات الجنائية المصرية يجب أن تعالج "الخلل البنيوي" في الفلسفة الأمنية للقانون. المطلوب من وجهة نظره هو إلغاء الإحالة إلى القوانين الاستثنائية، حيث إن النصوص التي تجعل مواد قانون الإرهاب أو الكيانات الإرهابية جزءاً من الإجراءات الجنائية يجب أن تُلغى، لأنها تُبطل أي ضمانة للحرّيات. بخلاف إقرار حقّ الادعاء المباشر ضد الموظفين العموميين من خلال تنفيذ نصّ المادة 99 من الدستور الذي يمنح المواطنين هذا الحق، خصوصاً في مواجهة التجاوزات الشرطية، وتمكين المحامين من ممارسة حق الدفاع، من خلال تعديل المواد التي تقيد حقهم في الاطلاع على التحقيقات أو نسخ الأوراق أو رد الخبراء، بحيث تُصبح حقوقًا مكفولة لا مقيدة.

كما دعا إلى تقييد سلطات الضبطية القضائية وحصرها في مأموري الضبط فقط، وعدم مساواة كل رجال الشرطة بالسلطة القضائية، مع النصّ على بطلان أي إجراء إذا لم يُبرز الضابط هويته، وتفعيل الرقابة على السجون وجعل تفتيش النيابة للسجون وأماكن الاحتجاز إلزامياً، لا جوازياً، باعتباره الضمانة الوحيدة ضد الانتهاكات، وتقليص مدد الحبس الاحتياطي والنصّ على بدائل واضحة مثل التدابير الاحترازية أو الغرامة، والنص على منع تدوير القضايا بوضع مادة صريحة تجرم فتح قضايا جديدة للمتهم أثناء حبسه بهدف استمرار احتجازه، فضلاً عن تكريس علانية الجلسات وحرّية النشر من خلال إلغاء المواد التي تحظر نشر أخبار المحاكمات، خصوصًا دوائر الإرهاب، لحماية حق المجتمع في المعرفة وحرية الصحافة، وتقييد قرارات المنع من السفر بمدد محددة ومعايير واضحة، بما يتفق مع نص المادة 62 من الدستور، وضمان الخصوصية بتقييد سلطة المراقبة على المراسلات ووسائل الاتصال بحدود زمنية وضرورات قضائية محددة، حسب أمين. وأكد أن أي تعديل جديد "لن يكون مقبولاً إذا لم ينسجم مع الدستور المصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو التزام دولي يرقى على القوانين المحلية".

اعتراض السيسي

وتمثلت اعتراضات السيسي في أن يسري العمل بالقانون مع بداية العام القضائي الجديد، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2026، وليس بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، نظراً لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل، وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية على مستوى الجمهورية.

وتضمنت الاعتراضات غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن وفق أحكام المادة 48 من القانون، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل، فضلاً عن إجراءات استجواب المتهم في حالات الضرورة الواردة في المادة 105، وعدم توافقها مع المادة 64 من المشروع ذاته بشأن ضوابط الاستجواب، وذلك بعدم منح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي. وشملت الاعتراضات المادة 112، التي أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة من دون تحديد مدة قصوى، أو اشتراط صدور أمر قضائي مسبب، وهو ما يمس بضمانات الحرية الفردية، بالإضافة إلى المادة 114 التي قصرت الحبس الاحتياطي على ثلاثة بدائل فقط، من دون أن تستحدث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

وتضمنت أيضاً المادة 123 التي قصرت عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط في أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر، بحسب ما أوصت به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. والمادة 231 لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، والإلزام بالإعلان خلال 24 ساعة. وأخيراً، شملت الاعتراضات المادة 411 كونها تلزم المحكمة بانتداب محام في غياب المتهم، أو وكيله، عند نظر الاستئناف، من دون منحه فرصة للحضور، بما يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

ولم تتطرق اعتراضات رئيس الجمهورية للمواد المتعلقة بـ"منح القضاة صلاحيات بمصادرة الهواتف أو الأجهزة المحمولة أو المواقع الإلكترونية، أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى، وتسجيل المحادثات الخاصة إذا لزم الأمر لصالح التحقيقات". وكذلك وضع الأجهزة والحسابات تحت مراقبة الدولة "إذا كانت الأفعال متعلقة بجرائم الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة أو المصالح الموكلة إلى الموظفين العموميين، أو التشهير والسب عبر المكالمات الهاتفية".