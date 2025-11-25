زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة للمضي قدماً في خطة السلام

- أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي استعداد كييف لاتفاق سلام تدعمه الولايات المتحدة، مع أهمية إشراك الحلفاء الأوروبيين واستمرار دعمهم طالما أن موسكو لا تُبدي استعداداً لإنهاء الحرب. - جرت محادثات سرية في أبوظبي بين مسؤولين روس وأميركيين لمناقشة عملية السلام، بعد جولة مناقشات في جنيف حول خطة السلام المقترحة من قبل الرئيس الأميركي ترامب. - أشار وزير الخارجية الألماني إلى استمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، مع تحميل بوتين المسؤولية، وسط تحديات كييف في الدفاع عن أراضيها.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن كييف مستعدة للمضي قدماً في اتفاق سلام تدعمه الولايات المتحدة، وإنه على استعداد لمناقشة النقاط الحساسة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، في محادثات قال إنها يجب أن تشمل الحلفاء الأوروبيين. وألقى زيلينسكي خطاباً أمام ما يُسمّى "تحالف الراغبين"، حثّ فيه الزعماء الأوروبيين على وضع إطار لنشر "قوة طمأنة" في أوكرانيا، ومواصلة دعم كييف ما دامت موسكو لا تُبدي استعداداً لإنهاء حربها.

وكان البيت الأبيض قد أكد أن القضايا التي ما زالت عالقة في المباحثات الرامية إلى وضع حد للحرب الروسية على أوكرانيا "ليست مستعصية على الحل"، لكنها ستتطلب المزيد من المفاوضات. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، على "إكس" إن "الولايات المتحدة حققت تقدّماً هائلاً باتجاه التوصل إلى اتفاق للسلام بين روسيا وأوكرانيا". وأضافت، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس": "هناك بعض التفاصيل الحساسة، لكنها ليست مستعصية على الحل، ويتعيّن تسويتها، وستستوجب مزيداً من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة".

كذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن هناك "أخيراً فرصة سانحة لإحراز تقدم حقيقي نحو سلام جيد" بين أوكرانيا وروسيا، وذلك خلال افتتاح مؤتمر عبر الفيديو لقادة "تحالف الدول الراغبة" الداعم لكييف. لكن ماكرون حذّر قائلاً: "الشرط الأساسي للسلام الجيد هو سلسلة من الضمانات الأمنية القوية، وليس مجرد ضمانات على الورق"، مضيفاً أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سينضم أيضاً إلى اجتماع التحالف، الذي يتألف بشكل رئيسي من دول أوروبية راغبة في تقديم هذه الضمانات لأوكرانيا.

وكانت شبكة "إي بي سي نيوز" قد نقلت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن مسؤول أميركي قوله إن وفدًا أوكرانيًا توصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن شروط اتفاق سلام محتمل مع روسيا، مؤكدًا أن كييف "وافقت على الاتفاق"، مع بقاء بعض التفاصيل الفنية التي لا تزال قيد النقاش.

ويأتي هذا بعد أن استضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء أمس الاثنين، محادثات سرية حول ملف أوكرانيا بين مسؤولين روس وأميركيين، وفقًا لما كشفته صحيفة "فاينانشال تايمز" وشبكة "سي بي أس" اليوم الثلاثاء. وقالت الشبكة الأميركية، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، إن وزير الجيش الأميركي دان دريسكول "يزور أبوظبي للقاء مسؤولين روس".

وقال مسؤول أميركي للشبكة: "التقى الوزير دريسكول أعضاء الوفد الروسي لعدة ساعات في أبوظبي. ومن المقرر أن يلتقيهم مجددًا على مدار اليوم الثلاثاء لمناقشة عملية السلام ودفع المفاوضات (بشأن أوكرانيا) قدمًا بسرعة". ولم تتضح بعد هوية أعضاء الوفد الأميركي في أبوظبي، بحسب الشبكة.

وتأتي هذه المحادثات في أعقاب جولة مناقشات بين أوروبا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف حول الخطة المقترحة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، التي واجهت اعتراضات أوكرانية وأوروبية، قبل إجراء تعديلات عليها، فيما لا تزال المداولات بشأنها مستمرة.

إلى ذلك، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار فريدريش ميرز أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة وضع المفاوضات بشأن خطة السلام التي تدعمها الولايات المتحدة. وجاء الاتصال بعد محادثات أُجريت مطلع هذا الأسبوع في جنيف.

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إن جهوداً دبلوماسية مكثفة تُبذل للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، لكنه شدد على أن المسؤولية في هذا الملف تقع على عاتق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأكد فاديفول، في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني، أن "تحقيق السلام لا يعتمد إلا على بوتين. هو من بدأ هذه الحرب، وعليه الآن أن ينهيها. إذا أراد السلام، فعليه أن يُظهر استعداده للتفاوض. نحن، أوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة، مستعدون. القرار الآن بيد بوتين".

وكان دريسكول، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومبعوث ترامب ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، من ضمن الوفد الأميركي الذي أجرى المحادثات في جنيف. وزار دريسكول العاصمة الأوكرانية الأسبوع الماضي. وبحسب الشبكة، ناقش مسؤولون أميركيون وأوكرانيون في جنيف زيارة محتملة يقوم بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للولايات المتحدة هذا الأسبوع. وقال زيلينسكي مساء أمس الاثنين إن "ٌقضايا حساسة" في خطة السلام سيناقشها مع ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، أمس الاثنين، إن ترامب ما زال يأمل أن تؤدي المفاوضات الجارية بشأن إحلال السلام في أوكرانيا إلى نتائج ملموسة. وأوضحت ليفيت أن مناقشات مثمرة للغاية جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع بين فريق الأمن القومي للرئيس والوفد الأوكراني، مشيرة إلى أنه لم يبقَ سوى "عدد قليل من النقاط" التي لا يزال الخلاف قائماً بشأنها.

أوكرانيا تخسر في دونيتسك

وفي خلفيات المحادثات، صرّح مسؤول أميركي لشبكة "سي بي أس" بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد، على ما يبدو، أنه سيسيطر على منطقة دونيتسك الأوكرانية بطريقة أو بأخرى، إما من خلال تسوية تفاوضية وإما في ساحة المعركة. وقد انطلقت مفاوضات إدارة ترامب في جنيف من فرضية أن بوتين مُحق. وقال المسؤول الأميركي إن مسار القتال يشير إلى سيطرة روسيا على دونيتسك. وأشار المسؤول إلى أن التقدم الروسي في مدينة بوكروفسك الواقعة على خط المواجهة الشرقي، والتي تُعد مركزًا لوجستيًا لأوكرانيا، لا يُمثل مؤشرًا إيجابيًا بالنسبة إلى آفاق كييف الدفاعية.